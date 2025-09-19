Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Пятница 19 сентября

09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе 00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы 20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:11Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября 17:13Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей 15:27Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат 15:19Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 14:39Творог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите 14:33Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"? 14:17Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена 13:39Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года 13:34Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России 12:51"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде

Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде
38

18 сентября 2025 года отмечается 120-летие со дня рождения Греты Гарбо, актрисы, чье имя навсегда вписано в историю кино как символ загадочной красоты и неукротимой независимости. Эта дата побуждает вернуться к ее пути, полному тихих триумфов и внезапных поворотов, где каждый шаг казался частью тщательно продуманной драмы.

Эхо восхищения: слова тех, кто знал ее ближе всех

Воспоминания о Гарбо, собранные за годы, рисуют портрет женщины, чье мастерство выходило за рамки актерской техники. Бетт Дэвис, коллега по голливудским студиям, подчеркивала в своих заметках, что инстинкт и мастерство Гарбо напоминали настоящее колдовство, когда перед камерой каждый жест обретал магическую силу, недоступную анализу.

Ингмар Бергман, шведский режиссер, чьи фильмы позже станут эталоном глубины, описывал встречу с ней как момент столкновения с вечностью: в полумраке комнаты ее красота казалась одухотворенной, с чистыми чертами лица, благородным подбородком и глазами, полными скрытого света.

Джордж Кьюкор, мастер голливудских драм, отмечал особый дар Гарбо – создавать иллюзию движения на крупных планах, где легкий поворот головы заставлял весь экран дышать, словно под порывом ветра. Такие слова не были редкостью: "божественная", "несравненная", "величайшая" – эпитеты сыпались на нее в 1930-е и эхом отзывались десятилетиями позже. В 1965 году, приближаясь к шестидесятилетию, она поделилась с близкой знакомой мыслью о приближающемся юбилее этой тоски, которая сопровождала ее всю жизнь.

Ранние годы: из серости стокгольмских будней к первым шагам в искусстве

Детство Гарбо прошло в бедном районе Стокгольма, где родители, приехавшие из провинции, едва сводили концы с концами. Мать трудилась на фабрике варенья, отец хватался за случайные работы, а семья ютилась в квартире без удобств, где зимние вечера тянулись под гнетом серости за окном. С ранних лет девочка предпочитала уединение, забираясь в уголок, чтобы размышлять о смысле бытия или мечтать о сцене. Эта склонность к одиночеству проявилась еще в младенчестве, когда мысли о жизни и смерти уже кружили в голове.

Уход отца из жизни от испанки в тринадцать лет вынудила бросить школу и искать средства к существованию. Сначала работа в парикмахерской, где намыливались щеки клиентов перед бритьем, потом место продавщицы в большом магазине, где она даже снялась в рекламных роликах. Такие шаги казались далекими от искусства, но именно они привели к поступлению в актерскую школу при Стокгольмском королевском театре. Там случилась встреча с Морицем Стиллером, режиссером, искавшим актрису для экранизации романа Сельмы Лагерлеф "Сага о Йесте Берлинге".

Ждать его возвращения с прогулки пришлось долго, в состоянии дрожи от волнения, но осмотр оказался судьбоносным. Стиллер попросил снять шляпу и пальто, записал номер телефона, а потом неожиданно позвонил с приглашением на пробы. На съемочной площадке, в немом кино, где эмоции передавались без слов, проба с ролью больной девушки стала прорывом: простая сцена ожила под ее взглядом, и режиссер утвердил ее на главную роль. С этого момента потребовалось полное уединение для подготовки, привычка, сохранившаяся на всю карьеру, когда посторонние взгляды на площадке становились невыносимыми.

По совету наставника фамилия сменилась на Гарбо – короткую, удобную для международного произношения. Вскоре внимание привлек Луис Б. Майер, глава студии MGM, заманивший талант в Америку. Полгода ожидания в Нью-Йорке без вестей закончились самостоятельным отъездом в Голливуд, пробами у Ирвинга Тальберга и требованиями: похудеть, освоить английский, исправить зубы.

Первый голливудский фильм "Искусительница" вышел экзотической мелодрамой, за ней последовали "Плоть и дьявол", экранизация "Анны Карениной" под названием "Любовь", "Божественная женщина", "Таинственная леди" и "Дикие орхидеи". Стиллер, ее пигмалион, не прижился в новой среде и вернулся в Швецию, где умер от плеврита в сорок пять лет; Гарбо позже признавалась, что если бы и полюбила кого-то в жизни, то только его.

Звездный расцвет: роли, что завоевали мир

Переход к звуковому кино мог стать преградой – опасались, что акцент и голос не пройдут проверку публикой, – но Гарбо уверенно шагнула вперед, часто воплощая экзотических иностранок. Голос с легким скандинавским оттенком добавил шарма ролям шпионки Маты Хари, шведской королевы Кристины, повторной Анны Карениной, возлюбленной Наполеона Марии Валевской в "Завоевании" и чахоточной куртизанки Маргариты Готье в "Даме с камелиями" – роли, которую многие считают вершиной ее творчества.

Особое место заняла комедия "Ниночка", где ледяная советская комиссарша тает под парижским шармом шампанского и любви; слоган "Гарбо смеется!" подчеркивал неожиданность такого поворота после строгих драм. Последней стала "Двуликая женщина", комедия, которую она позже назвала своей могилой, хотя прокат прошел успешно, а критики просто были суровы. Уход из кино в тридцать шесть лет, на пике славы, не объяснялся провалом или страхом старения – война в Европе подорвала доходы от проката, и пауза растянулась навсегда.

В 1942 году подписали контракт на "Девушку из Ленинграда", где предстояло сыграть русскую партизанку Наташу, сражающуюся с оккупантами. Сценарий показался депрессивным, проект тихо угас, и актриса отказалась от гонорара по контракту, вернув чек, – шведские принципы честности взяли верх.

Другие идеи вспыхивали и гасли: "Завороженный" Хичкока, "Касабланка", "Траур к лицу Электре" О'Нила, "Джейн Эйр" Бронте, "Цезарь и Клеопатра" Шоу, "Госпожа Бовари" Флобера, биографии Мари Кюри, Жорж Санд, Жанны д'Арк, Екатерины Великой, даже роль Надежды фон Мекк в фильме о Чайковском. В 1948-м пробовали "Герцогиню де Ланже" по Бальзаку, но остались лишь кинопробы – последний раз, когда камера зафиксировала ее перед объективом.

После славы: уединение, встречи и тихие радости

В 1950-е годы последовало гражданство США и почетный "Оскар" – единственная награда Академии. Затворницей в полном смысле она не стала, предпочитая общение с узким кругом друзей, где светские беседы сменялись глубокими разговорами. С Ингрид Бергман, соотечественницей и звездой, разговор случился лишь однажды, на барбадосской вечеринке: случайная фраза о кражах одежды привела к неловкой паузе, и актриса просто ушла.

Более теплыми оказались встречи с Уинстоном Черчиллем на яхте Аристотеля Онассиса, где обсуждали войну за сигарами, или с Джоном Ф. Кеннеди, пригласившим на ужин в Белый дом за девять дней до трагедии. Роман с Джоном Гилбертом в 1930-е мог закончиться браком, но остался в прошлом, как и другие разговоры о семье.

Коллекционирование картин стало страстью: среди полотен встречались Ренуар и Кандинский, хотя немало и случайных приобретений. Старость прошла в Нью-Йорке с долгими прогулками, когда фотографы устраивали настоящую охоту, а она ускользала, быстрее всех. Лив Ульманн, сыгравшая Анну Кристи на Бродвее, однажды погналась за ней по улице, чтобы поделиться новостью, но Гарбо, заметив преследовательницу, скрылась в Центральном парке, оставив лишь испуганный взгляд.

Грета Гарбо ушла 15 апреля 1990 года в восемьдесят четыре года от пневмонии и почечной недостаточности. Уход из кино в 1941-м на пике стал актом, полным грусти, но и поэтичной красоты, идеально завершив историю о печали, что переплеталась с ее образом, как нить в гобелене. В 120-летие со дня рождения эти воспоминания напоминают, почему ее наследие остается живым – в тишине, где каждый зритель находит эхо собственной тоски.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2025, 08:59
Фото: YouTube
Комсомольская правда✓ Надежный источник

По теме

Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях

"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой

"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости

"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости
Анастасия Волочкова, прима-балерина с репутацией эпатажной натуры, всегда отличалась прямотой в высказываниях. Недавно в беседе на YouTube-канале Веры Ганеевой артистка затронула темы, которые редко поднимают публично, – от предпочтений в организации собственного ухода до личных обид и уроков жизненного пути. Предпочтения в организации прощания Артистка подробно описала, как представляет себе церемонию.

Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин

Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин
Мы привыкли слышать универсальный совет: "Спите по 8 часов". Но что, если эта формула работает не для всех? Научные данные все чаще указывают на то, что биологические и гормональные различия между мужчинами и женщинами напрямую влияют на наши потребности во сне. Это не соревнование, а важный аспект здоровья, который мы часто игнорируем. Так кому же на самом деле нужно больше времени в объятиях Морфея? Разбираемся, почему женщинам может требоваться дополнительный отдых, с какими уникальными проблемами сталкиваются мужчины, и как каждому из нас найти свою идеальную норму сна.

Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике

Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике
Математика – школьный предмет, как и многие другие. Помните, какую оценку ставил учитель по этому предмету? Если это была пятерка, самое время доказать, что она заслужена. Пройдите тест из восьми вопросов с тремя вариантами ответа, чтобы проверить свои знания. Ответы и результаты ждут в конце. 1.

Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку

Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку
Клетчатка – это не просто "балласт" в еде. Это пищевые волокна, которые не перевариваются нашими ферментами, но являются ключевым топливом для полезной микробиоты кишечника. И именно она в ответ отвечает за наше здоровье. Недостаток клетчатки – частая, но очень опасная ошибка питания. Давайте разберемся вместе с гастроэнтерологом Вероникой Корниловой, зачем она нам нужна и что будет, если ее не хватает. 1.

Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей

Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей
Идеальные волосы, как в рекламе шампуня. Крепкие ногти, которые не ломаются. Сияющая кожа, не нуждающаяся в фильтрах. Индустрия красоты построила целую империю на обещании, что всего этого можно достичь с помощью одной "волшебной таблетки". Имя этой таблетки вы точно знаете. Она стоит на полках всех аптек и магазинов здорового питания.

Выбор читателей

18/09ЧтвОдин роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 18/09ЧтвПрощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 17/09Срд"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 18/09Чтв"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 17/09СрдТест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 19/09ПтнМихайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни