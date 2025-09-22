Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола?

1. Сколько Золотых мячей у Лионеля Месси?
А) 6
Б) 7
В) 8
Г) 9
2. Сколько раз Криштиану Роналду завоевал Золотой мяч?
А) 4
Б) 5
В) 6
Г) 7
3. Пеле официально не получал Золотой мяч в свое время, но в 2014 году ему вручили почетную награду. Сколько у него Золотых мячей?
А) 0
Б) 1
В) 2
Г) 3
4. Сколько Золотых мячей у Диего Марадоны?
А) 0
Б) 1
В) 2
Г) 3
5. Зинедин Зидан — легенда французского футбола. Сколько у него Золотых мячей?
А) 0
Б) 1
В) 2
Г) 3
6. Лев Яшин — единственный вратарь, получивший Золотой мяч. Сколько раз он его выиграл?
А) 4
Б) 1
В) 2
Г) 3
7. Сколько Золотых мячей у Марко ван Бастена, легенды голландского футбола?
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
8. Кто получил Золотой мяч в 2024 году?
А) Эрлинг Холанд
Б) Родри
В) Килиан Мбаппе
Г) Винисиус Жуниор
Правильные ответы
- 1. В) 8
- 2. Б) 5
- 3. Б) 1
- 4. А) 0
- 5. Б) 1
- 6. Б) 1
- 7. В) 3
- 8. Б) Родри
Результаты
- 8 из 8: Фантастика! Вы настоящий эксперт по Золотому мячу! Кажется, вы знаете историю награды лучше, чем журналисты France Football!
- 6–7 баллов: Отличный результат! Вы хорошо ориентируетесь в истории Золотого мяча, но, возможно, стоит освежить память о некоторых легендах.
- 4–5 баллов: Неплохо! Вы знаете ключевые факты, но пара деталей ускользнула. Время пересмотреть список лауреатов!
- Менее 4 баллов: Ничего страшного! История Золотого мяча богата, и этот тест — отличный повод узнать больше. Загляните в архивы France Football и попробуйте снова!
Надеемся, тест помог вам вспомнить яркие моменты футбольной истории! Делитесь результатами и готовьтесь к церемонии 2025 года!