Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня

В китайской провинции Юньнань произошел удивительный случай, который привлек внимание не только местных жителей, но и международных СМИ. 32-летний мужчина по имени А Хуа стал известен благодаря своему необычному способу передвижения — он катается по улицам города верхом на страусе. Эта история быстро разлетелась по всему миру, вызывая интерес и удивление.

А Хуа владеет страусиной фермой и уже на протяжении десяти лет занимается дрессировкой этих экзотических птиц. Он объясняет, что перед тем как выехать в город, он тщательно тренирует своих страусов, обучая их выполнять команды по свистку. Это позволяет ему управлять своим «транспортом» и обеспечивать безопасность как для себя, так и для окружающих. Мужчина отмечает, что его страусы способны бегать без остановки от одного до двух часов и могут развивать скорость до 100 километров в час.

По словам А Хуа, его нынешний «скакун» обладает удивительными способностями. Птица умеет присаживаться, чтобы всадник мог легко запрыгнуть на ее спину, а затем встает вместе с ним. Этот трюк не только впечатляет прохожих, но и демонстрирует высокую степень доверия между А Хуа и его питомцем. Несмотря на то что такой способ передвижения не соответствует правилам дорожного движения, мужчина подчеркивает, что всегда следит за безопасностью.

Эта история напоминает о других необычных случаях, произошедших в мире. Например, в Бразилии девятилетний мальчик стал известен благодаря тому, что ежедневно приезжает в школу верхом на свинье, которую он сам выдрессировал. Такие примеры показывают, как люди могут находить нестандартные решения для повседневных задач и привлекать к себе внимание общественности.

История А Хуа — это не просто забавный случай; она подчеркивает связь между человеком и животным, а также показывает, как необычные увлечения могут стать основой для популярности. В эпоху социальных сетей такие истории быстро распространяются и становятся вирусными, вдохновляя других на поиск уникальных способов самовыражения.