Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин

Мы привыкли слышать универсальный совет: "Спите по 8 часов". Но что, если эта формула работает не для всех? Научные данные все чаще указывают на то, что биологические и гормональные различия между мужчинами и женщинами напрямую влияют на наши потребности во сне. Это не соревнование, а важный аспект здоровья, который мы часто игнорируем.

Так кому же на самом деле нужно больше времени в объятиях Морфея? Разбираемся, почему женщинам может требоваться дополнительный отдых, с какими уникальными проблемами сталкиваются мужчины, и как каждому из нас найти свою идеальную норму сна.

Общая отправная точка: 7-9 часов для всех

Прежде чем углубляться в различия, важно помнить: Национальный фонд сна (National Sleep Foundation) и большинство экспертов сходятся во мнении, что взрослым людям в возрасте от 18 до 64 лет необходимо от 7 до 9 часов сна в сутки. Это базовый диапазон, необходимый для поддержания когнитивных функций, физического здоровья и эмоциональной стабильности. Однако внутри этого диапазона и скрываются гендерные нюансы.

Женский сон: больше потребностей, больше вызовов

Многочисленные исследования показывают, что женщинам в среднем требуется на 20-30 минут больше сна, чем мужчинам. И дело здесь не в лени, а в сложной биохимии и образе жизни.

Более сложная работа мозга. Профессор Джим Хорн, бывший директор Центра исследований сна при Университете Лафборо, утверждает, что женский мозг работает в режиме большей многозадачности.

"Женщины склонны делать несколько дел одновременно и более гибки, поэтому они используют свой мозг активнее, чем мужчины. Из-за этого их потребность в восстановительном сне выше", — объясняет он.

Глубокий сон — это время, когда мозг "ремонтирует" сам себя, и чем интенсивнее он работал днем, тем больше времени на это требуется.

Гормональные "американские горки". Женская эндокринная система — это постоянно меняющийся ландшафт, и каждый этап влияет на сон:

Менструальный цикл: перед и во время менструации колебания эстрогена и прогестерона могут вызывать бессонницу, беспокойство и физический дискомфорт.

Беременность: гормональные бури, физические неудобства и тревога о будущем ребенке превращают сон в настоящий квест.

Менопауза: снижение уровня эстрогена приводит к приливам жара, ночной потливости и резкому увеличению риска бессонницы.

снижение уровня эстрогена приводит к приливам жара, ночной потливости и резкому увеличению риска бессонницы. Предрасположенность к нарушениям сна. Статистически женщины в 2-3 раза чаще страдают от бессонницы и чаще испытывают синдром беспокойных ног. Они также более чувствительны к последствиям недосыпа, таким как перепады настроения, депрессия и тревожность.

Мужской сон: свои "подводные камни"

Хотя мужчинам может требоваться чуть меньше времени на восстановление мозга, их сон подстерегают другие, не менее серьезные угрозы.

Главный враг — апноэ. Мужчины страдают от обструктивного апноэ сна в 2-3 раза чаще женщин. Это опасное состояние, при котором дыхание многократно останавливается во время сна, что приводит к резкому падению уровня кислорода в крови. Человек может проводить в постели 8 часов, но из-за постоянных микропробуждений его мозг и тело не получают необходимого отдыха. Храп — один из главных симптомов, который нельзя игнорировать.

Более поздний "отбой". Мужчины в среднем склонны ложиться спать позже, что может приводить к хроническому недосыпу, если им нужно рано вставать на работу.

Социальное давление. Стереотип о том, что "настоящий мужчина" должен мало спать и много работать, все еще силен. Это заставляет многих игнорировать сигналы усталости, что приводит к выгоранию и проблемам со здоровьем.

Так сколько же спать? Практические выводы

Д ля женщин: ориентируйтесь на верхнюю границу нормы — 8-9 часов. Особенно важно прислушиваться к себе в периоды гормональных изменений и давать себе дополнительный отдых. Не корите себя за желание поспать дольше.

Для мужчин: ваша цель — 7-8 часов качественного сна. Главный акцент — на качестве. Если вы спите достаточно, но просыпаетесь разбитым, а ваш партнер жалуется на сильный храп, обязательно обратитесь к врачу для исключения апноэ.

Универсальные правила для всех

Независимо от пола, эти правила помогут улучшить качество вашего сна:

Соблюдайте режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время.

Создайте ритуал: за час до сна отложите гаджеты, примите теплую ванну, почитайте книгу.

Обустройте спальню: прохлада, темнота и тишина — ваши лучшие друзья.

Двигайтесь днем: регулярная физическая активность способствует глубокому сну.

регулярная физическая активность способствует глубокому сну. Следите за питанием: избегайте кофеина, алкоголя и тяжелой пищи перед сном.

Вместо того чтобы вписывать себя в жесткие рамки, поймите и примите свои биологические особенности. Женщинам действительно может требоваться немного больше сна для восстановления сложной нервной системы, а мужчинам стоит уделить пристальное внимание качеству своего отдыха. Главное — слушать свое тело. Оно лучше любого исследования подскажет, когда пора отправляться спать.