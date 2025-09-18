Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Четверг 18 сентября

21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе 00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы 20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:11Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября 17:13Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей 15:27Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат 15:19Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 14:39Творог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите 14:33Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"? 14:17Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена 13:39Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года 13:34Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России 12:51"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей 11:33Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами 11:18Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы 11:02Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году? 10:52Ваша память – не жесткий диск: как легко запоминать любую информацию, используя трюки мозга 10:43Новый трехсерийный сериал "Общак": взгляд на криминальную империю 90-х 10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва

Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва
84

Легендарная певица Мадонна объявила о выходе своего нового танцевального альбома, который запланирован на 2026 год.

Эти новости уже получили широкое освещение в СМИ, включая авторитетное издание Variety, которое цитирует заявление самой артистки. Важным дополнением к анонсу стало сообщение о возвращении Мадонны на лейбл Warner Records — компанию, с которой она сотрудничала в начале своей карьеры, но покинула почти двадцать лет назад.

Это соглашение знаменует для Мадонны не только новую творческую веху, но и своеобразное возвращение к истокам. В 1982 году певица подписала контракт с дочерним лейблом Warner Records — Sire Records, который сопровождал ее первые 25 лет на музыкальной сцене. В официальном заявлении Мадонна поделилась своими чувствами по поводу этого партнерства:

"Когда я была молодой артисткой в Нью-Йорке и заключала контракт всего на три сингла, мне казалось, что моя жизнь изменится навсегда. И я была права. Warner Records всегда был для меня не просто лейблом, а настоящим партнером. Я счастлива вновь вернуться и с нетерпением жду новых музыкальных открытий, неожиданных поворотов и даже возможных провокаций, важных для общества".

Новый альбом певицы, название которого пока не разглашается, станет долгожданным для поклонников — ведь с момента выхода предыдущего сборника прошло семь лет. В работе над ним Мадонна вновь объединит усилия с диджеем и продюсером Стюартом Прайсом, известным своим вкладом в создание альбома "Confessions on a Dance Floor" 2005 года. Этот проект был высоко оценен критиками и поклонниками и занял важное место в истории современной поп-музыки.

Такое сотрудничество гарантирует, что альбом сохранит фирменный танцевальный стиль Мадонны, но при этом привнесет новое звучание, отвечающее современным трендам и настроениям.

Том Корсон и Аарон Бей-Шак, совладельцы Warner Records, подчеркнули важность возвращения Мадонны для лейбла:

"Для нас большая честь снова приветствовать Мадонну дома. Она — не просто артистка, а икона и новатор, человек, который сломал множество правил и стал главным культурным явлением своего времени. На протяжении десятилетий Мадонна не только формировала звучание мировой поп-музыки, но и трансформировала культуру в целом своим видением и бесстрашием. Это соглашение — исторический момент полного круга, возвращающий легенду туда, где всё начиналось, и символизирующий новую эру ее творчества и влияния".

Возвращение Мадонны на Warner Records и выпуск нового танцевального альбома — значимое событие в музыкальном мире. Семилетний перерыв не означает остановки творчества, а скорее переход в новую фазу, где опыт и новаторство сочетаются с энергией и свежими идеями.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2025, 21:32
Мадонна. Фото: соцсети
Variety✓ Надежный источник

По теме

66-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя

66-летняя Мадонна решилась на рискованную процедуру омоложения: Отказывается стареть

Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов

Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов
Томатный сок, известный своей освежающей природой и богатым вкусом, может оказаться не только вкусным дополнением к рациону, но и полезным для здоровья сердца. Исследование, опубликованное в журнале Food Function, подтверждает, что ежедневное употребление томатного сока, содержащего ликопин, может улучшать функцию сосудов у здоровых людей с пограничными показателями.

Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки

Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки
На дне и стенках сковородок со временем образуется нагар и слой жира, которые бывает трудно отмыть. Даже антипригарная посуда не застрахована от этого неприятного явления.

В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы

В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы
Регина Тодоренко поделилась тревожной новостью о состоянии здоровья своего отца, Петра Тодоренко. В своем телеграм-канале известная телеведущая и актриса рассказала о том, что ее близкий человек попал в реанимацию после несчастного случая на рыбалке.

Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня

Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня
В китайской провинции Юньнань произошел удивительный случай, который привлек внимание не только местных жителей, но и международных СМИ. В китайской провинции Юньнань произошел удивительный случай, который привлек внимание не только местных жителей, но и международных СМИ.

В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля

В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля
Вокруг цифрового рубля ходит множество слухов и домыслов. Принудительное использование, ограниченный срок действия, ненадежность – эти и другие мифы активно обсуждаются в обществе. Представители ЦБ РФ на Московском финансовом форуме четко обозначили: большая часть этих утверждений не соответствует действительности. Что такое цифровой рубль? Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами.

Выбор читателей

18/09ЧтвОдин роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 17/09Срд"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17/09СрдОдин неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 18/09ЧтвПрощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 17/09СрдТест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 18/09Чтв"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой