Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры

В последние годы аренда жилья в России становится все более актуальной темой.

Однако, как и в любой другой сфере, здесь существуют определенные правила и законы, нарушение которых может привести к штрафам. Юрист Илья Русяев разъяснил основные моменты, связанные с регистрацией жильцов и возможными санкциями для арендодателей.

Обязанности арендодателей

Согласно действующему законодательству, арендодатель обязан своевременно регистрировать жильцов в своей квартире. Для иностранных граждан этот срок составляет семь рабочих дней с момента их заселения. Что касается граждан России, то временная регистрация должна быть оформлена, если срок проживания превышает 90 дней. За несоблюдение этих правил в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, владельцы жилья могут быть оштрафованы на сумму до семи тысяч рублей.

Штрафы за неуплату налогов

Одной из распространенных причин штрафов для арендодателей является неуплата налогов. По словам Русяева, многие владельцы квартир не подают декларации о доходах, полученных от сдачи жилья в аренду. В результате налоговые органы могут начислить пени и штрафы, что создает дополнительные финансовые риски для арендодателей.

Предстоящие изменения в законодательстве

В настоящее время рассматривается законопроект, который может существенно изменить правила аренды жилья. Согласно новому законопроекту, арендодателям будет необходимо заключать письменный договор аренды независимо от срока ее действия. Сейчас устный договор возможен при аренде на срок до 11 месяцев, однако отсутствие документа создает сложности в разрешении споров и не освобождает от налоговых и регистрационных обязательств.

Риски при неофициальной сдаче

Юрист также отметил, что нарушения легко фиксируются благодаря современным технологиям. Цифровые платформы для аренды, банковские операции и даже жалобы соседей могут стать основанием для проверки со стороны инспекций. Даже если арендодатель считает, что он сдает квартиру неофициально, это не гарантирует ему отсутствие последствий.

Текущие тенденции на рынке аренды

По данным статистики, в августе 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках увеличилась на 1,2%, достигнув 35 тысяч рублей. Наибольший рост цен был зафиксирован в Перми, где аренда подорожала на 9,9%. Эти изменения подчеркивают растущий интерес к аренде жилья и необходимость соблюдения всех юридических норм.

С учетом всех вышеперечисленных факторов, арендодателям следует внимательно относиться к своим обязательствам и соблюдать действующее законодательство. Это поможет избежать ненужных штрафов и проблем с налоговыми органами. Важно помнить, что даже небольшие нарушения могут иметь серьезные последствия.