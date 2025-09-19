Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике

Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике
137

Математика – школьный предмет, как и многие другие. Помните, какую оценку ставил учитель по этому предмету? Если это была пятерка, самое время доказать, что она заслужена. Пройдите тест из восьми вопросов с тремя вариантами ответа, чтобы проверить свои знания. Ответы и результаты ждут в конце.

1. Как называется результат сложения двух чисел?

А) Частное

Б) Сумма

В) Произведение

2. Сколько градусов в прямом угле?

А) 45

Б) 90

В) 180

3. Сколько граней у куба?

А) 4

Б) 6

В) 8

4. Сколько секунд в одном часе?

А) 3600

Б) 1800

В) 7200

5. Чему равен диаметр окружности, если радиус 10 см?

А) 5 см

Б) 20 см

В) 10 см

6. Какое самое маленькое натуральное число?

А) 0

Б) 1

В) 2

7. Чему равно 2 в степени 3?

А) 6

Б) 8

В) 9

8. Чему равен периметр квадрата со стороной 5 см?

А) 15 см

Б) 20 см

В) 25 см


Правильные ответы

  • 1. Б) Сумма
  • 2. Б) 90
  • 3. Б) 6
  • 4. А) 3600
  • 5. Б) 20 см
  • 6. Б) 1
  • 7. Б) 8
  • 8. Б) 20 см


Результаты

  • 8 из 8: Идеальный результат. Учитель математики вами гордится — знания на высшем уровне, вы настоящий эксперт.
  • 7 из 8: Отлично, почти безупречно. Пятерка в дневнике была заслуженной, уважение одноклассников обеспечено.
  • 6–7 баллов: Здорово, солидный показатель. У вас явно была пятерка по математике, предмет сидит в голове крепко.
  • 4–5 баллов: Неплохой результат. Видимо, твердая четверка — база есть, но стоит освежить пару тем.
  • Менее 4 баллов. Математика подзабыта слегка, но один вечер с учебником все исправит.

19 сентября 2025, 08:03
Фото: Freepik
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

