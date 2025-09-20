Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Суббота 20 сентября

17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений
"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью

"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью
190

20 сентября в Live Арене пройдёт песенный конкурс "Интервидение". Судить участников из 23 стран будет международное жюри. Россию в нем представит композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним о музыке.

Хотя в народе и бытует мнение, что на конкурсе победит представляющий Россию SHAMAN, Игорь Матвиенко уверяет, что это – далеко не факт. "Он точно попадет в пятерку, – считает композитор. – Но хотя он и работает в разных от поп– до рок-музыки жанрах, хотя у него в голое 2, 5 октавы, но данный его номер – не универсальный. Вот на "Евровидении" он был бы номер один!"

По этой же причине в будущем Матвиенко не считает возможным участие в "Интервидении" Димы Билана, Сергея Лазарева или Полины Гагариной. "Они ближе все-таки к поп-музыке, – говорит продюсер. – А "Интервидение" ставит целью показать разнообразие национальных культур. В этой связи я бы предпочел увидеть там таких артистов, как Лера Берфольв, у которой есть этническая составляющая. Или сибирский коллектив OTYKEN (смешивает элементы современной поп-музыки с местной народной музыкой, используя традиционные инструменты, тексты песен и языки – Прим. ред.). Или Ансамбль Покровского, который может такое показать! Для такого конкурса это был бы идеальный срез артистов".

А что Матвиенко думает о новой волне популярности Надежды Кадышевой, которая сейчас собирает стадионы? "Кадышева – вообще красавица! – уверен Игорь Игоревич. – Когда началась эта все волна, я посмотрел видео с ее концерта. Это что-то! Есть такой жанр "фрик-фолк". Начался он в 1968 году в Америке во времена хиппи. Так вот, Кадышева – это чистый фрик-фолк! Выкатывается такой лубочный шарик с офигенными крутыми припевами, и это цепляет молодежь!"

20 сентября 2025, 17:02
Фото: Дни.ру
Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса

Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса
Российские исследователи в составе международной команды сделали значительный шаг в области стоматологии, разработав инновационное покрытие для зубной эмали, способное эффективно защищать от кариеса. Результаты их работы были опубликованы в уважаемом научном журнале Biomaterials Science.

Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь

Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь
Сентябрь – это время, когда летнее тепло начинает постепенно уступать место холодным ночам и предзимним холодам. Важно заранее подготовить свой дом, дачу и участок к зимним условиям. Те, кто займется этим сейчас, весной смогут насладиться порядком, а не разочарованием от поврежденных вещей.

Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов

Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов
Вяленые помидоры – это не только вкусная закуска, но и полезное дополнение к различным блюдам. Исследования показывают, что они богаты фолиевой кислотой и магнием, что делает их полезными для мозга и нервной системы.

Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях

Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях
Сегодня российская певица Катя Лель отмечает свой 51-й день рождения. Звезда, известная многим по хиту "Джага-джага", планирует отпраздновать этот важный юбилей в спокойной обстановке, подчеркивая, что возраст — это лишь цифры.

Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы

Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы
Аромат свежей выпечки, согревающий глинтвейн холодным вечером, пряная пенка на утреннем капучино. Есть специя, которая стала синонимом уюта и тепла. Мы добавляем ее в каши, десерты и напитки, будучи абсолютно уверенными в ее пользе. Ведь все знают о ее противовоспалительных и антиоксидантных свойствах. Врачи и токсикологи все чаще предупреждают: та специя, которая стоит на кухне у 99% из нас, может содержать вещество, наносящее медленный, но верный удар по самому трудолюбивому органу нашего тела — печени.

