Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола?

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Понедельник 22 сентября

10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола?

Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола?
120

В преддверии 69-й церемонии вручения Золотого мяча 22 сентября 2025 года, где будет назван лучший футболист сезона 2024/25 по версии France Football, предлагаем проверить ваши знания о самой престижной индивидуальной награде в футболе. Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали в списках лауреатов, но сколько наград у Пеле, Марадоны и других звезд? Пройдите наш тест из восьми вопросов с четырьмя вариантами ответа и узнайте, насколько хорошо вы знаете историю Золотого мяча!

1. Сколько Золотых мячей у Лионеля Месси?

А) 6

Б) 7

В) 8

Г) 9

2. Сколько раз Криштиану Роналду завоевал Золотой мяч?

А) 4

Б) 5

В) 6

Г) 7

3. Пеле официально не получал Золотой мяч в свое время, но в 2014 году ему вручили почетную награду. Сколько у него Золотых мячей?

А) 0

Б) 1

В) 2

Г) 3

4. Сколько Золотых мячей у Диего Марадоны?

А) 0

Б) 1

В) 2

Г) 3

5. Зинедин Зидан — легенда французского футбола. Сколько у него Золотых мячей?

А) 0

Б) 1

В) 2

Г) 3

6. Лев Яшин — единственный вратарь, получивший Золотой мяч. Сколько раз он его выиграл?

А) 4

Б) 1

В) 2

Г) 3

7. Сколько Золотых мячей у Марко ван Бастена, легенды голландского футбола?

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

8. Кто получил Золотой мяч в 2024 году?

А) Эрлинг Холанд

Б) Родри

В) Килиан Мбаппе

Г) Винисиус Жуниор


Правильные ответы

  • 1. В) 8
  • 2. Б) 5
  • 3. Б) 1
  • 4. А) 0
  • 5. Б) 1
  • 6. Б) 1
  • 7. В) 3
  • 8. Б) Родри


Результаты

  • 8 из 8: Фантастика! Вы настоящий эксперт по Золотому мячу! Кажется, вы знаете историю награды лучше, чем журналисты France Football!
  • 6–7 баллов: Отличный результат! Вы хорошо ориентируетесь в истории Золотого мяча, но, возможно, стоит освежить память о некоторых легендах.
  • 4–5 баллов: Неплохо! Вы знаете ключевые факты, но пара деталей ускользнула. Время пересмотреть список лауреатов!
  • Менее 4 баллов: Ничего страшного! История Золотого мяча богата, и этот тест — отличный повод узнать больше. Загляните в архивы France Football и попробуйте снова!

Надеемся, тест помог вам вспомнить яркие моменты футбольной истории! Делитесь результатами и готовьтесь к церемонии 2025 года!

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2025, 10:14
Фото: Freepik
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

20-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке

Дочь Ирины Шейк подверглась нападению папарацци – инцидент обернулся катастрофой

Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру

Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру
В последние дни вокруг семьи Владимира Селиванова, звезды популярного сериала "Реальные пацаны", разгорелся настоящий скандал. Его супруга, Александра Селиванова, оказалась в сложной ситуации из-за действий своего бывшего мужа Сергея Калмыкова, который продал их квартиру в Видном за 8 миллионов рублей, оставив Александру без средств и жилья.

Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных

Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных
В медицинской практике долгое время считалось, что основная причина онкологических заболеваний – курение. Но исследования показывают, что внимание сосредоточивалось не на главном факторе. Анализ питания пациентов с онкологией выявил общую черту: в 94 % случаев рак кишечника связан с ежедневным употреблением колбасы, которую многие воспринимают как безобидный продукт. Результаты крупномасштабного анализа Специалисты изучили рацион онкобольных и обнаружили, что колбаса, часто покупаемая для детей и рекламируемая как натуральный продукт, присутствовала в ежедневном меню большинства пациентов.

Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу

Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу
Квантовая физика доказала: наблюдение меняет реальность. Эксперимент 2019 года показал, что электроны ведут себя иначе, если ждать определенного результата. Это значит, сознание может влиять на мир – от мелочей до больших побед. Вот как это работает и как стать везунчиком. Как мозг притягивает удачу? Ученые называют это "эффектом когерентности наблюдателя".

Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры

Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры
В последние годы аренда жилья в России становится все более актуальной темой. Однако, как и в любой другой сфере, здесь существуют определенные правила и законы, нарушение которых может привести к штрафам.

Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ

Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ
В спецшколах ФСБ учат сохранять спокойствие и контроль в стрессовых ситуациях. Эти навыки, созданные для оперативной работы, помогают и в обычной жизни – от ссор в транспорте до споров на работе. Психологи подтверждают, что такие методы действительно работают для управления собой и окружающими. 1.

Выбор читателей

20/09СбтМеждународный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 21/09ВскГлавный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 21/09ВскЧто ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 20/09СбтМизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21/09ВскПобедителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 20/09Сбт"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью