Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить

Воскресенье 21 сентября

03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году?
Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить
В современном мире проблема избыточного веса и неправильного питания становится все более актуальной.

Одной из главных трудностей на пути к похудению является навязчивое желание постоянно перекусывать. Недавние исследования показали, что новый препарат — семаглутид — способен эффективно бороться с этим психологическим барьером и помогать людям вести более здоровый образ жизни.

Результаты исследования

На ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), которая прошла в Вене, были представлены данные нового исследования, касающегося влияния семаглутида на пищевое поведение человека. Оказалось, что семаглутид не только снижает аппетит, но и уменьшает навязчивые мысли о еде, которые зачастую становятся причиной переедания и срывов.

Для анализа были опрошены 550 жителей США, лечившихся с применением семаглутида. Из них 62% заявляли о постоянных мыслях, связанных с желанием перекусить. После начала терапии доля таких людей снизилась почти вчетверо — до 16%. Эти данные показывают значительное влияние препарата на когнитивные и эмоциональные аспекты, связанные с пищевым поведением.

Положительное влияние на психоэмоциональное состояние

Помимо сокращения навязчивых мыслей, участники исследования отметили улучшение общего состояния здоровья и настроения. У 64% пациентов улучшилось психоэмоциональное самочувствие. Более того, 76% опрошенных стали увереннее в себе, а у 80% сформировались более здоровые ежедневные привычки, которые способствуют устойчивому снижению веса.

Таким образом, семаглутид не только снижает физическую тягу к пище, но и способствует формированию позитивных изменений в мышлении и образе жизни.

Механизм действия семаглутида

Семаглутид относится к группе препаратов, которые воздействуют на рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Эти рецепторы участвуют в регуляции чувства голода и насыщения. При приеме препарата человек чувствует меньше голода и испытывает удовлетворение от меньших порций пищи.

Кроме того, как выяснили исследователи, семаглутид помогает снизить уровень ментального напряжения, связанного с желанием постоянно перекусить. Такая двойная функция препарата делает его особенно эффективным средством для борьбы с избыточным весом.

Возможные побочные эффекты и предостережения

Несмотря на положительные результаты, ученые предупреждают об определенных побочных эффектах семаглутида. В частности, недавние исследования показали, что препарат может ослаблять мышечную силу, даже если объем мышц визуально сохраняется. Это важно учитывать людям, которые активно занимаются спортом или стремятся сохранить мышечную массу во время похудения.

Применение семаглутида требует контроля и консультации с врачом для минимизации возможных рисков и достижения желаемого эффекта.

Новая терапия с применением семаглутида открывает перспективы для тех, кто не может справиться с навязчивым желанием перекусить. Она помогает не только снизить вес за счет снижения аппетита, но и улучшить психоэмоциональное состояние, что важно для долгосрочных изменений в образе жизни. Однако, как и любой медикаментозный метод, семаглутид нужно использовать под медицинским наблюдением, учитывая возможные побочные эффекты.

21 сентября 2025, 03:16
Фото: Freepik
Европейская ассоциация по изучению диабета (EASD)✓ Надежный источник

Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни
В 1965-м в Старом свете уже девять лет как пело и плясало зародившееся в Швейцарии "Евровидение". А "Интервидение" тогда появилось в пику этому буржуазному конкурсу, где не хотели видеть артистов из стран соцлагеря. Оно проходило в Чехословакии и Польше, но к середине 1980-х, когда в Восточной Европе начались политические кризисы, росло диссидентское движение и учащались акции протеста, пытаться объединить людей через музыку становилось все труднее. И про конкурс забыли на десятилетия. Возродили же его благодаря русской пословице: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Несчастье случилось в 2022-м – нашу страну тогда исключили из "Евросонга".

Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук
Четыре миллиарда телезрителей посмотрели трансляцию "Интервидения" в Москве. За время четырехчасового шоу на сцену вышли представители 22-х стран. Но по условиями конкурса победитель только один. Оценивало номера участников Международное профессиональное жюри, состоящее из музыкантов, продюсеров и артистов из стран-участниц.

Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило
Китайская компания сделала значительный шаг в мире робототехники, представив уникальный робот-пылесос, способный подниматься и спускаться по лестницам. Это новшество было продемонстрировано на выставке IFA в Германии и привлекло внимание специалистов и любителей технологий.

Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение"
В столичной LIVE Арене в эти минуты проходит международный песенный конкурс "Интервидение". Среди фаворитов смотра был представляющий Россию SHAMAN. Но оценивать его выступление профессиональное жюри не будет. На конкурсе Ярослав Дронов пел под "победным" номером 9 композицию на музыку и стихи Максима Фадеев "Прямо по сердцу".

Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве
Конкурс "Интервидениe" задумывался как далекий от политики смотр, в котором бал правят искусство и талант. Но политика и тут внесла свои коррективы... Изначально выступить на международном песенном конкурсе в Москве от США должен был Брэндон Ховард.

