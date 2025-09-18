Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов

Томатный сок, известный своей освежающей природой и богатым вкусом, может оказаться не только вкусным дополнением к рациону, но и полезным для здоровья сердца.

Исследование, опубликованное в журнале Food Function, подтверждает, что ежедневное употребление томатного сока, содержащего ликопин, может улучшать функцию сосудов у здоровых людей с пограничными показателями.

Исследование и методология

В рамках рандомизированного двойного слепого исследования 72 участника в возрасте от 40 до 64 лет были разделены на три группы. Одна группа получала плацебо — сок с минимальным содержанием ликопина, вторая группа употребляла сок с 15 миллиграммами ликопина, а третья — с 26,7 миллиграммами. Участники пили сок ежедневно на протяжении 12 недель. Для оценки функции эндотелия использовался метод эндотелий-зависимого расширения артерии (FMD).

Результаты исследования

По окончании 12-недельного периода наблюдения результаты показали значительное улучшение FMD в обеих группах, получавших томатный сок. Уровень FMD увеличился до 6,1% в группе с низкой дозой и до 7,0% в группе с высокой дозой ликопина, в то время как в группе плацебо он составил всего 5,4%. Интересно, что при более высокой дозе эффект стал заметен уже через 4 недели после начала эксперимента.

Кроме того, уровень ликопина в крови участников увеличился, что подтверждает усвоение этого полезного компонента. Однако маркеры окислительного стресса и соединений азота не показали значительных изменений, что оставляет открытым вопрос о точном механизме, лежащем в основе улучшения функции сосудов.

Значение результатов

Несмотря на многообещающие результаты, важно отметить, что исследование проводилось на изначально здоровых участниках с пограничными показателями FMD. Это означает, что результаты не могут быть напрямую перенесены на пациентов с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем не менее, данные исследования поддерживают гипотезу о том, что регулярное потребление томатов и продуктов на их основе может оказывать положительное влияние на здоровье сосудов.

Ликопин и его роль

Ликопин — это каротиноид, который придаёт томатам их характерный красный цвет. Он известен своими антиоксидантными свойствами и потенциальной способностью снижать риск развития различных заболеваний. Исследования показывают, что ликопин может помогать уменьшать воспаление и окислительный стресс, что в свою очередь может способствовать улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Рекомендации по употреблению сока

Для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами ликопина и томатов для здоровья сердца, стоит рассмотреть возможность добавления томатного сока в свой ежедневный рацион. Однако важно помнить о разнообразии питания — помимо томатов, следует включать в свой рацион и другие фрукты и овощи, богатые антиоксидантами и витаминами.