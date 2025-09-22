Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Понедельник 22 сентября

10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга
Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру

Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру

22 сентября 2025, 10:11

В последние дни вокруг семьи Владимира Селиванова, звезды популярного сериала "Реальные пацаны", разгорелся настоящий скандал.

Его супруга, Александра Селиванова, оказалась в сложной ситуации из-за действий своего бывшего мужа Сергея Калмыкова, который продал их квартиру в Видном за 8 миллионов рублей, оставив Александру без средств и жилья. Более того, Сергей игнорирует свои родительские обязательства, не выплачивая алименты на двоих общих детей. В связи с этой ситуацией Александра решила обратиться в суд, чтобы вернуть свои деньги и защитить интересы детей.

Адвокат Александр Трещев детально разобрал шансы Александры на успех в суде. По его словам, ключевым моментом в этом деле является право собственности на квартиру.

Если квартира была оформлена на Сергея Калмыкова, то он имел законное право ее продать. Однако если недвижимость была приобретена в браке и является совместно нажитым имуществом, то Александра имеет право на половину доли в квартире, даже если она была оформлена на бывшего мужа. В таком случае продажа квартиры без согласия супруги может быть оспорена в суде.

Трещев советует Александре запросить выписку из ЕГРН в Росреестре, чтобы выяснить, на кого была оформлена квартира и когда она была приобретена. Если выяснится, что квартира действительно является совместным имуществом, то Александра сможет подать иск о признании сделки недействительной или о взыскании компенсации, если квартира уже была перепродана.

Кроме того, адвокат отметил, что игнорирование родительских обязанностей со стороны Сергея также является серьезным нарушением. Согласно российскому законодательству, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.

Если Сергей не выполняет свои обязательства по выплате алиментов, Александра может подать иск в суд. При этом она может обратиться за алиментами даже за последние три года, если сможет доказать, что предпринимала меры для получения средств.

Что касается кухни стоимостью 250 тысяч рублей, установленной в квартире за деньги матери Александры, то здесь ситуация более сложная. По закону улучшения чужого имущества не подлежат возмещению, если они не были согласованы с собственником и не увеличили стоимость имущества. Однако если существуют доказательства — чеки, переписки или другие документы, подтверждающие соглашение между Сергеем и матерью Александры о возврате денег, то можно подать иск о взыскании неосновательного обогащения или возврате займа.

Александр Трещев подчеркнул важность сбора всех необходимых доказательств: чеков, свидетельских показаний и фотографий установки кухни. Это поможет укрепить позицию Александры в суде. В целом у супруги Селиванова есть все шансы вернуть значительную часть средств — как минимум половину от стоимости квартиры (если она действительно является совместной собственностью) и алименты на детей.

22 сентября 2025, 10:11
Владимир Селиванов. Кадр: YouTube
Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных

Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных
В медицинской практике долгое время считалось, что основная причина онкологических заболеваний – курение. Но исследования показывают, что внимание сосредоточивалось не на главном факторе. Анализ питания пациентов с онкологией выявил общую черту: в 94 % случаев рак кишечника связан с ежедневным употреблением колбасы, которую многие воспринимают как безобидный продукт. Результаты крупномасштабного анализа Специалисты изучили рацион онкобольных и обнаружили, что колбаса, часто покупаемая для детей и рекламируемая как натуральный продукт, присутствовала в ежедневном меню большинства пациентов.

Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу

Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу
Квантовая физика доказала: наблюдение меняет реальность. Эксперимент 2019 года показал, что электроны ведут себя иначе, если ждать определенного результата. Это значит, сознание может влиять на мир – от мелочей до больших побед. Вот как это работает и как стать везунчиком. Как мозг притягивает удачу? Ученые называют это "эффектом когерентности наблюдателя".

Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры

Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры
В последние годы аренда жилья в России становится все более актуальной темой. Однако, как и в любой другой сфере, здесь существуют определенные правила и законы, нарушение которых может привести к штрафам.

Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ

Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ
В спецшколах ФСБ учат сохранять спокойствие и контроль в стрессовых ситуациях. Эти навыки, созданные для оперативной работы, помогают и в обычной жизни – от ссор в транспорте до споров на работе. Психологи подтверждают, что такие методы действительно работают для управления собой и окружающими. 1.

Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга

Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга
В медицинской практике все чаще фиксируются случаи инсультов у относительно молодых мужчин, ведущих активный образ жизни. У молодых спортсменов спортсмен со сбалансированным питанием оказывается серьезно поврежден мозг. Результаты многолетнего анализа За четверть века работы врач изучил более 800 случаев утренних инсультов среди мужчин в возрасте от 30 до 50 лет.

