День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья

Наступает Луков день – время, когда урожай решает судьбу зимы. Рассказываем, почему 20 сентября нельзя считать деньги и жаловаться, и как один овощ может защитить дом от бед.

20 сентября в народном календаре — день с особым, очень характерным запахом. Это Луков день. Православная церковь в это время вспоминает мученика Созонта, но в народе этот день был прочно связан с завершением сбора одного из главных овощей на Руси — лука.

Лук был не просто едой. Он был лекарем, оберегом и даже своего рода валютой. Его считали главным защитником от болезней и нечистой силы, а хороший урожай лука гарантировал сытую и здоровую зиму. Поэтому к этому дню и к самому овощу относились с огромным уважением, соблюдая несколько важных правил, чтобы не спугнуть удачу и не навлечь на семью "горькие" слезы.

Главные запреты Лукова дня: что нельзя делать и почему

Эти правила были напрямую связаны с процессом сбора, хранения и продажи урожая, а также с магическими свойствами, которые приписывали луку.

1. Есть лук нового урожая до полного его сбора

Считалось, что если начать есть лук до того, как он весь "сосчитан" и уложен, то остальной урожай начнет гнить или сохнуть. Это было проявлением неуважения к земле и ее дарам — сначала закончи дело, потом празднуй.

Это правило железной сельскохозяйственной дисциплины. Главная задача — обеспечить семью запасами на всю зиму. Пока весь урожай не будет собран, отсортирован и убран в сухое место, расслабляться и тратить его нельзя. Это страховка от потерь.

2. Считать деньги, брать и давать в долг

День называли "луковыми слезами", и люди боялись, что если в этот день иметь дело с финансами, то слезы от лука превратятся в настоящие горькие слезы из-за денежных потерь. Можно было "отсчитать" свое благополучие или "отдать" его вместе с долгом.

Лук был важным товаром. В этот день его активно продавали и закупали на ярмарках. Запрет на пересчет мелких денег и долги был способом избежать конфликтов, обмана и споров в разгар торгового дня, сосредоточившись на главной задаче — выгодно продать или купить урожай.

3. Незамужним девушкам — чистить и резать лук

Существовала яркая примета: "Если девица на Луков день будет слезы лить, то всю красоту свою выплачет и женихов отпугнет". Считалось, что горечь лука может перейти на судьбу девушки, сделав ее "горькой".

Довольно милая традиция, которая, возможно, была способом освободить молодых девушек от самой неприятной и "слезоточивой" работы, оставив ее более опытным хозяйкам.

4. Жаловаться на жизнь, плакать и ссориться

Считалось, что Вселенная в этот день особенно чутко прислушивается к словам и эмоциям. Жалобы и слезы могли быть восприняты как "заказ" на несчастную жизнь на весь следующий год.

Завершение сбора урожая — это тяжелый труд, но в то же время повод для радости и благодарности. Эта примета настраивала людей на позитивный лад, учила ценить результаты своего труда и поддерживать мир в семье в ответственный период.

Что же нужно делать в Луков день?

Убирать лук: нужно было успеть выкопать весь лук до наступления дождей.

Плести луковые косы: это был самый надежный способ хранения. Луковицы вплетали в косы и подвешивали в сухом, прохладном месте.

Очищать дом: считалось, что луковые косы, развешанные в доме, очищают воздух от болезней и отгоняют нечистую силу.

Продавать и покупать: день считался удачным для торговли. Кто-то продавал излишки, а кто-то закупал лук на всю зиму.

Луков день — это гимн трудолюбию, предусмотрительности и благодарности. Он учит нас простому правилу: сначала работа — потом отдых. А запреты, связанные со слезами и деньгами, напоминают о том, как важно сохранять позитивный настрой и не зацикливаться на мелочах, когда речь идет о создании прочного фундамента для будущего благополучия.