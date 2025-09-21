Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Воскресенье 21 сентября

12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт

Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт
159

В последние годы использование мобильных устройств стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы постоянно заряжаем телефоны, планшеты и другие гаджеты, и многие из нас оставляют зарядные устройства подключенными к электросети.

Однако эксперты предупреждают о возможных рисках, связанных с такой практикой. Генеральный директор группы компаний ST IT и эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов рассказал о том, что стоит учитывать, оставляя зарядку в розетке.

Оригинальные и сертифицированные зарядные устройства

Первое и самое важное правило — использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. Аверьянов подчеркивает, что качественные адаптеры оснащены специальными контроллерами, которые автоматически отключают подачу тока после полной зарядки устройства. Это не только снижает потребление электроэнергии, но и существенно уменьшает риск перегрева и короткого замыкания, особенно в условиях нестабильного напряжения.

Опасность несертифицированных зарядок

К сожалению, многие пользователи используют несертифицированные зарядные устройства, которые не соответствуют стандартам безопасности. Такие адаптеры могут стать причиной возгораний и других неприятных ситуаций. По словам эксперта, пыль, влага и износ могут значительно увеличить риск возникновения пожара. Поэтому важно следить за состоянием зарядного устройства и избегать использования дешевых подделок.

Регулярная проверка состояния адаптера

Аверьянов настоятельно рекомендует регулярно проверять состояние зарядного устройства. Если вы заметили какие-либо повреждения или признаки износа — трещины, обгоревшие участки или нагрев — лучше немедленно прекратить его использование. Важно помнить, что безопасность ваших устройств и вашего дома зависит от качества используемых аксессуаров.

Профилактика возгораний

Чтобы минимизировать риск возникновения пожара, следует соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не оставляйте зарядные устройства включенными в розетку на длительное время без присмотра. Во-вторых, избегайте использования адаптеров в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната или кухня. Также стоит обратить внимание на состояние электропроводки в вашем доме — изношенные провода могут стать причиной короткого замыкания.

Шоу-бизнес в Telegram

21 сентября 2025, 12:03
Фото: Freepik
RT✓ Надежный источник

По теме

5 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет

Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит

Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит
В современном мире отношений между мужчинами и женщинами часто возникают недопонимания. Даже самые простые слова могут иметь совершенно иной смысл, чем кажется на первый взгляд.

Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы

Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы
21 сентября – это особенный день для христиан, когда празднуется Рождество Богородицы. Этот праздник имеет глубокое значение и считается одним из двунадесятых, что подчеркивает его важность в православной традиции.

Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни

Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни
В 1965-м в Старом свете уже девять лет как пело и плясало зародившееся в Швейцарии "Евровидение". А "Интервидение" тогда появилось в пику этому буржуазному конкурсу, где не хотели видеть артистов из стран соцлагеря. Оно проходило в Чехословакии и Польше, но к середине 1980-х, когда в Восточной Европе начались политические кризисы, росло диссидентское движение и учащались акции протеста, пытаться объединить людей через музыку становилось все труднее. И про конкурс забыли на десятилетия. Возродили же его благодаря русской пословице: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Несчастье случилось в 2022-м – нашу страну тогда исключили из "Евросонга".

Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить

Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить
В современном мире проблема избыточного веса и неправильного питания становится все более актуальной. Одной из главных трудностей на пути к похудению является навязчивое желание постоянно перекусывать.

Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук

Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук
Четыре миллиарда телезрителей посмотрели трансляцию "Интервидения" в Москве. За время четырехчасового шоу на сцену вышли представители 22-х стран. Но по условиями конкурса победитель только один. Оценивало номера участников Международное профессиональное жюри, состоящее из музыкантов, продюсеров и артистов из стран-участниц.

Выбор читателей

20/09СбтМеждународный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 20/09СбтЭта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 20/09СбтДень луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 21/09ВскГлавный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 21/09ВскЧто ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 19/09ПтнТест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155