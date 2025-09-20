Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Суббота 20 сентября

12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях

Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях
203

Сегодня российская певица Катя Лель отмечает свой 51-й день рождения.

Звезда, известная многим по хиту "Джага-джага", планирует отпраздновать этот важный юбилей в спокойной обстановке, подчеркивая, что возраст — это лишь цифры. В душе она чувствует себя на 25, и это придает ей уверенности и жизненной энергии.

Возвращение к творчеству

После нескольких лет, проведенных в поисках духовных практик и саморазвития в разных уголках мира, Катя вновь вернулась на музыкальную сцену. Она активно участвует в светских мероприятиях и не упускает возможности продемонстрировать свои новые образы.

Личные испытания

Несмотря на возвращение к творчеству, жизнь Кати Лель не обошлась без трудностей. В декабре 2023 года она шокировала своих поклонников новостью о разводе с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни. В интервью она рассказала о том, что причиной разрыва стали разные ценности и недоверие, однако вскоре выяснились более сложные обстоятельства. У Игоря были определенные проблемы, что негативно влияло на их семью и дочь Эмилию.

"Я поняла, что больше не могу так жить. Я дала ему множество шансов, но он не менялся. Я выбрала себя и свою дочь", — делилась своими мыслями звезда.

Возрождение хита "Мой мармеладный"

На фоне личных испытаний Катя Лель также пережила неожиданный успех своей песни "Мой мармеладный", выпущенной еще в 2004 году. Осенью 2023 года трек неожиданно стал популярным в стриминговых сервисах, благодаря массовым видео пользователей, которые снимали ролики под эту композицию. Образ типичной русской девушки с меховой шапкой и бутербродом с красной икрой стал вирусным.

"Песне 20 лет! Это невероятное чудо. Я благодарна каждому, кто поддерживает нас. Это важно для россиян, когда иностранцы интересуются нашей культурой", — восторженно отмечала певица.

Катя Лель продолжает удивлять своих поклонников не только музыкальными достижениями, но и личной силой духа. Несмотря на непростые времена, она остается яркой фигурой на российской сцене и вдохновляет многих своим примером. Впереди у нее новые проекты и, возможно, неожиданные повороты судьбы — как в музыке, так и в жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

20 сентября 2025, 10:18
Катя Лель. Кадр: YouTube-канал "Алена, Блин!"
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Катя Лель дала россиянам дельный совет, как вести себя с НЛО: Если Вас украдут, потом вернут

50-летняя Катя Лель планирует стать мамой во второй раз

Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов

Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов
Вяленые помидоры – это не только вкусная закуска, но и полезное дополнение к различным блюдам. Исследования показывают, что они богаты фолиевой кислотой и магнием, что делает их полезными для мозга и нервной системы.

Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы

Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы
Аромат свежей выпечки, согревающий глинтвейн холодным вечером, пряная пенка на утреннем капучино. Есть специя, которая стала синонимом уюта и тепла. Мы добавляем ее в каши, десерты и напитки, будучи абсолютно уверенными в ее пользе. Ведь все знают о ее противовоспалительных и антиоксидантных свойствах. Врачи и токсикологи все чаще предупреждают: та специя, которая стоит на кухне у 99% из нас, может содержать вещество, наносящее медленный, но верный удар по самому трудолюбивому органу нашего тела — печени.

3 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом

3 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом
Есть слова, которые нельзя "взять обратно". Вылетев однажды, они навсегда остаются в памяти партнера. Еще древние мудрецы, от Сократа до стоиков, понимали, что язык может быть как лекарством, так и оружием.

День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья

День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья
Наступает Луков день – время, когда урожай решает судьбу зимы. Рассказываем, почему 20 сентября нельзя считать деньги и жаловаться, и как один овощ может защитить дом от бед. 20 сентября в народном календаре — день с особым, очень характерным запахом.

Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач

Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Их эволюция продолжается с каждым годом. Однако, что ждет нас в будущем? Глава компании Nothing, Карл Пей, поделился своими взглядами на то, каким будет смартфон будущего, в интервью изданию Wired.

Выбор читателей

19/09ПтнМихайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 18/09ЧтвПрощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 18/09Чтв"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 20/09СбтДень луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20/09СбтЭта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 18/09ЧтвКогда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году?