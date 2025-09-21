Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук

Четыре миллиарда телезрителей посмотрели трансляцию "Интервидения" в Москве. За время четырехчасового шоу на сцену вышли представители 22-х стран. Но по условиями конкурса победитель только один.

Оценивало номера участников Международное профессиональное жюри, состоящее из музыкантов, продюсеров и артистов из стран-участниц. От России был основатель групп "Любэ" и "Иванушки" Игорь Матвиенко.

Вообще, в первую очередь, члены жюри смотрели, насколько хорошо и объемно исполнители показали самобытную культуру своих стран. По условиям смотра, представленные песни должны были отражать уникальную культуру стран-участниц, способствовать межнациональному диалогу, а также затрагивать общечеловеческие и семейные ценности.

Эксперты выставляли участникам баллы от 1 до 23. При этом голосовать за свою страну было нельзя. "Они за специальными планшетами выстраивают "систему предпочтений" от самого достойного, по их мнению, до наименее понравившегося, – рассказала Яна Чурикова. – После этого система эти данные обработает и переведет в систему баллов. Математик с мировым именем Фуад Алескеров придумал эту систему для того, чтобы все было четко и справедливо максимально по отношению к каждому из участников".

И по сумме этих баллов лучшим на "Интервидении" в Москве стал представитель Вьетнама Дык Фук с песней "Фудом тхиен выонг" ("Небесный король деревни Пхудонг"). Он – участник таких вьетнамских версий мировых шоу, как "Вьетнамский айдол", "Вьетнам ищет таланты" и "Голос". Шоу "Голос", который он выиграл в 2015 году, принесло ему известность.

А музыкальный конкурс 2026 года пройдет в Королевстве Саудовская Аравия.

21 сентября 2025, 00:18
Китайская компания сделала значительный шаг в мире робототехники, представив уникальный робот-пылесос, способный подниматься и спускаться по лестницам. Это новшество было продемонстрировано на выставке IFA в Германии и привлекло внимание специалистов и любителей технологий.

В столичной LIVE Арене в эти минуты проходит международный песенный конкурс "Интервидение". Среди фаворитов смотра был представляющий Россию SHAMAN. Но оценивать его выступление профессиональное жюри не будет. На конкурсе Ярослав Дронов пел под "победным" номером 9 композицию на музыку и стихи Максима Фадеев "Прямо по сердцу".

Конкурс "Интервидениe" задумывался как далекий от политики смотр, в котором бал правят искусство и талант. Но политика и тут внесла свои коррективы... Изначально выступить на международном песенном конкурсе в Москве от США должен был Брэндон Ховард.

20 сентября в Live Арене пройдёт песенный конкурс "Интервидение". Судить участников из 23 стран будет международное жюри. Россию в нем представит композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним о музыке. Хотя в народе и бытует мнение, что на конкурсе победит представляющий Россию SHAMAN, Игорь Матвиенко уверяет, что это – далеко не факт.

Российские исследователи в составе международной команды сделали значительный шаг в области стоматологии, разработав инновационное покрытие для зубной эмали, способное эффективно защищать от кариеса. Результаты их работы были опубликованы в уважаемом научном журнале Biomaterials Science.

