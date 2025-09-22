Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Понедельник 22 сентября

16:28Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые 16:21"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные 15:42Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там? 15:26Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования
Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые

Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые
123

Корейские ученые из Передового института науки и технологий (KAIST) разработали инновационный метод лечения рака, который фокусируется не на уничтожении злокачественных клеток, а на их трансформации обратно в нормальное состояние.

Эта технология, протестированная на клетках рака толстой кишки, открывает перспективы для более щадящего подхода к онкологии, минимизируя побочные эффекты традиционных методов.

Традиционные вызовы в борьбе с раком

Классические терапии, такие как химиотерапия и лучевая обработка, направлены на полное устранение раковых клеток. Но такой подход часто провоцирует серьезные осложнения, включая ослабление иммунитета и риск рецидива из-за повреждения здоровых тканей. Команда под руководством профессора Кван-Хюна Чо с кафедры биоинженерии и инженерии мозга предложила альтернативу, ориентированную на восстановление клеточной нормальности. Это исследование подчеркивает потенциал системного возврата опухолевых клеток к их исходному, здоровому функционированию.

Принцип работы метода

Метод основан на создании цифрового двойника генной сети, регулирующей клеточную дифференциацию – процесс, при котором незрелые клетки превращаются в специализированные. С помощью компьютерной модели ученые проанализировали молекулярные механизмы и выявили ключевые "переключатели", способные обратить раковые изменения вспять. Для рака толстой кишки эти переключатели активируют гены, подавляющие злокачественный рост и восстанавливающие нормальную структуру клеток.

Основные этапы технологии включают.

  • Моделирование генной сети: симуляция поведения клеток на компьютере для идентификации точек вмешательства.
  • Активацию молекулярных переключателей: использование веществ или генной терапии для запуска реверса.
  • Контроль трансформации: мониторинг изменений на молекулярном уровне, чтобы обеспечить полное возвращение к здоровью.

Результаты экспериментов

Эффективность метода подтвердили в многоуровневых тестах. На молекулярном уровне удалось продемонстрировать активацию необходимых генов. В клеточных культурах раковые клетки толстой кишки начали проявлять признаки нормализации, теряя способность к неконтролируемому делению. Исследования на животных показали устойчивые положительные эффекты без значительных побочных реакций.

По наблюдениям профессора Чо, превращение раковых клеток в нормальные представляет собой поразительное явление, и исследование доказывает возможность его систематической реализации. Эти данные закладывают основу для клинических испытаний, где технология может продемонстрировать безопасность и эффективность в реальных условиях.

Перспективы для других типов рака

Хотя начальные эксперименты сосредоточились на раке толстой кишки, принципы метода универсальны. Ученые планируют адаптировать цифрового двойника для анализа генных сетей в других опухолях, таких как рак легких или груди. Выявление аналогичных молекулярных переключателей позволит расширить применение, предлагая персонализированные терапии на основе генетического профиля пациента.

Этот прорыв в KAIST сигнализирует о сдвиге в онкологии от деструктивных стратегий к восстановительным, что может радикально улучшить исходы лечения и качество жизни пациентов. Дальнейшие исследования обещают интегрировать технологию в стандартные протоколы, делая ее доступной для глобального использования.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2025, 16:28
Фото: Freepik
Advanced.onlinelibrary.wiley.com✓ Надежный источник

