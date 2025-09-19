Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте

Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте
117

С возрастом многие люди сталкиваются с различными проблемами, которые могут значительно снизить качество их жизни.

Одной из таких проблем является ухудшение нервной проводимости, что увеличивает риск падений и травм. Однако недавние исследования показывают, что простые силовые упражнения могут стать эффективным средством для замедления этого процесса и улучшения общего состояния пожилых людей.

MSSE: Силовые упражнения замедляют возрастное ухудшение нервной проводимости

Исследование, проведенное учеными из Университета Сиракуз и опубликованное в журнале Medicine Science in Sports Exercise (MSSE), подтвердило, что силовые упражнения с сопротивлением способны улучшать нервную проводимость у пожилых людей. В исследовании приняли участие 48 человек в возрасте от 18 до 84 лет, которые в течение четырех недель три раза в неделю выполняли специальные упражнения для кистей рук. Результаты показали, что у пожилых участников наблюдалось значительное улучшение скорости нервных сигналов, особенно в «быстрых» нейронах, которые обычно первыми теряют свою активность с возрастом.

По словам авторов исследования, активация этих нейронов может вернуть силу и скорость мышечных движений. Это имеет важное значение для снижения вероятности падений, которые могут привести к серьезным травмам. Регулярные силовые тренировки могут стать ключевым фактором в поддержании независимости пожилых людей и улучшении их качества жизни.

Влияние на здоровье

Важно отметить, что физическая активность играет критическую роль не только в поддержании физического здоровья, но и в психоэмоциональном состоянии пожилых людей. Упражнения помогают не только укрепить мышцы и улучшить координацию движений, но и способствуют снижению уровня стресса и тревожности. Это особенно актуально для пожилых людей, которые могут испытывать чувство изоляции и одиночества.

Кроме того, ранее проведенные исследования показали, что регулярные занятия йогой также оказывают положительное влияние на здоровье пожилых людей. Йога способствует снижению воспалительных процессов в организме, улучшает память и замедляет возрастное снижение когнитивных функций, что может снизить риск развития деменции.

Можно сделать вывод, что простые силовые упражнения с сопротивлением представляют собой доступный и эффективный способ повышения качества жизни в пожилом возрасте. Регулярная физическая активность может помочь не только в поддержании физической формы, но и в улучшении психоэмоционального состояния.

19 сентября 2025, 17:01
Фото: Freepik
Medicine & Science in Sports & Exercise✓ Надежный источник

Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста

Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста
Актер, режиссер, худрук театра, политический деятель и просто светлый человек Сергей Пускепалис трагически ушел из жизни в 2022-м. Ему было всего 56 лет – столько планов, надежд стремлений впереди... Автоавария близ Ростова Ярославской области все оборвала в один миг. Похоронили Заслуженного артиста России на городском кладбище Железноводска возле родителей – в этом городе-курорте Сергея Витауто жил с 14 лет.

"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо

"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо
Ирина Аллегрова уже несколько лет не дает сольных концертов. Выступает она лишь в сборных программах и в основном с песнями патриотического толка. Поэтому когда на недавней "Новой волне" в Казани певица представила две лирические премьеры на музыку Игоря Николаева, радости поклонникам не было предела – ведь в этих композициях они узнали ту Аллегрову, которую всегда любили. Настоящее чудо! Сотрудничество Игоря Крутого и Ирины Аллегровой началось еще в 1996 году.

Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел

Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел
Анна Седокова поделилась своими впечатлениями о молодом человеке своей старшей дочери Алины. Встреча девушки с наследником миллиардера Яном Блохиным состоялась в США, где Алина продолжает свое обучение.

Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования

Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования
Ученые из Университета Джорджии провели анализ, охвативший более 1,2 миллиона американских взрослых, чтобы разобраться в влиянии электронных сигарет на метаболизм. Данные собраны из опросов Behavioral RiskFactor Surveillance System за 2020–2022 годы. Ключевые результаты Анализ показал четкие паттерны в связи между типами курения и нарушениями углеводного обмена.

Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать

Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать
Даже при сбалансированном рационе организм может сигнализировать о необходимости дополнительной еды, что усложняет процесс снижения веса или просто сохранения формы. Диетолог Дмитрий Семирядов в беседе с "Газетой.Ru" поделился практическими рекомендациями, как справиться с этой проблемой. По его мнению, физиология человека ориентирована на сохранение энергетических запасов, и при дефиците калорий активируется механизм голода как защитная реакция.

