Пятница 19 сентября

15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе 00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы
"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо

"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо
179

Ирина Аллегрова уже несколько лет не дает сольных концертов. Выступает она лишь в сборных программах и в основном с песнями патриотического толка. Поэтому когда на недавней "Новой волне" в Казани певица представила две лирические премьеры на музыку Игоря Николаева, радости поклонникам не было предела – ведь в этих композициях они узнали ту Аллегрову, которую всегда любили. Настоящее чудо!

Сотрудничество Игоря Крутого и Ирины Аллегровой началось еще в 1996 году. Несколько совместных программ, множество хитов появились за эти три десятилетия. И сегодня Крутой – это единственный, кажется, в шоу-бизнесе авторитет для императрицы российской сцены. "Я звоню ей и просто говорю: "Ирусик, есть хорошая песня!" – смеется Игорь Крутой. Она не отказывает и когда маэстро приглашает ее на "Новую волну", и когда зовет на "Песню года". Не возражала и сейчас, когда Крутой предложил ей записать красивую песню "У окна".

"Игорь приехал в гости, показал мне три песни сразу, – рассказала Ирина Александровна. – "У окна" – потрясающая: возьму смелость назвать себя актрисой. Есть вокалист, певец. А есть синтез жанров на сцене... Я выросла в театре. И в этой песне "У окна" мне безумно интересны два образа, которые можно сыграть! Плюс эта композиция настолько мила, – обратите внимание, не "миленькая", а именно мила, – когда в ней мИло абсолютно все!.."

Красивым получился и клип на этот хит – снял его Евгений Курицын, который работал с Алсу, A`Studio, Алексеем Чумаковым, Ольгой Кормухиной. "У нас прекрасные исполнители, два талантливых актера, Анна Лейбина и Евгений Толоконцев, которым удалось гармонично воплотить образы своих героев, – говорит режиссер. – Очень комфортно было работать с Игорем Яковлевичем и Ириной Александровной, композитором и исполнительницей песни. Это самые классные творческие люди, вовлеченные и понимающие: с ними интересно и легко обсуждать любые задачи. Имея богатый опыт, они ч6тко понимают, что именно хотели бы видеть в результате работы".

19 сентября 2025, 15:43
Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел

Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел
Анна Седокова поделилась своими впечатлениями о молодом человеке своей старшей дочери Алины. Встреча девушки с наследником миллиардера Яном Блохиным состоялась в США, где Алина продолжает свое обучение.

Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования

Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования
Ученые из Университета Джорджии провели анализ, охвативший более 1,2 миллиона американских взрослых, чтобы разобраться в влиянии электронных сигарет на метаболизм. Данные собраны из опросов Behavioral RiskFactor Surveillance System за 2020–2022 годы. Ключевые результаты Анализ показал четкие паттерны в связи между типами курения и нарушениями углеводного обмена.

Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать

Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать
Даже при сбалансированном рационе организм может сигнализировать о необходимости дополнительной еды, что усложняет процесс снижения веса или просто сохранения формы. Диетолог Дмитрий Семирядов в беседе с "Газетой.Ru" поделился практическими рекомендациями, как справиться с этой проблемой. По его мнению, физиология человека ориентирована на сохранение энергетических запасов, и при дефиците калорий активируется механизм голода как защитная реакция.

Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне

Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне
Мы тщательно выбираем матрасы, одеяла и даже постельное белье, но часто забываем о главном архитекторе нашего ночного отдыха – подушке. Неправильно подобранная подушка — это не просто дискомфорт.

Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать

Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать
Что превращает просто хорошие отношения в по-настоящему великие? Почему в одних парах люди со временем угасают и теряют себя, а в других – расцветают, становясь лучшими версиями самих себя? Ответ кроется в красивом психологическом феномене, известном как "Эффект Микеланджело". Когда великого скульптора спросили, как он создал своего "Давида", он ответил: "Я увидел ангела в этом камне и просто отсек все лишнее, чтобы освободить его".

