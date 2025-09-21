Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Воскресенье 21 сентября

Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда

Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда
103

Маринованная капуста – это не только вкусная закуска, но и полезный продукт, который можно готовить заранее.

Исследования показывают, что ферментированная капуста может укреплять защитный барьер кишечника, а длительная ферментация увеличивает концентрацию полезных веществ. В этой статье мы расскажем, как выбрать капусту для маринования, подготовить ее и предложим пять лучших рецептов.

Какую капусту выбрать для маринования

Для успешного маринования лучше всего подойдут плотные кочаны белокочанной капусты. Они должны быть с чистыми, здоровыми листьями без повреждений и темных пятен. Избегайте вялых или поврежденных кочанов, так как это может негативно сказаться на вкусе и качестве готового продукта. Сочные и тяжелые кочаны обычно более насыщенные по вкусу, чем рыхлые.

Подготовка капусты к маринованию

Перед началом процесса необходимо снять верхние листья капусты, которые часто бывают грязными или вялыми. Затем нарежьте капусту на полоски шириной с мизинец — это поможет сохранить хрустящую текстуру. Промойте нарезанную капусту под холодной проточной водой, но не замачивайте, чтобы избежать потери хруста. Дайте воде стечь в дуршлаге или на полотенце.

Для некоторых рецептов можно слегка помять капусту с солью, чтобы она выделила сок, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать — иначе она станет слишком мягкой. Также важно использовать подходящую посуду: избегайте алюминиевых емкостей, отдавая предпочтение эмалированным кастрюлям или стеклянным банкам.

Классический рецепт: капуста, маринованная с морковью

Ингредиенты:

• 2 кг белокочанной капусты

• 200 г моркови

• 1 л воды

• 2 ст. ложки соли

• 2 ст. ложки сахара

• 100 мл девятипроцентного уксуса

• Лавровый лист — по вкусу

• Душистый перец горошком — по вкусу

Приготовление:

1. Нашинкуйте капусту тонкими полосками, натрите морковь на крупной терке.

2. Смешайте капусту и морковь в большой емкости.

3. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Кипятите около пяти минут.

4. Снимите с огня и влейте уксус, перемешайте.

5. Залейте овощи маринадом, накройте крышкой и поставьте под гнет на сутки при комнатной температуре.

6. Переложите в стерилизованные банки и закатайте.

Острые маринованные капустные листья

Ингредиенты:

• 1 кг белокочанной капусты

• 3 зубчика чеснока

• 2 ст. ложки острого перца (по желанию)

• 1 л воды

• 100 мл уксуса

• 4 ст. ложки соли

• 2 ст. ложки сахара

Приготовление:

1. Капусту нарежьте на крупные листья.

2. Чеснок нарежьте тонкими пластинами.

3. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар, перемешайте.

4. Влейте уксус и добавьте острый перец.

5. Залейте капустные листья горячим маринадом и оставьте под гнетом на двое суток.

6. Переложите в банки и храните в холодильнике.

Капуста с яблоками и специями

Ингредиенты:

• 1 кг белокочанной капусты

• 2 яблока

• 1 л воды

• 4 ст. ложки сахара

• 100 мл уксуса

• 2 ст. ложки соли

• Корица и гвоздика — по вкусу

Приготовление:

1. Капусту нашинкуйте, яблоки нарежьте дольками.

2. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте сахар, соль и специи.

3. Влейте уксус и перемешайте.

4. Залейте капусту с яблоками горячим маринадом и оставьте под гнетом на сутки.

5. Разложите по банкам и закатайте.

Капуста с свеклой

Ингредиенты:

• 1 кг белокочанной капусты

• 200 г свеклы

• 1 л воды

• 100 мл уксуса

• 4 ст. ложки сахара

• 2 ст. ложки соли

Приготовление:

1. Капусту нашинкуйте, свеклу натрите на терке.

2. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте сахар и соль.

3. Влейте уксус и перемешайте.

4. Залейте капусту со свеклой горячим маринадом и оставьте под гнетом на сутки.

5. Упакуйте в стерилизованные банки.

Как хранить маринованную капусту

После приготовления маринованную капусту лучше всего хранить в прохладном месте, например, в холодильнике или погребе. Используйте стерилизованные банки для хранения, чтобы избежать порчи продукта. Правильно приготовленная капуста может храниться несколько месяцев без потери качества.

21 сентября 2025, 14:19
Фото: Freepik
