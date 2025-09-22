Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Воскресенье 21 сентября

00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей

Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей
140

Какао, известное своим насыщенным вкусом и ароматом, стало объектом интереса ученых, изучающих его влияние на здоровье пожилых людей. Недавние исследования показали, что экстракт какао может оказывать значительное положительное воздействие на уровень хронического воспаления, что особенно актуально для возрастной группы.

Какао, известное своим насыщенным вкусом и ароматом, стало объектом интереса ученых, изучающих его влияние на здоровье пожилых людей. Недавние исследования показали, что экстракт какао может оказывать значительное положительное воздействие на уровень хронического воспаления, что особенно актуально для возрастной группы.

Добавки с экстрактом какао снижают уровень хронического воспаления

Клиническое исследование COSMOS, проведенное в США, продемонстрировало обнадеживающие результаты. В нем участвовали почти 600 пожилых мужчин и женщин, которые на протяжении двух лет ежедневно принимали либо экстракт какао, богатый флаванолами, либо плацебо. По окончании эксперимента у группы, употреблявшей экстракт какао, был зафиксирован уровень С-реактивного белка — одного из ключевых маркеров воспаления — на 8% ниже по сравнению с контрольной группой.

Это открытие имеет важное значение, поскольку хроническое воспаление связано с множеством возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые. В дополнение к снижению уровня воспаления у участников наблюдалось также увеличение активности интерферона-γ, который играет важную роль в поддержании иммунной системы. Эти изменения могут объяснять ранее зарегистрированное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 27% среди тех, кто принимал экстракт какао.

Потенциал флаванолов в профилактике болезней

Хотя не все маркеры воспаления продемонстрировали значительные изменения, результаты исследования COSMOS подтверждают, что регулярное употребление флаванолов, содержащихся в какао, может быть полезным для профилактики заболеваний, связанных со старением. Это открытие подчеркивает потенциал какао как доступного средства для поддержания здоровья пожилых людей.

Тем не менее, исследователи подчеркивают необходимость проведения дальнейших исследований для более глубокого понимания механизмов действия какао и определения оптимальных дозировок. Это позволит не только подтвердить полученные результаты, но и разработать рекомендации по использованию экстракта какао в повседневной практике.

В заключение стоит отметить, что продукты, содержащие экстракт какао, могут стать важным элементом в рационе пожилых людей. Их способность снижать уровень хронического воспаления и поддерживать иммунную систему открывает новые горизонты в области профилактической медицины. Ранее исследователи также выявили положительное влияние томатного сока на работу сосудов у взрослых с пограничными показателями, что подчеркивает важность разнообразного питания для сохранения здоровья в зрелом возрасте.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2025, 00:23
Фото: Freepik
Age and Ageing✓ Надежный источник

По теме

Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память

5 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе

5 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе
Уход за расческой – это важный аспект, который часто упускается из виду. Правильное обращение с этим аксессуаром не только продлевает его срок службы, но и способствует здоровью ваших волос.

Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда

Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда
Маринованная капуста – это не только вкусная закуска, но и полезный продукт, который можно готовить заранее. Исследования показывают, что ферментированная капуста может укреплять защитный барьер кишечника, а длительная ферментация увеличивает концентрацию полезных веществ.

Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт

Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт
В последние годы использование мобильных устройств стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы постоянно заряжаем телефоны, планшеты и другие гаджеты, и многие из нас оставляют зарядные устройства подключенными к электросети. Однако эксперты предупреждают о возможных рисках, связанных с такой практикой.

Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит

Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит
В современном мире отношений между мужчинами и женщинами часто возникают недопонимания. Даже самые простые слова могут иметь совершенно иной смысл, чем кажется на первый взгляд.

Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы

Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы
21 сентября – это особенный день для христиан, когда празднуется Рождество Богородицы. Этот праздник имеет глубокое значение и считается одним из двунадесятых, что подчеркивает его важность в православной традиции.

Выбор читателей

20/09СбтМеждународный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 20/09СбтЭта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 21/09ВскГлавный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 21/09ВскЧто ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 20/09СбтМизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21/09ВскПобедителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук