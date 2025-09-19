Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Пятница 19 сентября

17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе
Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста

Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста
170

Актер, режиссер, худрук театра, политический деятель и просто светлый человек Сергей Пускепалис трагически ушел из жизни в 2022-м. Ему было всего 56 лет – столько планов, надежд стремлений впереди... Автоавария близ Ростова Ярославской области все оборвала в один миг.

Похоронили Заслуженного артиста России на городском кладбище Железноводска возле родителей – в этом городе-курорте Сергея Витауто жил с 14 лет. Сегодня городской дворец культуры Железноводска носит имя Пускепалиса. А внутри работает мемориальный музей знаменитого актера.

Фото: Дни.ру

В нем воссоздан рабочий кабинет Пускепалиса из Ярославского театра драмы, в котором он сначала была главным режиссером, а потом и художественным руководителем. Книжный шкаф, милые сердцу сувениры, повседневные костюмы и одежда из фильмов, театральные и кинонаграды – здесь собраны любимые вещи актера. Многие передела в музей его вдова Елена Петрова, но и есть подарки режиссера Веры Сторожевой, в чьих картине "Мой парень – ангел", сериалах "Развод" и "Шифр" снимался Пускепалис.

Фото: Дни.ру

Фото: Дни.ру

Вот в витрине рубашка моряка Сергея Витауто, в которой он служил в 1985-1988 года в ВМФ СССР в Североморске. А вот – осколок тарелки, которую, традиционно, перед началами съемок разбивают киношники. Это был фильм "Портной из Бруклина", роль агента страховой компании Майкла Дарка в которой стала для Пускепалиса одной из последних...

Фото: Дни.ру

Фото: Дни.ру

Музей Пускепалиса получился очень трогательный, светлый, душевный. Таким, каким был при жизни и сам актер.

19 сентября 2025, 16:48
Фото: Дни.ру
Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте

Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте
С возрастом многие люди сталкиваются с различными проблемами, которые могут значительно снизить качество их жизни. Одной из таких проблем является ухудшение нервной проводимости, что увеличивает риск падений и травм.

"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо

"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо
Ирина Аллегрова уже несколько лет не дает сольных концертов. Выступает она лишь в сборных программах и в основном с песнями патриотического толка. Поэтому когда на недавней "Новой волне" в Казани певица представила две лирические премьеры на музыку Игоря Николаева, радости поклонникам не было предела – ведь в этих композициях они узнали ту Аллегрову, которую всегда любили. Настоящее чудо! Сотрудничество Игоря Крутого и Ирины Аллегровой началось еще в 1996 году.

Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел

Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел
Анна Седокова поделилась своими впечатлениями о молодом человеке своей старшей дочери Алины. Встреча девушки с наследником миллиардера Яном Блохиным состоялась в США, где Алина продолжает свое обучение.

Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования

Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования
Ученые из Университета Джорджии провели анализ, охвативший более 1,2 миллиона американских взрослых, чтобы разобраться в влиянии электронных сигарет на метаболизм. Данные собраны из опросов Behavioral RiskFactor Surveillance System за 2020–2022 годы. Ключевые результаты Анализ показал четкие паттерны в связи между типами курения и нарушениями углеводного обмена.

Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать

Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать
Даже при сбалансированном рационе организм может сигнализировать о необходимости дополнительной еды, что усложняет процесс снижения веса или просто сохранения формы. Диетолог Дмитрий Семирядов в беседе с "Газетой.Ru" поделился практическими рекомендациями, как справиться с этой проблемой. По его мнению, физиология человека ориентирована на сохранение энергетических запасов, и при дефиците калорий активируется механизм голода как защитная реакция.

