Вторник 2 сентября

Вторник 2 сентября
Ушел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики

441

Кино потеряло одного из своих ярчайших мастеров, чья жизнь была подобна захватывающему фильму. Этот человек создавал картины, которые покоряли зрителей и получали международные награды, а также оставил след в политике, став депутатом и министром в ключевые годы для своей страны. Его уход стал невосполнимой утратой, но наследие продолжает вдохновлять.

Первые успехи в кинематографе

Димитер Анагности родился 23 января 1936 года в селе Вуно. После окончания средней школы во Влере он отправился в Москву, где получил диплом кинорежиссера во ВГИКе имени С.А. Герасимова. Эти годы сформировали его уникальный стиль, соединивший национальные мотивы с традициями советской киношколы.

Карьера началась в 1961 году с фильма "Человек никогда не умирает", снятого совместно с Виктором Джикой по рассказу Эрнеста Хемингуэя. Картина принесла первую награду на фестивале кинематографических школ в Нидерландах, отметив старт яркого творческого пути.

Расцвет творчества

Работая на киностудии "Shqiperia e Re", Анагности снял в 1961 году "Debatik", а в 1964-м — "Toka jone". Он также написал сценарий к первому цветному документальному фильму на албанском языке "Guret dekorative". В 1966 году в соавторстве с Джикой появился "Komisari i drites", а затем — "Duel i heshtur". Всего на счету режиссера 14 художественных и 10 документальных фильмов, многие из которых он сам сценаризировал. За вклад в искусство он получил звания "Заслуженный артист" и в 1987 году — "Народный артист". Несмотря на цензуру в эпоху коммунизма, его работы стали классикой, а Кубок карьеры на фестивале албанского кино подтвердил их значение.

Избранная фильмография

  • "Gjoleka i biri i Abazit" (2006).
  • "Perralle Nga e Kaluara" (1987).
  • "Guret e shtepise sime" (1985).
  • "Lulekuqet mbi mure" (1976).
  • "Cuca e maleve" (1974).
  • "Duel i heshtur" (1967).
  • "Njeriu kurre nuk vdes" (1961).

Политический путь

В 1991–1996 годах Анагности занялся политикой в Албании, став депутатом парламента от Демократической партии. В апреле 1992 года он занял пост министра культуры, молодежи и спорта, но ушел в отставку в декабре 1994-го из-за разногласий с президентом Сали Беришей по итогам референдума о конституции.

Возвращение к искусству

После ухода из политики Анагности основал Фонд искусства и культуры, который поддерживал художников и способствовал изданию 160 книг. В 2001 году он вернулся к режиссуре, поставив для Национального театра спектакль "Nata e trokitjeve ne xham". В 2005 году фильм "Gjoleka, djali i Abazit" получил две награды в Италии. В 2011 году президент Бамир Топи наградил его орденом "Честь нации".

Личная жизнь и прощание

Анагности был женат на актрисе Розе Анагности, заслуженной артистке. Их союз стал опорой в жизни и творчестве.

1 сентября 2025 года стало известно, что Димитер Анагности ушел из жизни в возрасте 89 лет. Его фильмы и идеи продолжают жить, вдохновляя новые поколения.

2 сентября 2025, 09:12
Фото: Freepik
