Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы

Иммунная система подсказывает риск психических нарушений у детей: что выяснили ученые

Группа ученых из Университета Ватерлоо изучила, как активность иммунной системы связана с эмоциональными и поведенческими проблемами у детей, страдающих хроническими заболеваниями. Работа основана на данных долгосрочного проекта MY LIFE, где в течение четырех лет отслеживалось здоровье 128 детей с астмой, диабетом, эпилепсией, артритом и другими патологиями. Участники сдавали образцы крови и проходили психологические тесты, что позволило сопоставить биологические показатели с эмоциональным состоянием. Как белки воспаления связаны с поведением? Анализ показал, что определенные белки, участвующие в воспалительных процессах, могут указывать на риск психических нарушений: G-CSF коррелировал с повышенной тревожностью и эмоциональным дистрессом; GM-CSF ассоциировался с широким спектром проблем — от агрессивного поведения до общего усиления симптомов; IL-6 продемонстрировал защитный эффект: дети с более высоким уровнем этого белка реже сталкивались с нарушениями поведения.