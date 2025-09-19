Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Пятница 19 сентября

13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе 00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы 20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:11Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155

Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155
107

Сможете ли вы ответить на все 10 вопросов и доказать, что ваш IQ выше 155? Выбирайте один ответ из трех вариантов и вперед. если не допустите ошибок, ваше IQ выше 155

1. Из чего изготавливают стекло?

А) Глина, соль и мел

Б) Кварцевый песок, сода и известь

В) Песок, сахар и уголь

2. Чем питается комар-самец?

А) Кровь

Б) Вода

В) Нектар

3. Какой российский император получил прозвище "Миротворец"?

А) Николай II

Б) Александр III

В) Петр I

4. На гербе какой страны изображены две зебры?

А) Ботсвана

Б) Кения

В) Замбия

5. Как звали египетского бога солнца с головой сокола?

А) Анубис

Б) Ра

В) Осирис

6. π — как называется эта буква греческого алфавита?

А) Тета

Б) Пи

В) Сигма

7. Кому принадлежит фраза "Жребий брошен"?

А) Юлий Цезарь

Б) Наполеон Бонапарт

В) Александр Македонский

8. Как называется самая длинная река в Южной Америке?

А) Парана

Б) Амазонка

В) Ориноко

9. Какой химический элемент, открытый на Солнце раньше, чем на Земле, второй по распространенности во Вселенной?

А) Водород

Б) Гелий

В) Кислород

10. Как называется японское искусство складывания фигурок из бумаги?

А) Кинцуги

Б) Оригами

В) Икебана


Правильные ответы

  • 1. Б) Кварцевый песок, сода и известь
  • 2. В) Нектар
  • 3. Б) Александр III
  • 4. А) Ботсвана
  • 5. Б) Ра
  • 6. Б) Пи
  • 7. А) Юлий Цезарь
  • 8. Б) Амазонка
  • 9. Б) Гелий
  • 10. Б) Оригами

Если вам удалось ответить на все вопросы без единой ошибки, ваш IQ выше 155!

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2025, 13:56
Фото: Freepik
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР?

Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"?

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать

Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать
Что превращает просто хорошие отношения в по-настоящему великие? Почему в одних парах люди со временем угасают и теряют себя, а в других – расцветают, становясь лучшими версиями самих себя? Ответ кроется в красивом психологическом феномене, известном как "Эффект Микеланджело". Когда великого скульптора спросили, как он создал своего "Давида", он ответил: "Я увидел ангела в этом камне и просто отсек все лишнее, чтобы освободить его".

4 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому

4 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому
Если вы чувствуете себя потерянным в лабиринте чужих ожиданий и своих сомнений, возможно, пришло время обратиться к мудрости Востока. Существует красивая и глубокая японская концепция под названием "Икигай".

Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине

Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине
Это был один из ярких нападающих советского футбола, который оставил след в истории матчей. Его голы на стадионе "Уэмбли" против чемпионов мира англичан вошли в анналы, а жизнь полна контрастов – от триумфов до обвинений в эгоизме. Ранние годы: Между хоккеем и футболом Московский парень с улицы Кировской (ныне Мясницкой) с детства разрывался между видами спорта.

3 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям

3 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям
Мы привыкли думать о старости как о чем-то внешнем: морщины, седина, боли в суставах. Но настоящая смена жизненных эпох происходит гораздо глубже – на уровне подсознания. Задолго до появления современной психологии эти тонкие внутренние сигналы уловил и описал великий персидский мудрец Омар Хайям. Его мудрость, прошедшая сквозь века, помогает нам понять: старость — это не когда тело говорит "я устал", а когда подсознание начинает посылать нам три безошибочных сигнала о том, что бурная юность осталась позади, уступив место глубокой зрелости.

Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х

Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х
Легендарная группа "Комбинация" навсегда вписала себя в историю российской поп-музыки конца прошлого века. Но спустя более трех десятилетий после расцвета коллектив сталкивается с серьезным спором в суде. Дочь основателя Александра Шишинина, Виктория Олейникова, подала иск о признании прав на 16 композиций, включая культовые "American boy" и "Russian girl". Корни "Комбинации": от Саратова к всесоюзной славе Группа возникла в 1988 году в Саратове благодаря инициативе Александра Шишинина, бывшего оперативника милиции, который перешел в шоу-бизнес.

Выбор читателей

18/09ЧтвОдин роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 19/09ПтнМихайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 18/09ЧтвПрощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 17/09Срд"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 18/09Чтв"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 17/09СрдТест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР?