День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья

Пятница 19 сентября

00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам
Наступает Луков день – время, когда урожай решает судьбу зимы. Рассказываем, почему 20 сентября нельзя считать деньги и жаловаться, и как один овощ может защитить дом от бед.

20 сентября в народном календаре — день с особым, очень характерным запахом. Это Луков день. Православная церковь в это время вспоминает мученика Созонта, но в народе этот день был прочно связан с завершением сбора одного из главных овощей на Руси — лука.

Лук был не просто едой. Он был лекарем, оберегом и даже своего рода валютой. Его считали главным защитником от болезней и нечистой силы, а хороший урожай лука гарантировал сытую и здоровую зиму. Поэтому к этому дню и к самому овощу относились с огромным уважением, соблюдая несколько важных правил, чтобы не спугнуть удачу и не навлечь на семью "горькие" слезы.

Главные запреты Лукова дня: что нельзя делать и почему

Эти правила были напрямую связаны с процессом сбора, хранения и продажи урожая, а также с магическими свойствами, которые приписывали луку.

1. Есть лук нового урожая до полного его сбора

Считалось, что если начать есть лук до того, как он весь "сосчитан" и уложен, то остальной урожай начнет гнить или сохнуть. Это было проявлением неуважения к земле и ее дарам — сначала закончи дело, потом празднуй.

Это правило железной сельскохозяйственной дисциплины. Главная задача — обеспечить семью запасами на всю зиму. Пока весь урожай не будет собран, отсортирован и убран в сухое место, расслабляться и тратить его нельзя. Это страховка от потерь.

2. Считать деньги, брать и давать в долг

День называли "луковыми слезами", и люди боялись, что если в этот день иметь дело с финансами, то слезы от лука превратятся в настоящие горькие слезы из-за денежных потерь. Можно было "отсчитать" свое благополучие или "отдать" его вместе с долгом.

Лук был важным товаром. В этот день его активно продавали и закупали на ярмарках. Запрет на пересчет мелких денег и долги был способом избежать конфликтов, обмана и споров в разгар торгового дня, сосредоточившись на главной задаче — выгодно продать или купить урожай.

3. Незамужним девушкам — чистить и резать лук

Существовала яркая примета: "Если девица на Луков день будет слезы лить, то всю красоту свою выплачет и женихов отпугнет". Считалось, что горечь лука может перейти на судьбу девушки, сделав ее "горькой".

Довольно милая традиция, которая, возможно, была способом освободить молодых девушек от самой неприятной и "слезоточивой" работы, оставив ее более опытным хозяйкам.

4. Жаловаться на жизнь, плакать и ссориться

Считалось, что Вселенная в этот день особенно чутко прислушивается к словам и эмоциям. Жалобы и слезы могли быть восприняты как "заказ" на несчастную жизнь на весь следующий год.

Завершение сбора урожая — это тяжелый труд, но в то же время повод для радости и благодарности. Эта примета настраивала людей на позитивный лад, учила ценить результаты своего труда и поддерживать мир в семье в ответственный период.

Что же нужно делать в Луков день?

  • Убирать лук: нужно было успеть выкопать весь лук до наступления дождей.
  • Плести луковые косы: это был самый надежный способ хранения. Луковицы вплетали в косы и подвешивали в сухом, прохладном месте.
  • Очищать дом: считалось, что луковые косы, развешанные в доме, очищают воздух от болезней и отгоняют нечистую силу.
  • Продавать и покупать: день считался удачным для торговли. Кто-то продавал излишки, а кто-то закупал лук на всю зиму.

Луков день — это гимн трудолюбию, предусмотрительности и благодарности. Он учит нас простому правилу: сначала работа — потом отдых. А запреты, связанные со слезами и деньгами, напоминают о том, как важно сохранять позитивный настрой и не зацикливаться на мелочах, когда речь идет о создании прочного фундамента для будущего благополучия.

20 сентября 2025, 00:51
Фото сгенерировано в Шедеврум
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Их эволюция продолжается с каждым годом. Однако, что ждет нас в будущем? Глава компании Nothing, Карл Пей, поделился своими взглядами на то, каким будет смартфон будущего, в интервью изданию Wired.

Традиционное корейское блюдо Кимчи завоевало популярность не только благодаря своему уникальному вкусу, но и многочисленным полезным свойствам. Недавние исследования показывают, что регулярное употребление кимчи может способствовать снижению риска различных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

С возрастом многие люди сталкиваются с различными проблемами, которые могут значительно снизить качество их жизни. Одной из таких проблем является ухудшение нервной проводимости, что увеличивает риск падений и травм.

Актер, режиссер, худрук театра, политический деятель и просто светлый человек Сергей Пускепалис трагически ушел из жизни в 2022-м. Ему было всего 56 лет – столько планов, надежд стремлений впереди... Автоавария близ Ростова Ярославской области все оборвала в один миг. Похоронили Заслуженного артиста России на городском кладбище Железноводска возле родителей – в этом городе-курорте Сергея Витауто жил с 14 лет.

Ирина Аллегрова уже несколько лет не дает сольных концертов. Выступает она лишь в сборных программах и в основном с песнями патриотического толка. Поэтому когда на недавней "Новой волне" в Казани певица представила две лирические премьеры на музыку Игоря Николаева, радости поклонникам не было предела – ведь в этих композициях они узнали ту Аллегрову, которую всегда любили. Настоящее чудо! Сотрудничество Игоря Крутого и Ирины Аллегровой началось еще в 1996 году.

