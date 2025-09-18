Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Четверг 18 сентября

18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе 00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы 20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:11Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября 17:13Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей 15:27Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат 15:19Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 14:39Творог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите 14:33Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"? 14:17Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена 13:39Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года 13:34Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России 12:51"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей 11:33Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами 11:18Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы 11:02Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году? 10:52Ваша память – не жесткий диск: как легко запоминать любую информацию, используя трюки мозга 10:43Новый трехсерийный сериал "Общак": взгляд на криминальную империю 90-х 10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться 09:14Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей? 08:58Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки

Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки
38

На дне и стенках сковородок со временем образуется нагар и слой жира, которые бывает трудно отмыть.

Даже антипригарная посуда не застрахована от этого неприятного явления. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие чистящие средства, попробуйте воспользоваться простыми и доступными домашними лайфхаками, которые помогут вернуть вашей посуде первозданную чистоту.

Лимонный сок: натуральный очиститель

Одним из самых эффективных и безопасных очистителей является лимонный сок. Этот натуральный продукт прекрасно справляется с различными загрязнениями, включая нагар. Чтобы использовать лимон, просто разрежьте его пополам и протрите сковороду внутренней частью. Оставьте сок на несколько минут, чтобы он подействовал, а затем смойте его под проточной водой. Лимон не только очищает, но и придаёт посуде свежий аромат.

Кола: неожиданный помощник

Многие даже не подозревают, что обычная кола может стать отличным средством для чистки посуды. Налейте немного напитка на дно сковороды, доведите до кипения и кипятите в течение 10 минут. После этого аккуратно протрите проблемные места мягкой губкой. Кола эффективно справляется с трудновыводимыми загрязнениями и при этом не повреждает антипригарное покрытие.

Активированный уголь: сила природы

Еще один проверенный метод — использование активированного угля. Для этого нужно растолочь около десяти таблеток угля и смешать их с небольшим количеством воды до получения пасты. Нанесите смесь на загрязненные участки, заверните посуду в пакет и оставьте на час. Затем просто промойте сковороду мягкой губкой с добавлением геля для посуды. Этот метод не только эффективен, но и безопасен для антипригарного покрытия.

Клеевая смесь: мощное средство

Для более серьезных загрязнений можно использовать раствор из клея на силикатной основе, хозяйственного мыла и соды. В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте четверть мыльного бруска, по половине стакана соды и клея. Перемешайте и поместите в раствор грязную посуду. Дайте покипеть на медленном огне от двух до четырех часов. Этот метод позволяет удалить даже самые стойкие загрязнения.

Картофельный крахмал: простой и эффективный

Еще один простой способ очистки — использование картофельного крахмала. Для этого потребуется всего две столовые ложки крахмала на 200 мл воды. Смесь нужно довести до кипения в грязной сковороде и кипятить в течение 15 минут. После этого просто промойте посуду обычным гелем для мытья и протрите мягким полотенцем. Вместо крахмала можно использовать пищевую соду — она также отлично справляется с нагарами.

Не стоит тратить деньги на дорогие средства для чистки посуды, когда под рукой есть простые и доступные ингредиенты. Используя эти домашние лайфхаки, вы сможете легко вернуть своей антипригарной посуде первоначальный вид без лишних усилий и затрат.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2025, 18:08
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

5 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой

Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии

В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы

В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы
Регина Тодоренко поделилась тревожной новостью о состоянии здоровья своего отца, Петра Тодоренко. В своем телеграм-канале известная телеведущая и актриса рассказала о том, что ее близкий человек попал в реанимацию после несчастного случая на рыбалке.

Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня

Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня
В китайской провинции Юньнань произошел удивительный случай, который привлек внимание не только местных жителей, но и международных СМИ. В китайской провинции Юньнань произошел удивительный случай, который привлек внимание не только местных жителей, но и международных СМИ.

В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля

В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля
Вокруг цифрового рубля ходит множество слухов и домыслов. Принудительное использование, ограниченный срок действия, ненадежность – эти и другие мифы активно обсуждаются в обществе. Представители ЦБ РФ на Московском финансовом форуме четко обозначили: большая часть этих утверждений не соответствует действительности. Что такое цифровой рубль? Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами.

Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза

Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза
Знаменитый актер Киану Ривз, который продолжает оставаться иконой стиля и привлекательности даже в свои 61 год, вновь стал объектом обсуждений. Это случилось после того, как стало известно о его тайном браке с художницей Александрой Грант.

"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой

"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой
"Здесь небо ниже, здесь звезды ближе", – так говорят о самом удаленном на Земле космодроме "Восточный", который расположен в Амурской области. Причем сегодня звезды здесь были ближе во всех смыслах – не только потому что отсюда открывается самый короткий путь до орбиты, но и потому что сюда приехали на экскурсию звезды международного фестиваля театра и кино "Амурская осень". В самом слове "космодром", есть что-то романтическое, влекущее, необычное.

Выбор читателей

18/09ЧтвОдин роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 17/09Срд"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17/09СрдОдин неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 16/09Втр89 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера 17/09СрдТест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 17/09СрдТворог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите