Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году?

Четверг 18 сентября

14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе 00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы 20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:11Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября 17:13Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей 15:27Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат 15:19Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 14:39Творог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите 14:33Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"? 14:17Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена 13:39Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года 13:34Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России 12:51"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей 11:33Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами 11:18Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы 11:02Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году? 10:52Ваша память – не жесткий диск: как легко запоминать любую информацию, используя трюки мозга 10:43Новый трехсерийный сериал "Общак": взгляд на криминальную империю 90-х 10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться 09:14Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей? 08:58Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все 08:26Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой 06:28Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума 03:30Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите 00:13Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 22:11Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии
Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году?

105

С наступлением осени температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге постепенно снижается, и каждый год актуальным становится вопрос о начале отопительного сезона. Сроки подачи тепла не закреплены в календаре и зависят от фактических погодных условий. Решение принимается городскими властями на основании установленных нормативов.

Когда дадут тепло в Москве?

В Москве отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд. Этот показатель закреплен санитарными нормами и считается границей, при которой естественного обогрева помещений недостаточно.

После выхода распоряжения мэрии тепло подается в течение пяти суток. В первую очередь подключают социальные объекты — школы, детские сады, больницы, а затем жилые дома и промышленные предприятия.

По данным прошлых лет.

  • в 2024 году отопление включили 7 октября,
  • в 2023 году — 3 октября,
  • в 2022 году — 18 сентября,
  • в 2021 году — 13 сентября.

Прогнозы синоптиков на 2025 год предполагают, что отопительный сезон может начаться в столице в первой декаде октября.

Когда начнется отопление в Санкт-Петербурге?

В Северной столице действуют те же нормативы: при устойчивом снижении среднесуточной температуры до +8 °C и ниже в течение пяти суток подряд начинается подача тепла в дома.

В 2024 году отопление в Петербурге включили 14 октября, в 2023 году — 6 октября, в 2022 году — 3 октября, в 2021 году — 20 сентября. По предварительным прогнозам, в 2025 году запуск системы ожидается в интервале с конца сентября до середины октября.

Как готовятся к отопительному сезону?

Перед подачей тепла коммунальные службы проводят профилактические мероприятия:

  • проверяют состояние тепловых сетей и ремонтируют изношенные участки;
  • промывают стояки и проверяют давление в системе;
  • тестируют оборудование для предотвращения аварий в пиковые нагрузки.

В жилых домах проводится опрессовка и проверка работы радиаторов. В некоторых случаях тепло может появиться в социальных учреждениях раньше официального распоряжения, если температура в помещениях становится критически низкой.

Начало отопительного сезона в Москве и Петербурге в 2025 году зависит от погодных условий и решения городских властей. При сохранении устойчивых осенних холодов в течение пяти дней подряд температура в квартирах и социальных учреждениях будет регулироваться системой централизованного теплоснабжения. По многолетней статистике можно ожидать старт подачи тепла в столице и Северной столице в период с конца сентября до первой половины октября.

18 сентября 2025, 14:30
Фото: Freepik
News.ru✓ Надежный источник

