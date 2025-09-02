Иммунная система подсказывает риск психических нарушений у детей: что выяснили ученые

Группа ученых из Университета Ватерлоо изучила, как активность иммунной системы связана с эмоциональными и поведенческими проблемами у детей, страдающих хроническими заболеваниями. Работа основана на данных долгосрочного проекта MY LIFE, где в течение четырех лет отслеживалось здоровье 128 детей с астмой, диабетом, эпилепсией, артритом и другими патологиями. Участники сдавали образцы крови и проходили психологические тесты, что позволило сопоставить биологические показатели с эмоциональным состоянием.

Как белки воспаления связаны с поведением? Анализ показал, что определенные белки, участвующие в воспалительных процессах, могут указывать на риск психических нарушений: G-CSF коррелировал с повышенной тревожностью и эмоциональным дистрессом;

GM-CSF ассоциировался с широким спектром проблем — от агрессивного поведения до общего усиления симптомов;

IL-6 продемонстрировал защитный эффект: дети с более высоким уровнем этого белка реже сталкивались с нарушениями поведения. Эти результаты стали первыми доказательствами того, что иммунная система может служить своеобразным индикатором эмоционального состояния ребенка при хронических болезнях. Возможности для ранней диагностики Если данные подтвердятся в дальнейших исследованиях, тестирование на воспалительные маркеры сможет помочь: заранее выявлять группы риска среди детей с хроническими заболеваниями;

направлять их на профилактические программы и психологическую помощь до появления выраженных симптомов;

сокращать время между возникновением проблемы и началом лечения. Что планируют ученые дальше? Команда продолжит наблюдать за детьми, чтобы изучить, как биологические факторы взаимодействуют с социальными условиями — средой, уровнем поддержки семьи, доступом к медицинской помощи. Такой комплексный подход позволит глубже понять механизмы формирования психических нарушений и разработать стратегии защиты детей, наиболее уязвимых к эмоциональному стрессу.