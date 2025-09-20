Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Суббота 20 сентября

22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников?
Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве

Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве
1043

Конкурс "Интервидениe" задумывался как далекий от политики смотр, в котором бал правят искусство и талант. Но политика и тут внесла свои коррективы...

Изначально выступить на международном песенном конкурсе в Москве от США должен был Брэндон Ховард. Но буквально за три дня до старта исполнитель объявил о своем снятии с "Интервидения" из-за "непредвиденных семейных обстоятельств".

В экстренном порядке его заменила VASSY (Василики Карагиоргос) – австралийская звезда электронной сцены, лауреат премий и автор платиновых хитов, известная своими коллаборациями с David Guetta и Tiësto.

Но и она в итоге на сцену LIVE ARENA в Москве не вышла. На экранах уже показали сделанную при помощи ИИ видеооткрытку участницы, а потом ведущие объявили: "Нам очень жаль сообщать, что по независящим от организаторов конкурса и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певицаVASSY не сможет выйти на сцену в рамках сегодняшней конкурсной программы. Грустно, когда политика вмешивается в мир, который принадлежит искусству, миру и человеческим чувствам".

Стоит заметить, что Vassy не присутствовала на общей фотографии с участниками конкурса, а в начале мероприятия не стали показывать ролик американской исполнительницы. Как сообщили организаторы конкурса, власти Австралии направили в адрес артистки официальную ноту, и поэтому она, как гражданка Австралии и США, не вышла на сцену. Вероятно, иначе потом ей бы не поздоровилось дома...

"Организатор готов оказать делегациям всю необходимую правовую и организационную поддержку при возникновении давления или ограничений, препятствующих их участию", – сообщили устроители песенного конкурса.

Но Соединенные Штаты Амеркии все равно остались участниками смотра – в составе жюри работает бывший фронтмен легендарных Deep Purple и Rainbow, автор более 60 альбомов Джо Линн Тернер.

20 сентября 2025, 21:31
Фото: Дни.ру
Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение"

Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение"
В столичной LIVE Арене в эти минуты проходит международный песенный конкурс "Интервидение". Среди фаворитов смотра был представляющий Россию SHAMAN. Но оценивать его выступление профессиональное жюри не будет. На конкурсе Ярослав Дронов пел под "победным" номером 9 композицию на музыку и стихи Максима Фадеев "Прямо по сердцу".

"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью

"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью
20 сентября в Live Арене пройдёт песенный конкурс "Интервидение". Судить участников из 23 стран будет международное жюри. Россию в нем представит композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним о музыке. Хотя в народе и бытует мнение, что на конкурсе победит представляющий Россию SHAMAN, Игорь Матвиенко уверяет, что это – далеко не факт.

Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса

Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса
Российские исследователи в составе международной команды сделали значительный шаг в области стоматологии, разработав инновационное покрытие для зубной эмали, способное эффективно защищать от кариеса. Результаты их работы были опубликованы в уважаемом научном журнале Biomaterials Science.

Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь

Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь
Сентябрь – это время, когда летнее тепло начинает постепенно уступать место холодным ночам и предзимним холодам. Важно заранее подготовить свой дом, дачу и участок к зимним условиям. Те, кто займется этим сейчас, весной смогут насладиться порядком, а не разочарованием от поврежденных вещей.

Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов

Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов
Вяленые помидоры – это не только вкусная закуска, но и полезное дополнение к различным блюдам. Исследования показывают, что они богаты фолиевой кислотой и магнием, что делает их полезными для мозга и нервной системы.

