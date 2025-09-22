Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Понедельник 22 сентября

16:28Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые 16:21"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные 15:42Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там? 15:26Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования
"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные

"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные
114

Идеальная чистота в гостиничном номере – это профессиональная иллюзия, на создание которой уходит не более 20 минут. Но что на самом деле скрывается за блеском поверхностей и запахом свежести?

За идеальной картинкой часто скрывается суровая реальность: у горничных есть всего 15-30 минут на уборку одного номера. За это время невозможно провести полноценную дезинфекцию. Они фокусируются на том, что бросается в глаза, — кровати, туалете и полах. А самые коварные источники микробов остаются нетронутыми. Вот 5 предметов, к которым стоит относиться с особой осторожностью.

Почему то, что выглядит чистым, на самом деле опасно?

Секрет прост: скорость и видимость. Задача горничной — сделать так, чтобы номер выглядел идеально чистым для следующего гостя. Глубокая, микробиологическая чистота — это совсем другая история. Предметы, которые не имеют явных пятен, часто просто протираются или игнорируются. А теперь к самому списку.

Топ-5 самых грязных вещей в вашем номере:

1. Стеклянные стаканы и кружки

Это чемпион по антисанитарии. Вам кажется, что блестящий стакан только что из посудомоечной машины? Скорее всего, нет.

В большинстве отелей (особенно несетевых) в тележке горничной нет места для чистой посуды. Чтобы сэкономить время, стаканы в лучшем случае споласкивают под краном в ванной и протирают тем же полотенцем, которым вытирали пыль с мебели. В худшем — просто протирают сухой тряпкой. Вы рискуете получить не только следы от губ предыдущего постояльца, но и целый "микробный коктейль".

2. Кофеварка

Утренняя чашка кофе прямо в номере кажется отличной идеей, но только до тех пор, пока вы не узнаете, как (и как редко) чистят эти приборы.

Резервуар для воды в кофеварке — это темное, теплое и влажное место. Идеальная среда для роста плесени и бактерий. Его практически никогда не дезинфицируют. Саму колбу, как и стаканы, чаще всего просто споласкивают водой без моющих средств.

3. Пульт от телевизора

Этот предмет — настоящее "рукопожатие" со всеми предыдущими гостями вашего номера.

Подумайте сами: его трогают все, постоянно, часто грязными руками или во время еды. При этом пульт — последнее, на что обратит внимание горничная во время экспресс-уборки. Исследования неоднократно показывали, что на пультах в отелях микробов больше, чем на ободке унитаза.

4. Декоративное покрывало и подушки

Красивое покрывало, которое лежит поверх одеяла, и яркие декоративные подушки создают уют. Но лучшее, что вы можете с ними сделать, — немедленно убрать их с кровати.

В отличие от постельного белья, эти элементы декора не стирают после каждого гостя. Их меняют только в случае явных, больших пятен. На них сидели в уличной одежде, бросали чемоданы с грязными колесами, ставили ноги. Это просто пылесборники, накопившие следы десятков постояльцев.

5. Выключатели света и ручки

Прикроватный выключатель, ручка двери в ванную, ручка фена — мы прикасаемся к ним десятки раз за день, не задумываясь.

Это классические "слепые зоны" для уборки. Их легко пропустить, протирая большие поверхности вроде стола или тумбочки. В итоге на них скапливаются бактерии сотен прикосновений.

Что делать? Простая инструкция по "самозащите"

Это не повод для паранойи, а руководство к действию. Вот несколько простых шагов:

Посуда: не пользуйтесь отельными стаканами. Возьмите с собой многоразовую бутылку или купите одноразовые стаканчики.

Пульты и выключатели: всегда носите с собой пачку антибактериальных салфеток. Первым делом, войдя в номер, протрите пульт, ручки дверей и все выключатели. Это займет 30 секунд.

Покрывало: сразу снимите декоративное покрывало и подушки с кровати и бросьте их в угол или на кресло. Не позволяйте им соприкасаться с чистыми простынями.

Кофеварка: лучше воздержаться. Если кофе очень нужен, запустите один цикл просто с водой, чтобы "промыть" систему, прежде чем готовить напиток.

Отель — это не ваш дом, и уровень чистоты здесь всегда будет компромиссом. Но, как говорят инсайдеры, знание — сила. Потратив всего одну минуту на простые меры предосторожности, вы сделаете свое пребывание гораздо более безопасным и комфортным, защитив себя от неприятных "сюрпризов", оставленных предыдущими гостями.

22 сентября 2025, 16:21
Фото: freepik.com
"Турпром"✓ Надежный источник

Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России

Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые

Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые
Корейские ученые из Передового института науки и технологий (KAIST) разработали инновационный метод лечения рака, который фокусируется не на уничтожении злокачественных клеток, а на их трансформации обратно в нормальное состояние. Эта технология, протестированная на клетках рака толстой кишки, открывает перспективы для более щадящего подхода к онкологии, минимизируя побочные эффекты традиционных методов.

Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там?

Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там?
Новость о принудительном переходе школьных чатов в мессенджер Max вызвала волну беспокойства у родителей. Многих пугает повторение неудачного опыта со "Сферумом". Разбираемся, что происходит и как действовать без паники. Если вы тоже столкнулись с этим цифровым хаосом, не понимаете, какой чат теперь главный, и устали от бесконечных уведомлений — эта статья для вас.

Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный?

Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный?
Кассиры в супермаркетах ежедневно общаются с сотнями людей, и за годы практики они развивают интуицию, позволяющую замечать тонкие детали поведения. Эти наблюдения помогают понять, кто перед ними: человек с солидным бюджетом или тот, кто тщательно планирует каждую трату. Опыт немецкой кассирши Ульрики Швердхефер, проработавшей за кассой 40 лет, иллюстрирует, насколько такие мелочи раскрывают финансовые привычки. Опыт ветерана за кассой Ульрика Швердхефер накопила уникальные знания о покупательском поведении в одном из немецких супермаркетов.

Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день"

Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день"
Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, попал в больницу во время съемок нового фильма "Человек-паук: Совершенно новый день". Инцидент произошел во время выполнения сложного трюка, когда актер получил сотрясение мозга. Это событие вызвало серьезные опасения как у поклонников, так и у всей команды, работающей над проектом.

Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников

Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников
В последние годы рынок недвижимости в России сталкивается с растущими проблемами, связанными с мошенничеством. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко подчеркнула, что покупатели могут оказаться в крайне уязвимом положении, если они станут жертвами обмана.

