Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике

Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин

Мы привыкли слышать универсальный совет: "Спите по 8 часов". Но что, если эта формула работает не для всех? Научные данные все чаще указывают на то, что биологические и гормональные различия между мужчинами и женщинами напрямую влияют на наши потребности во сне. Это не соревнование, а важный аспект здоровья, который мы часто игнорируем. Так кому же на самом деле нужно больше времени в объятиях Морфея? Разбираемся, почему женщинам может требоваться дополнительный отдых, с какими уникальными проблемами сталкиваются мужчины, и как каждому из нас найти свою идеальную норму сна.