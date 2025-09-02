Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Понедельник 1 сентября

00:14Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей 21:15NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров" 17:45Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али 15:56Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов 15:135 токсичных мыслей, которые мешают построить отношения и оставляют в одиночестве 14:485 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать 13:36Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 13:23Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости 13:14Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний 13:08Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году? 12:53Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей 12:18Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов 12:01Читатели Клео.ру выбрали лучшие солнцезащитные средства – каким брендам можно доверять? 11:39"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой 11:17Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет 11:05Студии проиграли однокомнатным квартирам – какой недвижимости отдают предпочтение в 2025 году 10:21Хоккеисту потребовалось 7 лет, чтобы добиться внимания теннисной звезды 07:53Не стало легендарного мастера сцены: утрата для всего российского искусства 06:52Мудрый Омар Хайям дал емкий совет тем, кто хочет сохранить отношения после 45 03:37Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы 00:21Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства 16:53Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы 13:29С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать 10:30Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы 10:04Не стало известного русского художника – россияне оплакивают выдающегося живописца 06:42После этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации 03:09"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням 00:30Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники 16:28Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства 13:42Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 12:23Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя 11:21"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 10:34Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте 06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей

Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей
85

30 августа Екатеринбург потерял одну из своих ярких личностей – Надежду Матюхину, генерального директора Екатеринбургской недели моды.

Уход деятеля моды стал шоком для многих, кто знал и ценил ее вклад в развитие модной индустрии Урала. Информация об уходе Матюхиной была обнародована 31 августа, но точный диагноз, с которым она боролась, не был озвучен.

Вклад в fashion-индустрию

Надежда Матюхина была не просто организатором Недели моды — она стала ее основателем и вдохновителем. Под ее руководством это мероприятие превратилось в важнейшее событие не только для Екатеринбурга, но и для всей России. Вот несколько ключевых моментов, которые подчеркивают ее значимость:

• Создание платформы для дизайнеров: Неделя моды в Екатеринбурге стала уникальной площадкой для уральских дизайнеров, где они могли продемонстрировать свои коллекции и получить признание.

• Поддержка местной культуры: Мероприятие способствовало популяризации местной моды и укреплению культурных связей в регионе.

• Событие международного уровня: Под руководством Надежды Неделя моды привлекала внимание не только российских, но и зарубежных гостей и участников.

История Недели моды

Первый показ Екатеринбургской недели моды состоялся в 2014 году. С тех пор мероприятие проводилось дважды в год — весной и осенью. За годы своего существования Неделя моды стала важной частью культурной жизни города.

Основные этапы развития:

1. 2014 год: Основание Недели моды.

2. 2015-2022 годы: Успешное проведение сезонов, рост интереса к мероприятию.

3. 2023 год: Последний 22-й сезон, который прошел в марте и стал знаковым событием.

Память о Надежде Матюхиной

Надежда Матюхина оставила после себя значительное наследие. Ее работа и преданность делу будут помнить многие. В социальных сетях и на страницах СМИ уже появляются слова соболезнования от коллег, друзей и участников Недели моды. Многие отмечают ее профессионализм, страсть к моде и умение вдохновлять людей.

Воспоминания друзей и коллег

• Творческий подход: "Она всегда находила новые идеи и подходы, чтобы сделать наше мероприятие уникальным".

• Поддержка начинающих дизайнеров: "Надежда верила в каждого из нас и помогала раскрыть наш потенциал".

• Личность с большой буквы: "Ее энергия и энтузиазм были заразительными".

Уход Надежды Матюхиной — это утрата не только для Екатеринбурга, но и для всей российской модной индустрии. Ее вклад в развитие моды останется в сердцах многих, а память о ней будет жить в каждом показе и каждом дизайнере, которого она вдохновила.

Шоу-бизнес в Telegram

2 сентября 2025, 00:14
Фото: Freepik
KP.ru• Требует проверки

По теме

Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона

Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения

Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али

Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али
Не стало прославленного боксера-тяжеловеса, чья карьера ознаменовалась яркими боями с Мухаммедом Али, ушел из жизни в возрасте 75 лет. Его поединки с величайшими именами эпохи и стойкость на ринге навсегда останутся в памяти поклонников бокса. Путь к вершинам Джо Багнер, родившийся в Великобритании, вошел в историю как один из самых ярких боксеров-тяжеловесов своего времени.

5 токсичных мыслей, которые мешают построить отношения и оставляют в одиночестве

5 токсичных мыслей, которые мешают построить отношения и оставляют в одиночестве
Одиночество часто становится результатом не только внешних обстоятельств, но и внутренних установок. Негативные мысли и убеждения могут незаметно удерживать от создания крепких и счастливых отношений. Рассмотрим пять распространенных заблуждений, которые мешают обрести близость, и предлагаются пути их преодоления. Почему мысли влияют на отношения? Убеждения формируют поведение и восприятие окружающего мира.

5 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать

5 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать
Коллаген – ключевой белок, который обеспечивает коже упругость, гладкость и молодость. Он поддерживает здоровье волос, ногтей, костей и соединительных тканей. Но с возрастом его выработка снижается, что приводит к видимым изменениям. Расскажем, как распознать дефицит коллагена и что предпринять, чтобы замедлить процесс старения. Почему коллаген так важен для кожи? Коллаген составляет основу структуры кожи, обеспечивая ее эластичность и прочность.

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста
Хоккей полон динамики и страсти, но иногда спорт приносит невыносимую боль. Когда гибнут юные таланты, это напоминает о хрупкости жизни. Такие случаи оставляют глубокий след в сердцах болельщиков и спортсменов. Одна из подобных историй случилась в молодежной хоккейной лиге России в 2021 году и до сих пор вызывает скорбь. Инцидент, изменивший все 12 марта 2021 года во время матча плей-офф МХЛ между "Динамо Санкт-Петербург" и "Локомотивом" из Ярославля произошла катастрофа.

Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости

Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости
В современном мире, где работа и отдых часто пересекаются, выбор правильного компьютерного стола становится критически важным. Если вы проводите за рабочим местом более шести часов в день, стоит обратить внимание на эргономичные решения, которые помогут избежать усталости и дискомфорта.

Выбор читателей

01/09ПндЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет 31/08ВскГибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы 01/09Пнд"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой 01/09ПндТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 31/08ВскС 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать 31/08ВскПосле этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации