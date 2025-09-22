Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие

Извержения вулканов всегда вызывали интерес ученых и общественности. Они могут оказывать значительное влияние на климатические условия, как в локальном, так и в глобальном масштабе.

Недавнее извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай стало предметом изучения международной команды исследователей, которые обнаружили его неожиданные последствия: холодные зимы в Европе. В данной статье мы рассмотрим, как именно это извержение повлияло на климат и какие выводы сделали ученые.

Извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай

Вулкан Хунга Тонга – Хунга Хаапай, расположенный в Тихом океане, стал известен после своего мощного извержения в начале 2022 года. Это событие привлекло внимание не только вулканологов, но и климатологов, поскольку оно выбросило рекордное количество водяного пара в стратосферу. Уникальность этого извержения заключается в том, что оно не только повлияло на локальную экосистему, но и вызвало изменения в атмосфере на глобальном уровне.

Влияние на атмосферу

Исследование, проведенное с участием физиков из Санкт-Петербургского государственного университета и опубликованное в журнале Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), показало, что выбросы водяного пара изменили химический состав атмосферы. В отличие от большинства вулканических извержений, которые могут приводить к временным повышениям температуры, извержение Хунга Тонга привело к ослаблению северного полярного вихря. Этот вихрь играет ключевую роль в зимней циркуляции воздуха в Северном полушарии.

Моделирование климата

С помощью комплексной климатической модели SOCOLv4 ученые провели моделирование последствий извержения. Результаты показали, что изменения в атмосфере увеличивают вероятность экстремально холодной погоды в таких регионах, как Европа, Азия и Северная Америка. Зимой 2023 года это уже отразилось на реальной погоде: в Ярославле были зафиксированы аномально низкие температуры до −34 °C, а в Осло наблюдались необычные морозы.

Долгосрочные последствия

По расчетам ученых, повышенное содержание водяного пара в стратосфере может сохраняться до 2031 года. Хотя модель не предсказывает конкретные температурные значения, она подчеркивает важность краткосрочных климатических событий, таких как извержение Хунга Тонга. Эти события могут иметь длительные последствия для климата, вызывая изменения, которые будут ощущаться на протяжении нескольких лет.