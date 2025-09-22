В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Понедельник 22 сентября

11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса

В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса
1

В эпоху Советского Союза термин "паническая атака" не фигурировал в медицинских картах. Пациентов с подобными симптомами просто относили к категории "нервных" и предлагали простое средство - напиток, доступный в любой столовой за 15 копеек.

Сегодня статистика показывает, что около 23% жителей России сталкиваются с паническими атаками, тратя значительные суммы на сеансы психотерапии и препараты. Но решение может скрываться в повседневном рационе, который был нормой для предыдущих поколений.

Причины отсутствия панических атак в СССР

В советское время панические атаки не скрывались – их просто не фиксировали как отдельный диагноз. Основная причина крылась в повседневном питании. Рацион включал напитки, богатые веществами, которые естественно поддерживали нервную систему. Среди ключевых элементов.

  • Магний, отвечающий за спокойствие и снижение тревоги.
  • Калий, стабилизирующий работу сердца.
  • Витамины группы В, помогающие в регуляции настроения.

Эти компоненты поступали в организм регулярно, предотвращая дефицит, который сегодня провоцирует приступы.

Секретный напиток из прошлого

Речь идет о компоте из сухофруктов – не о сладкой газировке, а о натуральном отваре из кураги, чернослива и изюма. Эти ингредиенты содержат высокие дозы магния, который считается основным минералом для нервной системы. При его недостатке мозг переходит в состояние постоянной тревоги, что приводит к ускоренному сердцебиению, ощущению удушья и страху смерти.

Простая техника приготовления "антистрессового" компота

Для приготовления напитка потребуется минимум усилий. Вот базовый рецепт.

  • Взять 200 г кураги, 100 г чернослива и 50 г изюма.
  • Залить смесь литром кипятка и настоять в течение 2 часов.
  • Пить по одному стакану утром и вечером.

Продолжать курс в течение 30 дней.

Этот подход основан на традиционных методах, которые были распространены в советское время.

Биохимия действия компота

Магний из сухофруктов усваивается организмом на 90% эффективнее, чем из синтетических таблеток. Калий помогает нормализовать сердечный ритм, предотвращая скачки. Естественные сахара в составе обеспечивают стабильный приток энергии без резких колебаний уровня инсулина. В результате нервная система получает натуральную поддержку, снижая риск приступов.

Ожидаемые результаты через неделю

После начала употребления напитка отмечаются заметные изменения. Внутренняя дрожь уходит, сон становится более глубоким, беспричинная тревога ослабевает. Сердце перестает реагировать на стресс резкими толчками, что делает повседневную жизнь спокойнее.

Фармацевтические препараты, такие как упаковка магния за 150 рублей, рассчитаны на месяц. В то же время килограмм сухофруктов обойдется в 300 рублей и хватит на три месяца. Экономическая выгода очевидна, но выбор часто падает на аптечные средства из-за маркетинга. Но вот натуральные альтернативы предлагают не только доступность, но и лучшую биодоступность веществ.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2025, 12:35
Фото: Freepik
Elementaree.ru✓ Надежный источник

По теме

"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой

5 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой

К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии

К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии
Скорость вращения Земли – это тема, которая всегда вызывала интерес у ученых и обывателей. Недавние исследования показывают, что к 2028 году наша планета станет моложе на одну секунду.

Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола?

Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола?
В преддверии 69-й церемонии вручения Золотого мяча 22 сентября 2025 года, где будет назван лучший футболист сезона 2024/25 по версии France Football, предлагаем проверить ваши знания о самой престижной индивидуальной награде в футболе. Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали в списках лауреатов, но сколько наград у Пеле, Марадоны и других звезд? Пройдите наш тест из восьми вопросов с четырьмя вариантами ответа и узнайте, насколько хорошо вы знаете историю Золотого мяча! 1.

Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру

Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру
В последние дни вокруг семьи Владимира Селиванова, звезды популярного сериала "Реальные пацаны", разгорелся настоящий скандал. Его супруга, Александра Селиванова, оказалась в сложной ситуации из-за действий своего бывшего мужа Сергея Калмыкова, который продал их квартиру в Видном за 8 миллионов рублей, оставив Александру без средств и жилья.

Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных

Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных
В медицинской практике долгое время считалось, что основная причина онкологических заболеваний – курение. Но исследования показывают, что внимание сосредоточивалось не на главном факторе. Анализ питания пациентов с онкологией выявил общую черту: в 94 % случаев рак кишечника связан с ежедневным употреблением колбасы, которую многие воспринимают как безобидный продукт. Результаты крупномасштабного анализа Специалисты изучили рацион онкобольных и обнаружили, что колбаса, часто покупаемая для детей и рекламируемая как натуральный продукт, присутствовала в ежедневном меню большинства пациентов.

Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу

Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу
Квантовая физика доказала: наблюдение меняет реальность. Эксперимент 2019 года показал, что электроны ведут себя иначе, если ждать определенного результата. Это значит, сознание может влиять на мир – от мелочей до больших побед. Вот как это работает и как стать везунчиком. Как мозг притягивает удачу? Ученые называют это "эффектом когерентности наблюдателя".

Выбор читателей

20/09СбтМеждународный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 21/09ВскГлавный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 21/09ВскЧто ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 20/09СбтМизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21/09ВскПобедителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 20/09Сбт"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью