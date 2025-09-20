"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью

20 сентября в Live Арене пройдёт песенный конкурс "Интервидение". Судить участников из 23 стран будет международное жюри. Россию в нем представит композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним о музыке.

Хотя в народе и бытует мнение, что на конкурсе победит представляющий Россию SHAMAN, Игорь Матвиенко уверяет, что это – далеко не факт. "Он точно попадет в пятерку, – считает композитор. – Но хотя он и работает в разных от поп– до рок-музыки жанрах, хотя у него в голое 2, 5 октавы, но данный его номер – не универсальный. Вот на "Евровидении" он был бы номер один!"

По этой же причине в будущем Матвиенко не считает возможным участие в "Интервидении" Димы Билана, Сергея Лазарева или Полины Гагариной. "Они ближе все-таки к поп-музыке, – говорит продюсер. – А "Интервидение" ставит целью показать разнообразие национальных культур. В этой связи я бы предпочел увидеть там таких артистов, как Лера Берфольв, у которой есть этническая составляющая. Или сибирский коллектив OTYKEN (смешивает элементы современной поп-музыки с местной народной музыкой, используя традиционные инструменты, тексты песен и языки – Прим. ред.). Или Ансамбль Покровского, который может такое показать! Для такого конкурса это был бы идеальный срез артистов".

А что Матвиенко думает о новой волне популярности Надежды Кадышевой, которая сейчас собирает стадионы? "Кадышева – вообще красавица! – уверен Игорь Игоревич. – Когда началась эта все волна, я посмотрел видео с ее концерта. Это что-то! Есть такой жанр "фрик-фолк". Начался он в 1968 году в Америке во времена хиппи. Так вот, Кадышева – это чистый фрик-фолк! Выкатывается такой лубочный шарик с офигенными крутыми припевами, и это цепляет молодежь!"