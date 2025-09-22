Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников

Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников
150

В последние годы рынок недвижимости в России сталкивается с растущими проблемами, связанными с мошенничеством.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко подчеркнула, что покупатели могут оказаться в крайне уязвимом положении, если они станут жертвами обмана. Согласно её словам, существует риск, что суд может встать на сторону владельца квартиры, который продал ее под давлением мошенников, аннулировав сделку. Это создает серьезные последствия для добросовестных покупателей, которые могут остаться и без квартиры, и без вложенных денег.

Радченко отметила, что на сегодняшний день в России нет эффективного механизма, защищающего права покупателей. "Нет никакого способа убедиться в том, что это мошенники, когда покупаешь квартиру. Попасть под такое влияние может любой", — заявила она. По ее мнению, покупатели не должны страдать за ошибки и обман со стороны продавцов. Если кто-то в цепочке совершил мошеннические действия, это не должно отражаться на тех, кто добросовестно вложил свои средства в недвижимость.

Особенно уязвимым Радченко считает вторичный рынок недвижимости. Именно здесь чаще всего возникают ситуации, когда недобросовестные продавцы пытаются обмануть покупателей. Она также обратила внимание на то, что нотариусы играют важную роль в процессе сделки. Их обязанностью является удостоверение того, что владелец квартиры действительно принимает решение о продаже добровольно и не находится под давлением. Однако на практике это часто игнорируется.

Юрист агентства недвижимости "Согласие" Анастасия Савченко добавила, что сделки со вторичной недвижимостью могут быть признаны притворными и незаконными, если цена объекта указана ниже рыночной. Это также создает дополнительные риски для покупателей, которые могут оказаться вовлеченными в судебные разбирательства и потерять свои средства.

Проблема мошенничества на рынке недвижимости требует более серьезного внимания со стороны государства и профессионального сообщества. Необходимы меры для защиты прав добросовестных покупателей и создание эффективных механизмов контроля за сделками с недвижимостью. В противном случае, риски потери как квартиры, так и вложенных средств будут оставаться актуальными для многих граждан.

22 сентября 2025, 13:37
Фото: Freepik
RT✓ Надежный источник

