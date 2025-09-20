Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений
Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса

Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса
152

Российские исследователи в составе международной команды сделали значительный шаг в области стоматологии, разработав инновационное покрытие для зубной эмали, способное эффективно защищать от кариеса.

Результаты их работы были опубликованы в уважаемом научном журнале Biomaterials Science. Это новое решение представляет собой многообещающий подход к борьбе с распространенной стоматологической проблемой.

Основой нового покрытия является нанокристаллический гидроксиапатит — ключевой минеральный компонент зубной эмали. Он обеспечивает прочность и устойчивость зубов к внешним воздействиям. В дополнение к гидроксиапатиту в состав покрытия входят соединения хинолина, известные своими антибактериальными свойствами. Эти компоненты работают в синергии, создавая на поверхности зуба защитную пленку, которая не только восстанавливает структуру эмали, но и препятствует образованию бактериального налета.

Процесс нанесения покрытия на зубы занимает всего 30 минут. После этого образуется прочная пленка, которая значительно снижает риск развития кариеса. В отличие от традиционных средств защиты, таких как фторсодержащие препараты, новое покрытие предлагает более долговечное решение, так как оно эффективно подавляет рост Streptococcus spp., бактерий, играющих ключевую роль в развитии кариеса.

Традиционные методы профилактики часто оказываются недостаточно эффективными в долгосрочной перспективе. Фторидные препараты могут не обеспечивать необходимую защиту и не обладают выраженными противомикробными свойствами. Новая разработка же не только защищает эмаль, но и активно борется с патогенными микроорганизмами.

В ходе испытаний было установлено, что прочность нового покрытия лишь немного уступает естественной эмали. Это означает, что оно может стать надежной альтернативой для защиты зубов, особенно для людей, подверженных риску кариеса. Ученые также планируют провести дополнительные исследования, чтобы оценить долговечность покрытия в условиях, приближенных к реальной клинической практике, и подтвердить его безопасность при длительном использовании.

Новая технология открывает новые горизонты в профилактике стоматологических заболеваний. Если дальнейшие исследования подтвердят ее эффективность и безопасность, это покрытие может стать важным инструментом в арсенале стоматологов и значительно улучшить качество жизни пациентов.

Шоу-бизнес в Telegram

20 сентября 2025, 16:52
Фото: Freepik
Biomaterials Science✓ Надежный источник

"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью

"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью
20 сентября в Live Арене пройдёт песенный конкурс "Интервидение". Судить участников из 23 стран будет международное жюри. Россию в нем представит композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним о музыке. Хотя в народе и бытует мнение, что на конкурсе победит представляющий Россию SHAMAN, Игорь Матвиенко уверяет, что это – далеко не факт.

Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь

Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь
Сентябрь – это время, когда летнее тепло начинает постепенно уступать место холодным ночам и предзимним холодам. Важно заранее подготовить свой дом, дачу и участок к зимним условиям. Те, кто займется этим сейчас, весной смогут насладиться порядком, а не разочарованием от поврежденных вещей.

Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов

Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов
Вяленые помидоры – это не только вкусная закуска, но и полезное дополнение к различным блюдам. Исследования показывают, что они богаты фолиевой кислотой и магнием, что делает их полезными для мозга и нервной системы.

Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях

Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях
Сегодня российская певица Катя Лель отмечает свой 51-й день рождения. Звезда, известная многим по хиту "Джага-джага", планирует отпраздновать этот важный юбилей в спокойной обстановке, подчеркивая, что возраст — это лишь цифры.

Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы

Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы
Аромат свежей выпечки, согревающий глинтвейн холодным вечером, пряная пенка на утреннем капучино. Есть специя, которая стала синонимом уюта и тепла. Мы добавляем ее в каши, десерты и напитки, будучи абсолютно уверенными в ее пользе. Ведь все знают о ее противовоспалительных и антиоксидантных свойствах. Врачи и токсикологи все чаще предупреждают: та специя, которая стоит на кухне у 99% из нас, может содержать вещество, наносящее медленный, но верный удар по самому трудолюбивому органу нашего тела — печени.

