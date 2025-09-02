Молния якобы уничтожила целую футбольную команду: новая версия загадочной истории

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Вторник 2 сентября

10:07Молния якобы уничтожила целую футбольную команду: новая версия загадочной истории 10:06Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе 09:12Ушел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики 06:49Омар Хайям объяснил, каким должно быть мужское сердце – повод задуматься 03:26Что нельзя делать 2 сентября в Самойлов день – история, приметы и традиции 00:14Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей 21:15NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров" 17:45Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али 15:56Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов 15:135 токсичных мыслей, которые мешают построить отношения и оставляют в одиночестве 14:485 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать 13:36Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 13:23Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости 13:14Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний 13:08Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году? 12:53Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей 12:18Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов 12:01Читатели Клео.ру выбрали лучшие солнцезащитные средства – каким брендам можно доверять? 11:39"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой 11:17Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет 11:05Студии проиграли однокомнатным квартирам – какой недвижимости отдают предпочтение в 2025 году 10:21Хоккеисту потребовалось 7 лет, чтобы добиться внимания теннисной звезды 07:53Не стало легендарного мастера сцены: утрата для всего российского искусства 06:52Мудрый Омар Хайям дал емкий совет тем, кто хочет сохранить отношения после 45 03:37Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы 00:21Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства 16:53Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы 13:29С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать 10:30Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы 10:04Не стало известного русского художника – россияне оплакивают выдающегося живописца 06:42После этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации 03:09"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням 00:30Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники 16:28Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства 13:42Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 12:23Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя 11:21"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 10:34Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте 06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Молния якобы уничтожила целую футбольную команду: новая версия загадочной истории

Молния якобы уничтожила целую футбольную команду: новая версия загадочной истории
128

Трагедия, случившаяся на футбольном поле, привела к гибели 11 игроков одной команды прямо во время матча. Удар молнии стал причиной этой катастрофы, обвиняли в которой колдунов, армию и случайное стечение обстоятельств. Но вопрос о том, произошла ли эта история на самом деле, так и остался без ответа.

Футбольный матч в Конго: что известно

В октябре 1998 года в Демократической Республике Конго, которая тогда еще носила название Заир, во время игры молния ударила в поле. В результате погибли 11 футболистов команды гостей. Новость казалась одновременно ужасающей и невероятной. Первое сообщение об этом появилось в издании L’Avenir, которое на тот момент было молодым еженедельником, всего два года в печати. Сейчас газета выходит ежедневно, но тогда материалы публиковались на суахили, несмотря на профранцузскую ориентацию.

В конце прошлого века в ДР Конго царила полная анархия из-за Великой Африканской войны. Конфликт затрагивал всех, и люди пребывали в постоянном напряжении от происходящего вокруг. Среди этого хаоса вышла статья, которую другие местные СМИ не сочли значимой.

Версия с колдовством

Основной акцент в публикации делался не на самом ударе молнии, а на том, что катастрофа стала результатом местного шаманства, а не природной стихии. Подобные практики следовало осуждать, утверждали авторы, но никаких доказательств не приводилось.

Для Конго и многих африканских стран тема магии остается актуальной. Вера в ритуалы сохраняется, и наличие штатного колдуна считается нормой в крупных организациях, включая футбольные клубы. Истории о потусторонних силах в африканском футболе возникают регулярно. Сюжет, где одна команда обращается к шаману против другой, выглядит типичным. Однако ни шамана, ни других участников событий так и не представили публике.

Роль СМИ

В те годы в Конго работали представители крупных европейских СМИ, освещавших конфликт. Боевые действия быстро приелись корреспондентам, и такая необычная тема пришлась кстати. Большинство изданий просто перепечатали материал, не проверяя факты на месте из-за опасности поездок. Ссылки шли на первоисточник, что запустило вторую волну популярности.

Журналисты осторожно обходили тему военных действий. Возможность связи с нападением армии или случайной ракетой допускалась, но упор делался на молнию.

Интересно, что похожий инцидент без жертв произошел за пару месяцев до этого в ЮАР. Молния ударила в поле во время матча, все перепугались, но обошлось легкими травмами для игроков обеих команд. Этот случай зафиксировали на видео, и речь не шла об избирательном воздействии.

Интернет и новые теории

Через пару лет история ожила благодаря интернету. Сеть обожает загадки без доказательств, с элементами мистики и экзотики. Третья волна популярности держится до сих пор.

Французские источники внесли свою лепту, распространив версию более 20 лет назад. В 2014 году на Reddit попытались реконструировать события. Там оправдали шаманов, обвинив в трагедии металлические бутсы игроков одной команды, якобы притянувшие разряд. Позже это опровергли как физически невозможное, но идея разлетелась по сети.

Возможная связь с кино

Скорее всего, это была спланированная акция. В 2001 году вышел фильм "Видок" с Жераром Депардье, детектив с мистикой, где молния поражала тех, кто носил металлические предметы в одежде. Сюжет перекликается с теорией о бутсах. Фильм позиционировали как инновационное кино, так что рекламная кампания могла быть хитрой.

Связь между историей и фильмом остается неясной. Каждый может придерживаться своей версии. Это напоминает комбинацию мистического триллера, промо-акции и городской легенды. Футбол как раз для таких споров и существует. НО была ли эта история на самом деле, до сих пор остается загадкой.

Шоу-бизнес в Telegram

2 сентября 2025, 10:07
Фото: Freepik
Sovsport.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

По теме

Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста

Ушел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики

Ушел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики
Кино потеряло одного из своих ярчайших мастеров, чья жизнь была подобна захватывающему фильму. Этот человек создавал картины, которые покоряли зрителей и получали международные награды, а также оставил след в политике, став депутатом и министром в ключевые годы для своей страны. Его уход стал невосполнимой утратой, но наследие продолжает вдохновлять. Первые успехи в кинематографе Димитер Анагности родился 23 января 1936 года в селе Вуно.

Омар Хайям объяснил, каким должно быть мужское сердце – повод задуматься

Омар Хайям объяснил, каким должно быть мужское сердце – повод задуматься
Омар Хайям – персидский философ, математик и поэт, оставивший после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять людей на протяжении более тысячи лет. Его глубокие мысли и поэтические строки проникают в самую суть человеческого существования, заставляя задумываться о жизни, любви и предназначении.

Что нельзя делать 2 сентября в Самойлов день – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 2 сентября в Самойлов день – история, приметы и традиции
2 сентября в народном календаре отмечается Самойлов день, связанный с памятью библейского пророка Самуила. Этот день имеет особое значение как для православных, так и для людей, следящих за народными традициями.

Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей

Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей
30 августа Екатеринбург потерял одну из своих ярких личностей – Надежду Матюхину, генерального директора Екатеринбургской недели моды. Уход деятеля моды стал шоком для многих, кто знал и ценил ее вклад в развитие модной индустрии Урала.

Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али

Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али
Не стало прославленного боксера-тяжеловеса, чья карьера ознаменовалась яркими боями с Мухаммедом Али, ушел из жизни в возрасте 75 лет. Его поединки с величайшими именами эпохи и стойкость на ринге навсегда останутся в памяти поклонников бокса. Путь к вершинам Джо Багнер, родившийся в Великобритании, вошел в историю как один из самых ярких боксеров-тяжеловесов своего времени.

Выбор читателей

01/09ПндТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 01/09ПндЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет 01/09Пнд"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой 31/08ВскС 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать 01/09ПндНе стало легендарного мастера сцены: утрата для всего российского искусства 01/09ПндЧто нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы