Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день"

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Понедельник 22 сентября

14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день"

Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день"
129

Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, попал в больницу во время съемок нового фильма "Человек-паук: Совершенно новый день". Инцидент произошел во время выполнения сложного трюка, когда актер получил сотрясение мозга.

Это событие вызвало серьезные опасения как у поклонников, так и у всей команды, работающей над проектом. В результате травмы съемочный процесс был временно приостановлен, пока Том не сможет вернуться к работе.

Съемки проходили в Глазго, где создавались ключевые сцены картины. По информации, полученной из различных источников, не только Холланд, но и каскадер, участвовавший в этой же сцене, также был госпитализирован. Это подчеркивает риски, с которыми сталкиваются актеры и каскадеры на съемочной площадке, особенно в проектах, требующих выполнения сложных трюков, отмечает женский журнал Клео.ру.

Премьера "Человека-паука: Совершенно новый день" запланирована на 31 июля 2026 года. Однако из-за инцидента с Холландом график съемок может быть под угрозой. Фанаты с нетерпением ждут выхода фильма, и такие задержки могут повлиять на сроки его релиза. Тем не менее, несмотря на травму, актер быстро восстановился. Всего через несколько дней после инцидента он появился на благотворительном вечере в Лондоне в компании своего отца Доминика. Его бодрый вид и улыбка обнадежили поклонников, которые переживали за здоровье кумира.

В новом фильме помимо Тома Холланда также снимаются популярные актеры, такие как Зендея, Марк Руффало, Джон Бернтал и Сэди Синк. Ожидается, что картина станет одним из самых громких проектов студии, объединяя любимых зрителями персонажей в совершенно новой истории. Сюжет обещает быть захватывающим и наполненным неожиданными поворотами.

Несмотря на возникшие трудности, команда продолжает работать над фильмом. Все участники проекта проявляют большую преданность делу и готовы преодолевать любые препятствия. Важно отметить, что безопасность актеров и всего персонала остается приоритетом для продюсеров. Каждый инцидент напоминает о том, насколько рискованной может быть работа в киноиндустрии.

Фанаты надеются на скорейшее завершение съемок и успешный выход фильма. В ожидании премьеры они следят за новостями о проекте и здоровья Тома Холланда. Актер уже успел завоевать сердца зрителей своим талантом и харизмой, и все с нетерпением ждут его возвращения на экран в роли Человека-паука.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2025, 14:08
Том Холланд. Кадр: YouTube-канал "GQ Russia"
Deadline✓ Надежный источник

По теме

5 триллеров, от которых мурашки по коже

Это нельзя пропустить: 5 лучших фильмов последних лет

Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников

Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников
В последние годы рынок недвижимости в России сталкивается с растущими проблемами, связанными с мошенничеством. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко подчеркнула, что покупатели могут оказаться в крайне уязвимом положении, если они станут жертвами обмана.

Как распознать причину боли по ее расположению в теле?

Как распознать причину боли по ее расположению в теле?
В повседневной жизни дискомфорт в теле часто вызывает вопросы о возможных причинах. Иногда возникает желание проникнуть вглубь организма, чтобы точно определить источник проблемы. Материал носит исключительно информационный характер и не предназначен для самостоятельной диагностики. Рекомендуется обращаться к специалистам при появлении симптомов. Основные принципы распознавания боли Боль может сигнализировать о нарушениях в работе органов, и ее локализация помогает ориентироваться в возможных причинах.

Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты

Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты
Качество сна определяет не только уровень энергии, но и то, насколько молодо или старо ощущается тело и разум. Плохой сон способен добавить годы к субъективному возрасту, а хороший – вернуть молодость. Плохой сон: невидимый груз на плечах Недостаток сна — не просто усталость.

"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке

"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке
После событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. А живет она сегодня то на Кипре, то в Латвии. На Рижском взморье она дала недавно интервью журналистке-иноагенту. Пугачева в этой многочасовой беседе заявила, в частности, что на брак с Киркоровым ее якобы вынудили.

В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса

В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса
В эпоху Советского Союза термин "паническая атака" не фигурировал в медицинских картах. Пациентов с подобными симптомами просто относили к категории "нервных" и предлагали простое средство - напиток, доступный в любой столовой за 15 копеек. Сегодня статистика показывает, что около 23% жителей России сталкиваются с паническими атаками, тратя значительные суммы на сеансы психотерапии и препараты.

Выбор читателей

20/09СбтМеждународный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 21/09ВскГлавный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 21/09ВскЧто ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 20/09СбтМизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21/09ВскПобедителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 20/09Сбт"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью