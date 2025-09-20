Сегодня российская певица Катя Лель отмечает свой 51-й день рождения.

Звезда, известная многим по хиту "Джага-джага", планирует отпраздновать этот важный юбилей в спокойной обстановке, подчеркивая, что возраст — это лишь цифры. В душе она чувствует себя на 25, и это придает ей уверенности и жизненной энергии.

Возвращение к творчеству

После нескольких лет, проведенных в поисках духовных практик и саморазвития в разных уголках мира, Катя вновь вернулась на музыкальную сцену. Она активно участвует в светских мероприятиях и не упускает возможности продемонстрировать свои новые образы.

Личные испытания

Несмотря на возвращение к творчеству, жизнь Кати Лель не обошлась без трудностей. В декабре 2023 года она шокировала своих поклонников новостью о разводе с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни. В интервью она рассказала о том, что причиной разрыва стали разные ценности и недоверие, однако вскоре выяснились более сложные обстоятельства. У Игоря были определенные проблемы, что негативно влияло на их семью и дочь Эмилию.

"Я поняла, что больше не могу так жить. Я дала ему множество шансов, но он не менялся. Я выбрала себя и свою дочь", — делилась своими мыслями звезда.

Возрождение хита "Мой мармеладный"

На фоне личных испытаний Катя Лель также пережила неожиданный успех своей песни "Мой мармеладный", выпущенной еще в 2004 году. Осенью 2023 года трек неожиданно стал популярным в стриминговых сервисах, благодаря массовым видео пользователей, которые снимали ролики под эту композицию. Образ типичной русской девушки с меховой шапкой и бутербродом с красной икрой стал вирусным.

"Песне 20 лет! Это невероятное чудо. Я благодарна каждому, кто поддерживает нас. Это важно для россиян, когда иностранцы интересуются нашей культурой", — восторженно отмечала певица.

Катя Лель продолжает удивлять своих поклонников не только музыкальными достижениями, но и личной силой духа. Несмотря на непростые времена, она остается яркой фигурой на российской сцене и вдохновляет многих своим примером. Впереди у нее новые проекты и, возможно, неожиданные повороты судьбы — как в музыке, так и в жизни.