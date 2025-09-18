В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля

Вокруг цифрового рубля ходит множество слухов и домыслов. Принудительное использование, ограниченный срок действия, ненадежность – эти и другие мифы активно обсуждаются в обществе. Представители ЦБ РФ на Московском финансовом форуме четко обозначили: большая часть этих утверждений не соответствует действительности.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Это не криптовалюта, а официальное платежное средство, выпускаемое и контролируемое Банком России. Его ключевая особенность — использование специальной платформы, обеспечивающей прозрачность и безопасность операций. Сохранность средств гарантируется государством, а сами цифровые рубли имеют ту же ценность, что и обычные рубли.

Платформа цифрового рубля работает в тестовом режиме. Участниками пилотного проекта стали около 2,5 тысяч человек — ограниченная фокус-группа, тестирующая возможности новой системы. Первые операции уже проведены, что стало важным шагом в развитии проекта.

Развенчание мифов

Слухи о цифровом рубле часто вызывают беспокойство. Разберем основные заблуждения.

Принудительное использование. Никто не будет заставлять переходить на цифровые рубли. Это добровольный инструмент, который дополняет существующие формы денег. Каждый сам решает, использовать его или нет.

Срок действия. У цифровых рублей нет ограничений по времени использования. Они не "сгорают" и не теряют своей ценности со временем.

Мошенничество с открытием счетов. Счет в цифровых рублях может открыть только сам пользователь. Любые звонки с предложением открыть такой счет — это действия мошенников.

О внедрении цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля идет поэтапно. С 1 января 2026 года Казначейство России и Банк России начнут проводить операции с использованием новой валюты. В планах.

Выплаты из бюджета в цифровых рублях.

Оплата налогов и сборов в федеральный бюджет.

Расширение числа участников платформы.

Это позволит интегрировать цифровой рубль в финансовую систему страны, сделав его доступным для граждан и организаций. При этом безопасность операций остается приоритетом: все транзакции проходят через защищенную платформу, а сохранность средств гарантирует государство.

Цифровой рубль открывает новые возможности для финансовой системы. Он упрощает проведение быстрых и безопасных транзакций, минимизирует издержки на обработку платежей и повышает прозрачность расчетов. Это особенно важно для бюджетных операций, где требуется высокий уровень контроля и эффективности.