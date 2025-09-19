Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования

Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования
104

Ученые из Университета Джорджии провели анализ, охвативший более 1,2 миллиона американских взрослых, чтобы разобраться в влиянии электронных сигарет на метаболизм. Данные собраны из опросов Behavioral RiskFactor Surveillance System за 2020–2022 годы.

Ключевые результаты

Анализ показал четкие паттерны в связи между типами курения и нарушениями углеводного обмена.

  • Только электронные сигареты повышали шансы на предиабет на 7 %в по сравнению с теми, кто никогда не курил.
  • Курение традиционных сигарет увеличивало этот риск до 15 %.
  • Комбинированное использование электронных и обычных сигарет приводило к наибольшему эффекту — 28 % роста риска предиабета, а также к 9 % для диабета.

Эффект варьировался: у использующих только электронные сигареты связь с диабетом не выявилась, но двойное использование значительно усиливало общие риски. Демографические различия подчеркивали повышенную уязвимость среди определенных групп.

Механизмы влияния

Электронные сигареты провоцируют временную инсулинорезистентность, когда клетки хуже реагируют на инсулин, регулирующий сахар в крови. А никотин и добавки в жидкостях способствуют набору веса, что усугубляет метаболические сдвиги. Эти процессы закладывают основу для предиабета как переходного состояния к диабету второго типа. Исследование подчеркивает необходимость дальнейших работ для подтверждения причинно-следственных связей.

Группы повышенного риска

Особое внимание привлекли категории, где риски проявляются сильнее.

  • Молодежь, где электронные сигареты особенно распространены и могут привести к долгосрочному росту заболеваемости.
  • Лица с избыточным весом или ожирением, поскольку курение усиливает инсулинорезистентность.
  • Представители этнических меньшинств, таких как латиноамериканцы, афроамериканцы и азиаты.
  • Люди с низким доходом или в условиях социального стресса, где доступ к здоровому образу жизни ограничен.

Рекомендации по снижению рисков

Руководитель Центра "ЭндоЛаб" при НМИЦ эндокринологии Александра Шутова предложила комплекс мер для минимизации угроз.

Полный отказ от никотиновых продуктов, включая электронные сигареты, становится первым шагом, поскольку любая форма потребления никотина нарушает обмен веществ. Регулярная физическая активность — 150 минут аэробных упражнений в неделю плюс силовые тренировки дважды — помогает мышцам эффективнее использовать глюкозу.

Рацион с ограничением быстрых углеводов и акцентом на клетчатку из овощей и цельных зерен поддерживает стабильный уровень сахара. Ежегодный скрининг крови на глюкозу позволяет выявить изменения, а генетические тесты на маркеры обмена глюкозы дают индивидуальную оценку предрасположенности. Электронные сигареты не служат безопасной заменой традиционному курению и требуют осторожного отношения.

19 сентября 2025, 15:09
Фото: Freepik
Комсомольская правда✓ Надежный источник

