Пятница 19 сентября

Пятница 19 сентября
Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога

137

В нашем ритме жизни многие игнорируют утренний прием пищи, ссылаясь на нехватку времени или стресс.Но такие привычки могут нанести вред сердечно-сосудистой системе. Кардиолог Ксения Ерусланова, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, объясняет связь между пропуском завтрака и потенциальными проблемами с сердцем.

Механизм воздействия на организм

При регулярном пропуске еды, особенно по утрам, в теле активируется выработка кортизола – гормона стресса. Этот глюкокортикоид провоцирует воспалительные процессы и способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. В результате повышается риск развития сердечных заболеваний.

Интересный нюанс касается осознанного подхода к питанию. Если отказ от завтрака происходит намеренно, например, в рамках религиозных практик вроде Рамадана или интервальной диеты, стрессовый механизм не запускается. Организм в таких случаях адаптируется без негативных последствий для сосудов.

Факторы, усиливающие риски

Специалист подчеркивает, что проблемы возникают не от самого пропуска пищи, а от сопутствующих обстоятельств.

  • Стресс и спешка: когда еда игнорируется из-за напряженного графика, кортизол накапливается, вызывая хроническое воспаление.
  • Нерегулярность: постоянные сбои в режиме питания нарушают баланс гормонов, что со временем сказывается на здоровье сердца.
  • Отсутствие осознанности: без контроля над процессом тело воспринимает голод как угрозу, активируя защитные реакции.

Рекомендации для здорового питания

Кардиолог советует не пренебрегать завтраком, делая его частью ежедневной рутины. Подход к рациону должен учитывать индивидуальные нужды, но с акцентом на регулярность. И помните, что пропуск утреннего приема пищи – не всегда безобидная привычка. Осознанное отношение к питанию помогает избежать ненужных рисков для сердца и сосудов, сохраняя баланс в организме.

19 сентября 2025, 10:05
Фото: Freepik
Комсомольская правда✓ Надежный источник

