Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру

В последние дни вокруг семьи Владимира Селиванова, звезды популярного сериала "Реальные пацаны", разгорелся настоящий скандал.

Его супруга, Александра Селиванова, оказалась в сложной ситуации из-за действий своего бывшего мужа Сергея Калмыкова, который продал их квартиру в Видном за 8 миллионов рублей, оставив Александру без средств и жилья. Более того, Сергей игнорирует свои родительские обязательства, не выплачивая алименты на двоих общих детей. В связи с этой ситуацией Александра решила обратиться в суд, чтобы вернуть свои деньги и защитить интересы детей.

Адвокат Александр Трещев детально разобрал шансы Александры на успех в суде. По его словам, ключевым моментом в этом деле является право собственности на квартиру.

Если квартира была оформлена на Сергея Калмыкова, то он имел законное право ее продать. Однако если недвижимость была приобретена в браке и является совместно нажитым имуществом, то Александра имеет право на половину доли в квартире, даже если она была оформлена на бывшего мужа. В таком случае продажа квартиры без согласия супруги может быть оспорена в суде.

Трещев советует Александре запросить выписку из ЕГРН в Росреестре, чтобы выяснить, на кого была оформлена квартира и когда она была приобретена. Если выяснится, что квартира действительно является совместным имуществом, то Александра сможет подать иск о признании сделки недействительной или о взыскании компенсации, если квартира уже была перепродана.

Кроме того, адвокат отметил, что игнорирование родительских обязанностей со стороны Сергея также является серьезным нарушением. Согласно российскому законодательству, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.

Если Сергей не выполняет свои обязательства по выплате алиментов, Александра может подать иск в суд. При этом она может обратиться за алиментами даже за последние три года, если сможет доказать, что предпринимала меры для получения средств.

Что касается кухни стоимостью 250 тысяч рублей, установленной в квартире за деньги матери Александры, то здесь ситуация более сложная. По закону улучшения чужого имущества не подлежат возмещению, если они не были согласованы с собственником и не увеличили стоимость имущества. Однако если существуют доказательства — чеки, переписки или другие документы, подтверждающие соглашение между Сергеем и матерью Александры о возврате денег, то можно подать иск о взыскании неосновательного обогащения или возврате займа.

Александр Трещев подчеркнул важность сбора всех необходимых доказательств: чеков, свидетельских показаний и фотографий установки кухни. Это поможет укрепить позицию Александры в суде. В целом у супруги Селиванова есть все шансы вернуть значительную часть средств — как минимум половину от стоимости квартиры (если она действительно является совместной собственностью) и алименты на детей.