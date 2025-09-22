Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции

22 сентября – это особенный день, который начинается с Попраздства Рождества Богородицы, отмечаемого 21 сентября.

Этот период включает в себя пять дней празднования, а также день памяти святого Иосифа Волоцкого. День осеннего равноденствия, который приходится на этот день, традиционно становится началом народных гуляний, символизируя завершение сбора урожая и радость от его результатов.

Кто такой преподобный Иосиф Волоцкий?

Преподобный Иосиф Волоцкий, в миру Иван Санин, родился в обеспеченной семье владельца села Язвище в Волоколамском княжестве. О его семье известно немного, но известно, что родители Ивана в старости приняли монашеский постриг. Его братья — Вассиан, Акакий и Елеазар — также стали монахами, причем Васиан занимал пост архиепископа Ростовского.

В семилетнем возрасте Иван начал обучение у старца Арсения в Волоколамском Крестовоздвиженском монастыре. Он проявил выдающиеся способности к обучению и уже к двадцати годам посетил Тверской Саввино-Сторожевский монастырь, где встретил духовного наставника Варсонофия. Эта встреча вдохновила его на принятие монашества, и вскоре он был пострижен в Боровском монастыре под именем Иосиф.

Иосиф стал известным иноком и через восемнадцать лет возглавил Боровский монастырь, где ввел строгий устав, что вызвало недовольство среди братии. В результате ему пришлось покинуть обитель и перейти в Кирилло-Белозерский монастырь. Там он ушел в затвор и основал новый монастырь с аналогичным строгим уставом, где воспитал множество иноков. Преподобный Иосиф стал непримиримым борцом с ересями и распущенной жизнью среди монахов. После своей кончины он был погребен в обители и вскоре канонизирован.

Что можно делать 22 сентября?

• Обновление гардероба: этот день подходит для обновления своего стиля. Можно смело приобретать новые вещи.

• Избавление от ненужного: хорошее время для того, чтобы без сожалений избавиться от старой и изношенной одежды.

• Праздничные мероприятия: день подходит для организации праздников и застолий с близкими.

• Свадебные торжества: это также удачный день для заключения брака.

Что нельзя делать 22 сентября?

• Финансовые операции: нельзя брать и давать в долг деньги, так как это может привести к неприятным последствиям.

• Крупные покупки и сделки: лучше воздержаться от крупных финансовых операций и сделок в этот день.

• Новоселье и переезды: празднование новоселья или перевозка вещей не рекомендуется.

• Открытые окна во время сна: не стоит спать с открытыми или незанавешенными окнами, чтобы избежать нежелательных энергий.

• Отрицательные эмоции: важно избегать злости и зависти, чтобы не испортить атмосферу праздника.

22 сентября — это не только день памяти святого Иосифа Волоцкого, но и время для радости, обновления и празднования. Следуя традициям, можно провести этот день с пользой и удовольствием.