Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел

Анна Седокова поделилась своими впечатлениями о молодом человеке своей старшей дочери Алины.

Встреча девушки с наследником миллиардера Яном Блохиным состоялась в США, где Алина продолжает свое обучение. Известная российская певица и многодетная мама недавно отметила, что знакомство прошло успешно и оставило положительное впечатление.

Алина — дочь Седоковой от брака с известным футболистом Валентином Белькевичем, отмечает женский журнал Клео.ру. Она живет в Америке и уже несколько месяцев встречается с Яном. Анна, которая всегда активно интересуется жизнью своих детей, наконец-то получила возможность познакомиться с парнем своей дочери. И судя по ее рассказам, Ян произвел на нее благоприятное впечатление.

Особенно артистку поразил момент, когда Ян предложил отвезти ее к младшей дочери Монике. "Я выхожу, сажусь... А там, девочки, кабриолет, красный салон! Я сзади, мои дети на переднем сидении, везут меня на тренировку к моей другой дочке. Проверку прошел", – поделилась она своими эмоциями. Этот жест говорит о том, что Ян заботится о Алине и ее семье.

Седокова также отметила, что Ян увлекается дорогими автомобилями и привык к роскошной жизни, включая путешествия на частных самолетах. Однако для певицы гораздо важнее, чтобы ее дочь была счастлива рядом с ним. "Главное — это не статус или материальные блага, а то, как Алина чувствует себя с ним", — подчеркнула Анна.

На вопрос о том, видит ли она в Яне будущего зятя, Седокова с улыбкой ответила, что парень ей понравился, но при этом она всегда будет поддерживать свою дочь. Если Алина решит, что Ян достоин стать ее мужем, Анна полностью поддержит это решение. В то же время певица готова встать на сторону дочери в случае, если отношения пойдут не так.

В интервью Седокова также поделилась мудростью о том, как важно не воспринимать отношения слишком драматично. По ее мнению, у мужчин и женщин разные подходы к романтическим отношениям. Она призвала девушек быть более гибкими и открытыми в своих чувствах.

На данный момент Анна является мамой троих детей: старшей Алины, которая учится в США; 14-летней Моники, занимающейся спортом в Лос-Анджелесе; и младшего сына Гектора, который растет в Москве. Жизнь певицы полна ярких событий и забот о детях, и каждый новый этап в их жизни — это повод для радости и гордости.