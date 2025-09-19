Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Пятница 19 сентября

17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний

Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний
128

Традиционное корейское блюдо Кимчи завоевало популярность не только благодаря своему уникальному вкусу, но и многочисленным полезным свойствам.

Недавние исследования показывают, что регулярное употребление кимчи может способствовать снижению риска различных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Данный текст освещает результаты обзора клинических исследований, проведенного учеными из Университета Коннектикута.

Кимчи и его влияние на здоровье

Обзор, опубликованный в журнале Nutrition Reviews, проанализировал данные девяти клинических исследований, посвященных эффекту кимчи на здоровье. Ученые пришли к выводу, что это ферментированное блюдо может оказывать положительное воздействие на уровень сахара в крови, триглицериды и артериальное давление. Участники, которые регулярно включали кимчи в свой рацион, демонстрировали заметные улучшения в этих показателях.

Результаты исследований

Исследования показали, что у людей, употребляющих кимчи, уровень глюкозы натощак был ниже в среднем на 1,93 миллиграмма на децилитр. Кроме того, уровень триглицеридов снизился на 28,88 миллиграммов на децилитр. Систолическое и диастолическое давление также уменьшилось: на 3,48 и 2,68 миллиметра ртутного столба соответственно. Эти изменения считаются значительными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из ведущих причин смертности во всем мире.

Пробиотические свойства кимчи

Интересно, что положительный эффект от употребления кимчи наблюдался даже при высоком содержании соли в продукте. Ученые предполагают, что это может быть связано с действием пробиотических бактерий, образующихся в процессе ферментации. Эти полезные микроорганизмы способствуют улучшению пищеварения и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.

Необходимость дальнейших исследований

Несмотря на обнадеживающие результаты, авторы исследования подчеркивают необходимость проведения дополнительных работ в других странах и среди различных этнических групп. Все проведенные исследования были сосредоточены на корейском населении, и для подтверждения универсальности результатов важно изучить влияние кимчи на здоровье людей из других культур.

Кимчи не только является вкусным дополнением к рациону, но и может стать важным элементом в профилактике различных заболеваний. Учитывая его влияние на уровень сахара в крови, триглицериды и артериальное давление, это традиционное корейское блюдо может занять достойное место в здоровом питании.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2025, 17:57
Фото: Freepik
Nutrition Reviews✓ Надежный источник

По теме

Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки

Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника

Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте

Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте
С возрастом многие люди сталкиваются с различными проблемами, которые могут значительно снизить качество их жизни. Одной из таких проблем является ухудшение нервной проводимости, что увеличивает риск падений и травм.

Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста

Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста
Актер, режиссер, худрук театра, политический деятель и просто светлый человек Сергей Пускепалис трагически ушел из жизни в 2022-м. Ему было всего 56 лет – столько планов, надежд стремлений впереди... Автоавария близ Ростова Ярославской области все оборвала в один миг. Похоронили Заслуженного артиста России на городском кладбище Железноводска возле родителей – в этом городе-курорте Сергея Витауто жил с 14 лет.

"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо

"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо
Ирина Аллегрова уже несколько лет не дает сольных концертов. Выступает она лишь в сборных программах и в основном с песнями патриотического толка. Поэтому когда на недавней "Новой волне" в Казани певица представила две лирические премьеры на музыку Игоря Николаева, радости поклонникам не было предела – ведь в этих композициях они узнали ту Аллегрову, которую всегда любили. Настоящее чудо! Сотрудничество Игоря Крутого и Ирины Аллегровой началось еще в 1996 году.

Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел

Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел
Анна Седокова поделилась своими впечатлениями о молодом человеке своей старшей дочери Алины. Встреча девушки с наследником миллиардера Яном Блохиным состоялась в США, где Алина продолжает свое обучение.

Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования

Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования
Ученые из Университета Джорджии провели анализ, охвативший более 1,2 миллиона американских взрослых, чтобы разобраться в влиянии электронных сигарет на метаболизм. Данные собраны из опросов Behavioral RiskFactor Surveillance System за 2020–2022 годы. Ключевые результаты Анализ показал четкие паттерны в связи между типами курения и нарушениями углеводного обмена.

Выбор читателей

18/09ЧтвОдин роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 19/09ПтнМихайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 18/09ЧтвПрощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 18/09Чтв"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 17/09СрдАндрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 17/09СрдУчимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время