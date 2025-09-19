Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155

Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать

Что превращает просто хорошие отношения в по-настоящему великие? Почему в одних парах люди со временем угасают и теряют себя, а в других – расцветают, становясь лучшими версиями самих себя? Ответ кроется в красивом психологическом феномене, известном как "Эффект Микеланджело". Когда великого скульптора спросили, как он создал своего "Давида", он ответил: "Я увидел ангела в этом камне и просто отсек все лишнее, чтобы освободить его".