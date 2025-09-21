Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Воскресенье 21 сентября

03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни

Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни
196
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

В 1965-м в Старом свете уже девять лет как пело и плясало зародившееся в Швейцарии "Евровидение". А "Интервидение" тогда появилось в пику этому буржуазному конкурсу, где не хотели видеть артистов из стран соцлагеря. Оно проходило в Чехословакии и Польше, но к середине 1980-х, когда в Восточной Европе начались политические кризисы, росло диссидентское движение и учащались акции протеста, пытаться объединить людей через музыку становилось все труднее. И про конкурс забыли на десятилетия. Возродили же его благодаря русской пословице: "Не было бы счастья, да несчастье помогло".

Несчастье случилось в 2022-м – нашу страну тогда исключили из "Евросонга". Руководители Европейского вещательного посчитали, что включение российской заявки на участие в конкурсе якобы может навредить его репутации. А мы в ответ заявили, что не очень-то и сами хотели – с 1994 года мы успели на этом смотре молодых исполнителей и победу силами Димы Билана взять, и второе место благодаря Алсу и тому же Билану занять, и бронзу принести стране при помощи группы t.A.T.u. Да что там, даже "наша все" на эстраде Алла Пугачева хотя и неудачно, но выступила там!

Фото: Дни.ру

"Этот шлаковый конкурс не нужен нашей стране, – кричал тогда продюсер Иосиф Пригожин. – Он ничего нормального в себе не несет. Тренды поменялись. Это телевизионный проект, нафталиновый конкурс, нафталиновые организатор". Через год председатель Правительства России Михаил Мишустин заявит о планах проведения альтернатианого конкурса – конкурса "Интервидение". Но оформятся они лишь в феврале 2025-го, когда вышел указ президента России Владимира Путина о проведении "Интервидения" в Москве.

Целей было несколько. Во-первых, сделать в Белокаменной шоу мирового уровня, чтобы утереть нос любому "Евровидению" по затраченным на постановку миллионам и зрелищности в зале и на экране. Во-вторых, собрать на конкурсе наших друзей, союзников и партнеров. Изначально планировалось, что будут участвовать только артисты из стран БРИКС, но в процессе подготовки оказалось, что выступить хотят и не входящие в это объединение крупных стран с развивающейся экономикой государства.

У Антона Чехова в "Вишневом саде" есть фраза про людей, которых не пускают дальше передней. Примерно такое же отношение к африканским, латиноамериканским и азиатским государствам зачастую было у европейских снобов. Но оказалось, что исполнители Киргизии, Эфиопии, ЮАР, Вьетнама, Кении, Мадагаскара и еще полутора десятка стран куда интереснее, самобытнее, ярче осточертевшей однотипной европейской попсы! И в этом была главный урок конкурса – показать разнообразие культур, языков и народов.

Да что там говорить, даже Америка, с которой мы теперь пытаемся опять выстроить все снесенные ураганом истории мосты, прислала участницу в Москву! Правда, козни недружественных держав не позволили выступить певице VASSY (Василики Карагиоргос). Проблема в том, что у нее, помимо американского, есть и австралийский паспорт. А власти Зеленого континента прислали артистке официальную ноту. И так запугали VASSY возможными после выступления в Москве негативными последствиями, что артистка решила на сцену не выходить – еще чего недоброго лишат австралийского гражданства!

От Москвы до Канберры хоть 15 тысяч километров, но Австралия давно уже первая в вопросах того, как укусить нас, как насолить, как задеть. В июне, например, она даже против Заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, ввела персональные санкции. Возможно, то обстоятельство, что на "Интервидении" ему предстояло выступать на одной сцене с VASSY, тоже повлияло на присланную ноту.

В итоге на подмосковную Live Арены вышли представители 22-х государств. И потрясли – голосами, мелодизмом, костюмами, постановками. Все это в прямом эфире увидели почти 4 миллиарда зрителей – почти половина населения Земного шара. Для сравнения, финал "Евровидения-2025" в швейцарском Базеле просмотрели 166 миллионов человек. И если тогда все говорили о зрительском рекорде, то теперь, в сравнении с Москвой, 166 миллионов кажутся несерьезными.

Фото: Дни.ру

...После "Евровидения" в Москве в 2009 году все писали, что это был эталонный по масштабности и зрелищности смотр. Теперь же подобное говорят и про "Интервидение", которое выиграл певец из Вьетама Дык Фук. Мы всех затмили, удивили, восхитили. И даже не верится, что богатейшее Королевского Саудовской Аравии, которое примет смотр через год, сможет сделать что-то круче ярче и богаче.

Шоу-бизнес в Telegram

21 сентября 2025, 03:53
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От великого распутника до святого: рассказанная SHAMAN история потрясла Кремль

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук

Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве

Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить

Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить
В современном мире проблема избыточного веса и неправильного питания становится все более актуальной. Одной из главных трудностей на пути к похудению является навязчивое желание постоянно перекусывать.

Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук

Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук
Четыре миллиарда телезрителей посмотрели трансляцию "Интервидения" в Москве. За время четырехчасового шоу на сцену вышли представители 22-х стран. Но по условиями конкурса победитель только один. Оценивало номера участников Международное профессиональное жюри, состоящее из музыкантов, продюсеров и артистов из стран-участниц.

Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило

Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило
Китайская компания сделала значительный шаг в мире робототехники, представив уникальный робот-пылесос, способный подниматься и спускаться по лестницам. Это новшество было продемонстрировано на выставке IFA в Германии и привлекло внимание специалистов и любителей технологий.

Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение"

Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение"
В столичной LIVE Арене в эти минуты проходит международный песенный конкурс "Интервидение". Среди фаворитов смотра был представляющий Россию SHAMAN. Но оценивать его выступление профессиональное жюри не будет. На конкурсе Ярослав Дронов пел под "победным" номером 9 композицию на музыку и стихи Максима Фадеев "Прямо по сердцу".

Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве

Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве
Конкурс "Интервидениe" задумывался как далекий от политики смотр, в котором бал правят искусство и талант. Но политика и тут внесла свои коррективы... Изначально выступить на международном песенном конкурсе в Москве от США должен был Брэндон Ховард.

Выбор читателей

20/09СбтМеждународный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 20/09СбтЭта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 20/09СбтДень луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 19/09ПтнКак полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 19/09ПтнТест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 20/09СбтМизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение"