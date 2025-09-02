Тест: Угадайте, что скрыто за кадром в фильме "Москва слезам не верит"

Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы

Федеральная служба судебных приставов начала исполнительное производство в отношении 22-летней Арины Меладзе. Причиной стали неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Поводом для розыска послужило превышение скорости 1 июня текущего года. Тогда на красный Mercedes GLA был выписан штраф в 750 рублей, который не был оплачен в срок. Сколько долгов накопилось? По данным Telegram-канала Shot, девушка не впервые нарушает правила дорожного движения.