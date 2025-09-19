Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине

Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине
144

Это был один из ярких нападающих советского футбола, который оставил след в истории матчей. Его голы на стадионе "Уэмбли" против чемпионов мира англичан вошли в анналы, а жизнь полна контрастов – от триумфов до обвинений в эгоизме.

Ранние годы: Между хоккеем и футболом

Московский парень с улицы Кировской (ныне Мясницкой) с детства разрывался между видами спорта. В 1956 году его пригласили в хоккейную команду "Динамо", где он блистал как правый крайний. Скорость, техника обводки и боец в душе – эти качества отметили мастера вроде Василия Трофимова.

Заповедь "Палка постоянно на льду" стала его девизом, помогая держать клюшку наготове.

В 1961 году Игорь Численко стал чемпионом СССР по хоккею с мячом в составе "Динамо". Но футбол взял верх. Дебют в сборной произошел 22 ноября 1961-го в Сантьяго против чилийцев. Стиль игры оставался схожим: хитрость, чувство позиции, мгновенная оценка ситуации. Любимый маневр – резкий уход вправо с навесом, или влево для удара. Фото: YouTube

Триумфы на поле

Карьера в футбольном "Динамо" началась ярко. В 1959 году победный гол ЦСКА за 14 секунд до конца матча принес золото чемпионата СССР. Дважды турне по Южной Америке – с сборной и "Спартаком" – закалили характер.

Вершина – матч на "Уэмбли" 1 июня 1967-го против англичан. При счете 1:0 в их пользу Численко на 42-й минуте коварным ударом в нижний угол сравнял. Две минуты спустя – прорыв от центра, обводка Сэндлера и Мура, удар с 13 метров. Эти голы сделали его "козырной картой русских", "королем голов". "Франс футбол" включил в десятку лучших Европы, а он стал самым результативным нападающим континента с 10 мячами в 13 матчах.

Достижения в цифрах

  • 228 матчей в чемпионате СССР, 68 голов.
  • 54 игры за сборные СССР (первая и олимпийская), 21 гол.
  • Бронза ЧМ-1966, серебро Евро-1964.
  • Участник Кубка Европы-1964.

Драмы и удары судьбы: От Уэмбли к скандалам

ЧМ-1966 в Англии мог сделать героя национальным. В полуфинале с ФРГ на 41-й минуте защитник Хелд сбил Численко, травмировав, и передал мяч Халлеру для гола. Судья Лобелло ошибся, а нападающий, выведенный из себя, ударил по ноге Хелда и получил красную. Эпизод стоил поражения, гола и звания заслуженного мастера спорта – идеология не прощала ошибок против "антиподов". Звание дали лишь в 1991-м, за три года до смерти.

Обвинения в рвачестве всплыли в 1962-м: отказ ехать в Тбилиси без квартиры. Требование справедливое – иногородним давали жилье, а москвич жил в общаге. После скандала предложили варианты, выбрал 18-метровую на Новой Башиловке.

Жизнь за пределами поля

Численко не был пай-мальчиком. Дружелюбный, общительный, он заводил компанию, но застолья подорвали здоровье. Инсульт в 1990-м нарушил речь на три месяца. Авария на "Волге" в 1967-м с мотоциклом патруля обошлась полюбовно – деньги на квартиру милиционеру.

Семья – отдельная трагедия. Первый брак с манекенщицей Ольгой закончился разводом после мертворождения. Во втором с танцовщицей Лилей сын погиб в 7 лет под колесами. С третьей женой Татьяной – с 1976-го, расписались в 1987-м – жил до конца.

Карьера завершилась в 1970-м: разлад с тренером Бесковым. Два сезона как играющий тренер в Целинограде, 20 минут в прощальном матче Яшина. Работал слесарем, в тресте зеленых насаждений. В 1993-м обворовали квартиру: унесли награды, включая "бронзу" ЧМ-1966. Вернули не все.

Забытый, но незабываемый

Численко заслуживал прощального матча, как Яшин. Друзья – Короленков, Мудрик, Соловьев – вспоминали бойца с "фантастическим чутьем". Рисковый, талантливый, он блистал на льду и траве. Родившийся 4 января 1939 года в Москве, он ушел 22 сентября 1994-го в Боткинской больнице от хронической почечной недостаточности, осложненной диабетом и гипертонией. Букет болезней, накопленный годами, не пощадил даже после ухода с поля.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2025, 12:07
Фото: Freepik
Советский Спорт ✓ Надежный источник

