Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы

Воскресенье 21 сентября

06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой
Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы

Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы
353

21 сентября – это особенный день для христиан, когда празднуется Рождество Богородицы.

Этот праздник имеет глубокое значение и считается одним из двунадесятых, что подчеркивает его важность в православной традиции. В этот день существует множество народных примет и традиций, которые предостерегают от определенных действий.

Умывание водой из-под крана

Первое, что следует помнить — не умываться водой из-под крана. Считается, что в этот день нужно отправиться к ближайшему водоему и обмыть лицо там, с первыми лучами солнца. Это действие символизирует очищение и обновление. Вода из природного источника считается более чистой и целебной, чем водопроводная.

Хождение босиком

Хождение босиком в этот день также не рекомендуется. Существует поверье, что это может привести к сбору негативной энергии и недугов. Босоногие прогулки могут стать причиной различных заболеваний, которые со временем могут перерасти в хронические болезни. Лучше всего оставаться в обуви, чтобы защитить себя от нежелательных последствий.

Резка хлеба

Резать хлеб ножом 21 сентября — это еще одно табу. Хлеб в христианской традиции символизирует тело Христово, и его резка может считаться неуважением к этому символу. Если вы хотите поделиться хлебом с близкими, лучше всего ломать его руками. Даже крошки от хлеба следует собирать в руку и отдавать птицам, чтобы не осквернять этот святой продукт.

Смахивание крошек

Смахивать хлебные крошки на пол или выбрасывать их вместе с мусором также не рекомендуется. Это действие считается неуважением к хлебу и может привлечь беды. Лучше всего аккуратно собрать крошки и отдать их птицам или оставить для природы. Таким образом, вы проявите заботу о окружающем мире.

Использование острых предметов

Еще одно важное правило — не брать в руки острые предметы, такие как ножи, ножницы или иглы. Это касается не только резки продуктов, но и любых манипуляций с острыми предметами. Стрижку волос или бритье лучше перенести на другой день, чтобы избежать негативных последствий.

21 сентября — это день, наполненный духовным смыслом и традициями. Соблюдение этих правил поможет вам избежать неприятностей и сохранить гармонию в жизни. Празднуйте Рождество Богородицы с уважением и любовью, следуя народным приметам и рекомендациям. Пусть этот день станет для вас источником вдохновения и умиротворения!

21 сентября 2025, 06:17
Фото: Freepik
Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни

Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни
В 1965-м в Старом свете уже девять лет как пело и плясало зародившееся в Швейцарии "Евровидение". А "Интервидение" тогда появилось в пику этому буржуазному конкурсу, где не хотели видеть артистов из стран соцлагеря. Оно проходило в Чехословакии и Польше, но к середине 1980-х, когда в Восточной Европе начались политические кризисы, росло диссидентское движение и учащались акции протеста, пытаться объединить людей через музыку становилось все труднее. И про конкурс забыли на десятилетия. Возродили же его благодаря русской пословице: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Несчастье случилось в 2022-м – нашу страну тогда исключили из "Евросонга".

Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить

Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить
В современном мире проблема избыточного веса и неправильного питания становится все более актуальной. Одной из главных трудностей на пути к похудению является навязчивое желание постоянно перекусывать.

Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук

Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук
Четыре миллиарда телезрителей посмотрели трансляцию "Интервидения" в Москве. За время четырехчасового шоу на сцену вышли представители 22-х стран. Но по условиями конкурса победитель только один. Оценивало номера участников Международное профессиональное жюри, состоящее из музыкантов, продюсеров и артистов из стран-участниц.

Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило

Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило
Китайская компания сделала значительный шаг в мире робототехники, представив уникальный робот-пылесос, способный подниматься и спускаться по лестницам. Это новшество было продемонстрировано на выставке IFA в Германии и привлекло внимание специалистов и любителей технологий.

Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение"

Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение"
В столичной LIVE Арене в эти минуты проходит международный песенный конкурс "Интервидение". Среди фаворитов смотра был представляющий Россию SHAMAN. Но оценивать его выступление профессиональное жюри не будет. На конкурсе Ярослав Дронов пел под "победным" номером 9 композицию на музыку и стихи Максима Фадеев "Прямо по сердцу".

