Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук

Четыре миллиарда телезрителей посмотрели трансляцию "Интервидения" в Москве. За время четырехчасового шоу на сцену вышли представители 22-х стран. Но по условиями конкурса победитель только один.

Оценивало номера участников Международное профессиональное жюри, состоящее из музыкантов, продюсеров и артистов из стран-участниц. От России был основатель групп "Любэ" и "Иванушки" Игорь Матвиенко.

Вообще, в первую очередь, члены жюри смотрели, насколько хорошо и объемно исполнители показали самобытную культуру своих стран. По условиям смотра, представленные песни должны были отражать уникальную культуру стран-участниц, способствовать межнациональному диалогу, а также затрагивать общечеловеческие и семейные ценности.

Эксперты выставляли участникам баллы от 1 до 23. При этом голосовать за свою страну было нельзя. "Они за специальными планшетами выстраивают "систему предпочтений" от самого достойного, по их мнению, до наименее понравившегося, – рассказала Яна Чурикова. – После этого система эти данные обработает и переведет в систему баллов. Математик с мировым именем Фуад Алескеров придумал эту систему для того, чтобы все было четко и справедливо максимально по отношению к каждому из участников".

И по сумме этих баллов лучшим на "Интервидении" в Москве стал представитель Вьетнама Дык Фук с песней "Фудом тхиен выонг" ("Небесный король деревни Пхудонг"). Он – участник таких вьетнамских версий мировых шоу, как "Вьетнамский айдол", "Вьетнам ищет таланты" и "Голос". Шоу "Голос", который он выиграл в 2015 году, принесло ему известность.

А музыкальный конкурс 2026 года пройдет в Королевстве Саудовская Аравия.