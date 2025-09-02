Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы

Сколько долгов накопилось?
По данным Telegram-канала Shot, девушка не впервые нарушает правила дорожного движения.
- Всего зарегистрировано 153 штрафа на общую сумму 123 тысячи рублей.
- Шесть штрафов до сих пор остаются неоплаченными.
- Общая задолженность по ним составляет 4500 рублей.
Из-за этих долгов судебные приставы приступили к розыску должницы и ее автомобиля.
Исполнительное производство предполагает возможность ограничительных мер, если задолженность не будет погашена. Приставы могут:
- арестовать банковские счета;
- ограничить регистрационные действия с автомобилем;
- наложить запрет на выезд за границу.
Ситуация с долгами дочери артиста находится на контроле ФССП, а сама история вызвала широкий общественный резонанс.
Другие новости о семье Меладзе
На фоне ситуации с долгами Арины появилась информация о новых планах Валерия Меладзе в бизнесе. Певец решил расширить деятельность в России и внес изменения в свое индивидуальное предпринимательство, чтобы заняться арендой недвижимости.