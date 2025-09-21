Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни

В 1965-м в Старом свете уже девять лет как пело и плясало зародившееся в Швейцарии "Евровидение". А "Интервидение" тогда появилось в пику этому буржуазному конкурсу, где не хотели видеть артистов из стран соцлагеря. Оно проходило в Чехословакии и Польше, но к середине 1980-х, когда в Восточной Европе начались политические кризисы, росло диссидентское движение и учащались акции протеста, пытаться объединить людей через музыку становилось все труднее. И про конкурс забыли на десятилетия. Возродили же его благодаря русской пословице: "Не было бы счастья, да несчастье помогло".

Несчастье случилось в 2022-м – нашу страну тогда исключили из "Евросонга". Руководители Европейского вещательного посчитали, что включение российской заявки на участие в конкурсе якобы может навредить его репутации. А мы в ответ заявили, что не очень-то и сами хотели – с 1994 года мы успели на этом смотре молодых исполнителей и победу силами Димы Билана взять, и второе место благодаря Алсу и тому же Билану занять, и бронзу принести стране при помощи группы t.A.T.u. Да что там, даже "наша все" на эстраде Алла Пугачева хотя и неудачно, но выступила там!

"Этот шлаковый конкурс не нужен нашей стране, – кричал тогда продюсер Иосиф Пригожин. – Он ничего нормального в себе не несет. Тренды поменялись. Это телевизионный проект, нафталиновый конкурс, нафталиновые организатор". Через год председатель Правительства России Михаил Мишустин заявит о планах проведения альтернатианого конкурса – конкурса "Интервидение". Но оформятся они лишь в феврале 2025-го, когда вышел указ президента России Владимира Путина о проведении "Интервидения" в Москве.

Целей было несколько. Во-первых, сделать в Белокаменной шоу мирового уровня, чтобы утереть нос любому "Евровидению" по затраченным на постановку миллионам и зрелищности в зале и на экране. Во-вторых, собрать на конкурсе наших друзей, союзников и партнеров. Изначально планировалось, что будут участвовать только артисты из стран БРИКС, но в процессе подготовки оказалось, что выступить хотят и не входящие в это объединение крупных стран с развивающейся экономикой государства.

У Антона Чехова в "Вишневом саде" есть фраза про людей, которых не пускают дальше передней. Примерно такое же отношение к африканским, латиноамериканским и азиатским государствам зачастую было у европейских снобов. Но оказалось, что исполнители Киргизии, Эфиопии, ЮАР, Вьетнама, Кении, Мадагаскара и еще полутора десятка стран куда интереснее, самобытнее, ярче осточертевшей однотипной европейской попсы! И в этом была главный урок конкурса – показать разнообразие культур, языков и народов.

Да что там говорить, даже Америка, с которой мы теперь пытаемся опять выстроить все снесенные ураганом истории мосты, прислала участницу в Москву! Правда, козни недружественных держав не позволили выступить певице VASSY (Василики Карагиоргос). Проблема в том, что у нее, помимо американского, есть и австралийский паспорт. А власти Зеленого континента прислали артистке официальную ноту. И так запугали VASSY возможными после выступления в Москве негативными последствиями, что артистка решила на сцену не выходить – еще чего недоброго лишат австралийского гражданства!

От Москвы до Канберры хоть 15 тысяч километров, но Австралия давно уже первая в вопросах того, как укусить нас, как насолить, как задеть. В июне, например, она даже против Заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, ввела персональные санкции. Возможно, то обстоятельство, что на "Интервидении" ему предстояло выступать на одной сцене с VASSY, тоже повлияло на присланную ноту.

В итоге на подмосковную Live Арены вышли представители 22-х государств. И потрясли – голосами, мелодизмом, костюмами, постановками. Все это в прямом эфире увидели почти 4 миллиарда зрителей – почти половина населения Земного шара. Для сравнения, финал "Евровидения-2025" в швейцарском Базеле просмотрели 166 миллионов человек. И если тогда все говорили о зрительском рекорде, то теперь, в сравнении с Москвой, 166 миллионов кажутся несерьезными.

...После "Евровидения" в Москве в 2009 году все писали, что это был эталонный по масштабности и зрелищности смотр. Теперь же подобное говорят и про "Интервидение", которое выиграл певец из Вьетама Дык Фук. Мы всех затмили, удивили, восхитили. И даже не верится, что богатейшее Королевского Саудовской Аравии, которое примет смотр через год, сможет сделать что-то круче ярче и богаче.