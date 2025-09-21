5 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Воскресенье 21 сентября

16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

5 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе

5 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе
47

Уход за расческой – это важный аспект, который часто упускается из виду.

Правильное обращение с этим аксессуаром не только продлевает его срок службы, но и способствует здоровью ваших волос. Рассмотрим пять простых и недорогих способов вернуть расческе первоначальный вид и обеспечить волосы необходимым уходом.

1. Регулярное удаление волос

Первое и основное правило — это регулярное удаление волос, застрявших между зубьями расчески. Накопление волос может привести к размножению бактерий и загрязнению аксессуара. Удалить волосы можно с помощью тонкого пинцета или зубочистки. Постарайтесь проводить эту процедуру после каждого использования, чтобы ваша расческа всегда оставалась чистой и готовой к работе.

2. Еженедельное мытье

Следующий шаг — это еженедельное мытье расчески для удаления загрязнений. Замочите аксессуар на 15 минут в теплой воде с добавлением жидкого мыла, шампуня или средства для мытья посуды. После этого используйте зубную щетку для тщательной очистки, особенно в труднодоступных местах. Не забудьте хорошо промыть расческу и высушить её в вертикальном положении, чтобы избежать накопления влаги.

3. Эффективная смесь для глубокого очищения

Если ваша расческа нуждается в более глубоком очищении, попробуйте замочить ее в растворе из двух литров теплой воды, двух столовых ложек белого уксуса и одной столовой ложки пищевой соды. Это поможет избавиться от стойких загрязнений. Оставьте расческу в растворе не более чем на 15 минут, затем смойте остатки грязи с помощью мыльной воды и мягкой щетки.

4. Выбор материала

Материал, из которого изготовлена расческа, играет важную роль в ее уходе. Пластиковые расчески могут создавать статическое электричество, что негативно сказывается на состоянии волос. Лучше всего выбирать деревянные аксессуары или модели с натуральной щетиной, которые не только более безопасны для волос, но и менее подвержены повреждениям.

5. Правильное хранение

Не менее важным аспектом является правильное хранение расчески. Убирайте ее в чистое и сухое место, вдали от солнечных лучей. Избегайте хранения расчески в косметичке вместе с другими средствами — это может привести к повреждению зубьев и загрязнению. Лучше всего использовать специальные контейнеры или держатели для расчесок.

Шоу-бизнес в Telegram

21 сентября 2025, 16:44
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Как стать умнее: 5 простых упражнений для мозга

Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда

Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда
Маринованная капуста – это не только вкусная закуска, но и полезный продукт, который можно готовить заранее. Исследования показывают, что ферментированная капуста может укреплять защитный барьер кишечника, а длительная ферментация увеличивает концентрацию полезных веществ.

Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт

Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт
В последние годы использование мобильных устройств стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы постоянно заряжаем телефоны, планшеты и другие гаджеты, и многие из нас оставляют зарядные устройства подключенными к электросети. Однако эксперты предупреждают о возможных рисках, связанных с такой практикой.

Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит

Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит
В современном мире отношений между мужчинами и женщинами часто возникают недопонимания. Даже самые простые слова могут иметь совершенно иной смысл, чем кажется на первый взгляд.

Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы

Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы
21 сентября – это особенный день для христиан, когда празднуется Рождество Богородицы. Этот праздник имеет глубокое значение и считается одним из двунадесятых, что подчеркивает его важность в православной традиции.

Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни

Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни
В 1965-м в Старом свете уже девять лет как пело и плясало зародившееся в Швейцарии "Евровидение". А "Интервидение" тогда появилось в пику этому буржуазному конкурсу, где не хотели видеть артистов из стран соцлагеря. Оно проходило в Чехословакии и Польше, но к середине 1980-х, когда в Восточной Европе начались политические кризисы, росло диссидентское движение и учащались акции протеста, пытаться объединить людей через музыку становилось все труднее. И про конкурс забыли на десятилетия. Возродили же его благодаря русской пословице: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Несчастье случилось в 2022-м – нашу страну тогда исключили из "Евросонга".

Выбор читателей

20/09СбтМеждународный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 20/09СбтЭта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 21/09ВскГлавный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 20/09СбтДень луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 21/09ВскЧто ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 20/09СбтМизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение"