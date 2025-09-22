Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день"

Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, попал в больницу во время съемок нового фильма "Человек-паук: Совершенно новый день". Инцидент произошел во время выполнения сложного трюка, когда актер получил сотрясение мозга.

Это событие вызвало серьезные опасения как у поклонников, так и у всей команды, работающей над проектом. В результате травмы съемочный процесс был временно приостановлен, пока Том не сможет вернуться к работе.

Съемки проходили в Глазго, где создавались ключевые сцены картины. По информации, полученной из различных источников, не только Холланд, но и каскадер, участвовавший в этой же сцене, также был госпитализирован. Это подчеркивает риски, с которыми сталкиваются актеры и каскадеры на съемочной площадке, особенно в проектах, требующих выполнения сложных трюков, отмечает женский журнал Клео.ру.

Премьера "Человека-паука: Совершенно новый день" запланирована на 31 июля 2026 года. Однако из-за инцидента с Холландом график съемок может быть под угрозой. Фанаты с нетерпением ждут выхода фильма, и такие задержки могут повлиять на сроки его релиза. Тем не менее, несмотря на травму, актер быстро восстановился. Всего через несколько дней после инцидента он появился на благотворительном вечере в Лондоне в компании своего отца Доминика. Его бодрый вид и улыбка обнадежили поклонников, которые переживали за здоровье кумира.

В новом фильме помимо Тома Холланда также снимаются популярные актеры, такие как Зендея, Марк Руффало, Джон Бернтал и Сэди Синк. Ожидается, что картина станет одним из самых громких проектов студии, объединяя любимых зрителями персонажей в совершенно новой истории. Сюжет обещает быть захватывающим и наполненным неожиданными поворотами.

Несмотря на возникшие трудности, команда продолжает работать над фильмом. Все участники проекта проявляют большую преданность делу и готовы преодолевать любые препятствия. Важно отметить, что безопасность актеров и всего персонала остается приоритетом для продюсеров. Каждый инцидент напоминает о том, насколько рискованной может быть работа в киноиндустрии.

Фанаты надеются на скорейшее завершение съемок и успешный выход фильма. В ожидании премьеры они следят за новостями о проекте и здоровья Тома Холланда. Актер уже успел завоевать сердца зрителей своим талантом и харизмой, и все с нетерпением ждут его возвращения на экран в роли Человека-паука.