Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний

Традиционное корейское блюдо Кимчи завоевало популярность не только благодаря своему уникальному вкусу, но и многочисленным полезным свойствам.

Недавние исследования показывают, что регулярное употребление кимчи может способствовать снижению риска различных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Данный текст освещает результаты обзора клинических исследований, проведенного учеными из Университета Коннектикута.

Кимчи и его влияние на здоровье

Обзор, опубликованный в журнале Nutrition Reviews, проанализировал данные девяти клинических исследований, посвященных эффекту кимчи на здоровье. Ученые пришли к выводу, что это ферментированное блюдо может оказывать положительное воздействие на уровень сахара в крови, триглицериды и артериальное давление. Участники, которые регулярно включали кимчи в свой рацион, демонстрировали заметные улучшения в этих показателях.

Результаты исследований

Исследования показали, что у людей, употребляющих кимчи, уровень глюкозы натощак был ниже в среднем на 1,93 миллиграмма на децилитр. Кроме того, уровень триглицеридов снизился на 28,88 миллиграммов на децилитр. Систолическое и диастолическое давление также уменьшилось: на 3,48 и 2,68 миллиметра ртутного столба соответственно. Эти изменения считаются значительными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из ведущих причин смертности во всем мире.

Пробиотические свойства кимчи

Интересно, что положительный эффект от употребления кимчи наблюдался даже при высоком содержании соли в продукте. Ученые предполагают, что это может быть связано с действием пробиотических бактерий, образующихся в процессе ферментации. Эти полезные микроорганизмы способствуют улучшению пищеварения и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.

Необходимость дальнейших исследований

Несмотря на обнадеживающие результаты, авторы исследования подчеркивают необходимость проведения дополнительных работ в других странах и среди различных этнических групп. Все проведенные исследования были сосредоточены на корейском населении, и для подтверждения универсальности результатов важно изучить влияние кимчи на здоровье людей из других культур.

Кимчи не только является вкусным дополнением к рациону, но и может стать важным элементом в профилактике различных заболеваний. Учитывая его влияние на уровень сахара в крови, триглицериды и артериальное давление, это традиционное корейское блюдо может занять достойное место в здоровом питании.