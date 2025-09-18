Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Четверг 18 сентября

17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы
В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы

В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы
137

Регина Тодоренко поделилась тревожной новостью о состоянии здоровья своего отца, Петра Тодоренко.

В своем телеграм-канале известная телеведущая и актриса рассказала о том, что ее близкий человек попал в реанимацию после несчастного случая на рыбалке. По словам Регины, у ее отца диагностировали дыру в легком и сломанные ребра. Это происшествие стало настоящим шоком для всей семьи, особенно в то время, когда сама Регина ожидает рождения третьего сына.

Телеведущая и ее муж, певец Влад Топалов, уже воспитывают двоих сыновей — Михаила и Мирослава. В июне Регина открыла радостную новость о своей третьей беременности, которая стала для нее настоящим подарком. Она уже знает, что у нее родится еще один мальчик, и с нетерпением ждет его появления на свет. Однако в этот радостный период жизни ей приходится сталкиваться с серьезными испытаниями.

Регина с юмором описала ситуацию с отцом: "Беременная подруга решила пощекотать всем нервы и на 33-й неделе отправилась в реанимацию. Мой папа тоже не отстает от трендов — с рыбалки прямиком туда же, но уже с дыркой в легком и бонусом в виде двух сломанных ребер".

Актриса также поделилась своими ощущениями от беременности, отметив, что ее третий сын будет довольно крупным. "Я тут стараюсь держать позитив, потому что внутри меня сидит мое пятикилограммовое чудо", — написала она. Регина с оптимизмом смотрит на предстоящие роды и надеется на естественное рождение ребенка, несмотря на рекомендации врачей.

Стоит отметить, что Петр Тодоренко по профессии экономист и музыкант-самоучка. Он всегда поддерживал свою семью и проявлял творческий подход к жизни, выступая с музыкой на различных мероприятиях. Мать Регины работает программистом.

Несмотря на все трудности, Регина старается оставаться сильной и поддерживать позитивный настрой. Она не только заботится о своем здоровье и здоровье будущего малыша, но и продолжает делиться своими переживаниями с подписчиками.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2025, 17:34
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Телеграм-канал Регины Тодоренко✓ Надежный источник

