Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х

Легендарная группа "Комбинация" навсегда вписала себя в историю российской поп-музыки конца прошлого века. Но спустя более трех десятилетий после расцвета коллектив сталкивается с серьезным спором в суде. Дочь основателя Александра Шишинина, Виктория Олейникова, подала иск о признании прав на 16 композиций, включая культовые "American boy" и "Russian girl".

Корни "Комбинации": от Саратова к всесоюзной славе

Группа возникла в 1988 году в Саратове благодаря инициативе Александра Шишинина, бывшего оперативника милиции, который перешел в шоу-бизнес. Вместе с композитором Виталием Окороковым он собрал коллектив из молодых вокалисток, ориентируясь на свежие веяния западной поп-сцены. Первый прорыв случился в 1989-м с треком "Russian girl", который мгновенно завоевал популярность по всему Союзу. Шишинин выступал в роли продюсера и художественного руководителя, формируя уникальный стиль группы — смесь иронии, флирта и повседневных реалий.

Трагедия оборвала его жизнь в 1993 году: Шишинин ушел из жизни в подмосковном лесу при невыясненных обстоятельствах. Это событие не только потрясло близких, но и оставило вакуум в управлении наследием коллектива. Спустя годы споры об авторских правах всплыли на поверхность

Сущность иска: наследство через поколения

Виктория Олейникова, дочь Шишинина, настаивает на исключительных правах на интеллектуальную собственность отца. По ее версии, эти права перешли к ней по завещанию. В иске перечислены 16 произведений, ставших визитной карточкой "Комбинации".

"American boy" — гимн межкультурного флирта.

"Russian girl" — дебютный хит, открывший группу широкой аудитории.

"Бухгалтер" — сатирический взгляд на офисную рутину.

"Два кусочка колбаски" — ироничный портрет дефицитных времен.

"Вишневая" — лиричная баллада о первой любви.

Олейникова подчеркивает роль отца как автора текстов и продюсера, чьи вклады сделали песни вечными. Ответчиками выступают Российское авторское общество (РАО), издательство "Джем" и сам Окороков. Судебный процесс начался в июне 2025 года и набирает обороты.

Позиция композитора: миф о соавторстве

Виталий Окороков, один из сооснователей группы, решительно отвергает претензии. В зале Арбитражного суда Москвы он заявил, что Шишинин не участвовал в создании музыки или текстов, ограничившись функциями художественного руководителя. По словам Окорокова, настоящими авторами стали вокалистки, включая Татьяну Иванову, и он сам как основной композитор.

"Он хотел быть соавтором, мы это как шутку воспринимали. Он был моим руководителем, поймите. Я вообще серьезный композитор, я не предполагал, что эти песни будут слушать десятилетиями", — отметил Окороков в комментарии для РЕН ТВ.

Вовлечение третьих лиц: голос из прошлого

Ситуацию усложняет намерение Татьяны Ивановой, одной из солисток "Комбинации", присоединиться к процессу в статусе третьего лица. Как соавтор нескольких треков, она может предоставить свидетельства о творческом процессе в группе. Ее участие потенциально сдвинет акценты.

Иванова, чей голос стал символом хитов 90-х, ранее редко комментировала внутренние конфликты коллектива. Теперь ее позиция может стать ключевой в определении, кому принадлежит наследие.

Этот судебный конфликт выходит за рамки семейной драмы, затрагивая фундаментальные вопросы авторского права в России. В эпоху стриминговых платформ и ремастированных альбомов такие разбирательства влияют на доходы от роялти и репутацию исполнителей.

Разбирательство продолжается, и следующие слушания обещают новые повороты.