Не стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино

Мир кинематографа понес тяжелую утрату. Один из ярких талантов, чьи роли оставили след в сердцах миллионов зрителей, ушел из жизни после продолжительной болезни. Его вклад в искусство, особенно в изображение коренных народов, стал настоящим прорывом, а номинация на "Оскар" подтвердила мастерство.

Ранняя жизнь и карьера

Грэм Грин, канадский актер и музыкант из народа онейда, родился 22 июня 1952 года и ушел 1 сентября 2025 года в возрасте 73 лет. Международную славу принесла роль в фильме "Танцы с волками" 1990 года, где он сыграл Пинающую Птицу и получил номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Помимо этого, Грин удостоился премий "Грэмми", "Джемини", Канадской экранной премии и премии имени Доры Мейвор Мур. В 2025 году он стал лауреатом Премии генерал-губернатора в области исполнительских искусств.

Грин родился в Освекене, в резервации Шести Наций в Онтарио. Его отец, Джон, работал фельдшером и специалистом по техническому обслуживанию, а мать звали Лилиан. Детство прошло в Гамильтоне, Онтарио, и он приходился троюродным братом актеру Гэри Фармеру. Перед тем как ступить на актерский путь, Грин пробовал себя в разных профессиях: чертежником, сталеваром и сварщиком.

В молодости он занимался звукооператорством в рок-группах Ньюфаундленда и Лабрадора. Музыкант Келли Джей вдохновил его на первые шаги в театре. Хотя ходили слухи о его обучении в Школе театра коренных народов в Торонто, на самом деле Грин помогал в управлении организацией, поддерживающей эту школу. К 1970-м годам он уже выступал в профессиональных театрах Торонто и Англии, а в 1976 году участвовал в гастрольном мастер-классе по постановке пьесы Джеймса Рини "Вакуста".

Телевизионный дебют состоялся в 1979 году в сериале "Великий детектив", а первый фильм вышел в 1983-м под названием "Бегущий храбрец". После просмотра своей первой роли Грин решил серьезно изучать актерское мастерство.

Театр

Театральная карьера Грина тесно связана с Native Earth Performing Arts. Он запомнился ролью приветливого пьяницы Пьера Сен-Пьера в спектакле "Сухие губы, которые, вероятно, переедут в Капускасинг". Другие заметные работы включают "Шалуна" и "Историю деревни маленьких хижин".

В 2007 году на Шекспировском фестивале в Стратфорде он воплотил Шейлока в "Венецианском купце" и роль в "Завтраке с шотландцем".

Телевидение

Телевизионный путь начался с роли Пита "Бабы" Грина в сериале CBC "Залив Духа" в 1984 и 1986 годах, где впервые показали жизнь и культуру коренных народов. В 1990-х Грин часто появлялся как приглашенная звезда: шаман Леонард Куинагак в "Северной стороне", любитель взрывчатки Эдгар "КБ" Монтроуз в "Красно-зеленом шоу" до 2006 года, Иши в фильме HBO "Последний из его племени" 1992 года и мистер Крэбби Три в детском сериале "Приключения Дадли Дракона" 1994 года. Он также гостил в "Королевском канадском воздушном фарсе".

С 1997 по 2001 год вел документальный сериал "Экспонат А: Секреты судебной экспертизы". Позже снялся в "Волчьем озере" 2001 года и в фильмах, возрождающих "Бичкомберов" в 2002 и 2004 годах.

В 2000-х и 2010-х продолжил гостевые роли: представил документальный фильм "Война, которая создала Америку" 2006 года, появился в "4ислах" и сыграл доктора Артура в "Быть Эрикой" 2010–2011 годов. Комедийный эпизод — пародия на рекламу в "Отчете Рика Мерсера". С 2012 по 2017 год воплотил злодея Малачи Стрэнда в "Лонгмайре".

Недавние работы включают Пятнистого Орла в "1883" 2022 года, роль в киновселенной Marvel в "Эхо" 2024 года, гостевые появления в "Псах из резервации" и "Одних из нас" 2023 года, а также знахаря "Старый Дым" в "Талса Кинг" 2024 года.

Фильмография актера

Роль Пинающей Птицы в "Танцах с волками" 1990 года открыла Грина миру за пределами Канады. Во время съемок он упал с лошади, но быстро вернулся в седло. Язык лакота дался с трудом из-за его структуры, чуждой английскому.

В "Громовом сердце" 1992 года сыграл Уолтера Кроу Хорса, местного полицейского в резервации, и принял роль без чтения сценария из-за любви к Южной Дакоте и мотоциклам.

В "Мэверике" 1994 года его персонаж — современный коренной американец, эксплуатирующий туризм, — вызвал много смеха у зрителей.

В "Крепком орешке 3: Возмездие" 1995 года снялся с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном как детектив Джо Ламберт.

В "Зеленой миле" 1999 года воплотил Арлена Биттербака, осужденного старейшину племени, чья казнь показана подробно и реалистично.

В "Воре времени" 2004 года и "Койот ждет" сыграл Слика Накаи с Адамом Бичем и Уэсом Стьюди по романам Тони Хиллермана.

Личная жизнь

Грин жил с женой Хилари Блэкмор за пределами Торонто с множеством кошек. Он увлекался письмом, строительством лодок и гольфом, подчеркивая, что это игра с самим собой. Не стремился переезжать в Калифорнию, считая, что работающий актер может жить где угодно с телефоном и аэропортом поблизости.

В 1997 году пережил тяжелый депрессивный эпизод с госпитализацией. В 2008 году получил почетную степень доктора права от Университета Уилфрида Лорье, а в 2015-м стал членом Ордена Канады. Грин ушел после продолжительной болезни в Стратфорде, Онтарио.