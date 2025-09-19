Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике

1. Как называется результат сложения двух чисел?
А) Частное
Б) Сумма
В) Произведение
2. Сколько градусов в прямом угле?
А) 45
Б) 90
В) 180
3. Сколько граней у куба?
А) 4
Б) 6
В) 8
4. Сколько секунд в одном часе?
А) 3600
Б) 1800
В) 7200
5. Чему равен диаметр окружности, если радиус 10 см?
А) 5 см
Б) 20 см
В) 10 см
6. Какое самое маленькое натуральное число?
А) 0
Б) 1
В) 2
7. Чему равно 2 в степени 3?
А) 6
Б) 8
В) 9
8. Чему равен периметр квадрата со стороной 5 см?
А) 15 см
Б) 20 см
В) 25 см
Правильные ответы
- 1. Б) Сумма
- 2. Б) 90
- 3. Б) 6
- 4. А) 3600
- 5. Б) 20 см
- 6. Б) 1
- 7. Б) 8
- 8. Б) 20 см
Результаты
- 8 из 8: Идеальный результат. Учитель математики вами гордится — знания на высшем уровне, вы настоящий эксперт.
- 7 из 8: Отлично, почти безупречно. Пятерка в дневнике была заслуженной, уважение одноклассников обеспечено.
- 6–7 баллов: Здорово, солидный показатель. У вас явно была пятерка по математике, предмет сидит в голове крепко.
- 4–5 баллов: Неплохой результат. Видимо, твердая четверка — база есть, но стоит освежить пару тем.
- Менее 4 баллов. Математика подзабыта слегка, но один вечер с учебником все исправит.