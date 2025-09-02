Тест: Угадайте, что скрыто за кадром в фильме "Москва слезам не верит"

Вопрос 1. Что скрыто за кадром?
А) Простынь
Б) Полотенце
В) Платок
Вопрос 2. Что скрыто за кадром?
А) Зеркальце светлого цвета
Б) Черное зеркальце
В) Синее зеркальце
Вопрос 3. А помните, что здесь?
А) Сумка
Б) Шарф
В) Будильник
Вопрос 4. Здесь вы точно помните, что скрыто?
А) Ковер
Б) Картина
В) Портрет
Вопрос 5. Что скрывается здесь?
А) Большие часы
Б) Красная коробка
В) Пакет с печеньем
Правильные ответы
- 1. Б) Полотенце
- 2. А) Зеркальце светлого цвета
- 3. В) Будильник
- 4. А) Ковер
- 5. Б) Красная коробка
Оценка
- Угадали все 5 ответов – Вы настоящий знаток "Москва слезам не верит"! Пора пересмотреть фильм и снова пережить историю Катерины!
- 1 ошибка – Отличный результат, вы почти на уровне Гоши!
- Больше 1 ошибки – Кажется, пора освежить воспоминания и вернуться в Москву, которая слезам не верит!